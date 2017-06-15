Facebook’tan GIF hamlesi

Facebook, GIF’in 30. Yıldönümü şerefine hediye anlamında GIF’lere yer verecek.

Facebook kullanıcıları, artık GIF’leri durum güncellemelerinin yanında yorumlarda da kullanabilecek. Kullanıcılar, Facebook arayüzüne gelen birçok GIF seçeneği arasından kendisine uygun GIF’i yorum yaparken ekleyebilecek. Bunu yapmak için yorum yazılan yerde bulunan GIF düğmesine basmak yeterli olacak.

Facebook, GIF özelliğini anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’a eklediğinden beri 13 milyardan fazla GIF gönderildi. Messenger’da GIF gönderimi geçen yıla oranla 3 kat arttı. En fazla GIF gönderimi ise dünya çapında 400 milyondan fazla gönderim ile 1 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Facebook, GIPHY iş birliğiyle DNCE, Amanda Cerny gibi internet yıldızlarının bulunduğu 20 GIF ürettirmiş. Gelecekte kullanıcıları daha aktif ve hareketli bir haber akışı dönemi karşılayacak gibi görünüyor.