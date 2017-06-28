Facebook’tan büyük başarı

Sosyal medya devi, 2 milyar aktif kullanıcıya ulaşmayı kutluyor.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün yaptığı paylaşımda 2012 yılının Ekim ayında 1 milyar aktif kullanıcıyı geride bırakan Facebook, 5 yılın ardından 2 milyar aktif kullanıcı gibi büyük başarıya daha imza attıklarını söyledi.

Şirketin yaptığı açıklamada günde 175 milyondan fazla kullanıcının muhteşem reaksiyonunu seçtiği ve 800 milyondan fazla kullanıcının da herhangi bir şeyi beğendiğini söyledi. Facebook Grupları’nı ise her ay 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Facebook, kullanıcılara minnettarlığını göstermek amacıyla pek yakınd kişiselleştirilmiş deneyim paylaşacaklarının altını çizdi. “Good Adds Up” adı verilen sayfada kullanıcıların neler yaptığını görsel bir şekilde sunacak.

Facebook, 2 milyar kullanıcıya ulaşma hakkında dünyayı bir araya getirme amacı için küçük bif adım olduğunun altını çizerken; bu konuda içerikler geliştirmekten heyecan duyduklarını belirtti.