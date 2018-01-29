Facebook’ta oyun yayıncılığı dönemi başlıyor

Facebook, kullanıcıların oyun yayını yapması sayesinde gelir edebileceğini söyledi.

Facebook’un kısa süre önce duyurmuş olduğu Gaming Creator Program ile Twitch’e benzeyen bir sistemi entegre edeceğini açıkladı. Geçmişte Messenger oyunlarıyla benzer bir sistem getirmesinin ardından daha ciddi bir şekilde davranmaya başlayan Facebook, canlı yayın üzerinden yayın yapan kullanıcılara 3 dolardan başlayan bağışları şimdilik masaüstü kullanıcılar için sunacak gibi görünüyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamada bağış yapılacak kullanıcılar için şimdilik özel bir opsiyon bulunmuyor. Twitch’te bir izleyicinin gerçekleştirdiği bağış ekran yansıtılıyordu. Facebook, bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok yayıncı ile anlaşma sağlayan Facebook’un oyun alanında yatırımlarını sürdürüyor. Facebook’un Gaming Creator Programı’na buradan başvurabilirsiniz.