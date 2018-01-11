Facebook yerel haber ve etkinlik bölümleri için çalışmalara başladı

Facebook’un “Today In” isimli bölümünde ilk etapta ABD’nin 6 şehir üzere test etmeye başladı.

New Orleans, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia ve Binghamton’da bulunan Facebook kullanıcılarının gerçekleştirebileceği testlerde yerel haber kaynaklarında alınan haberlere erişebilecek. Bu haberlerin sitede gösterilemeden evvel Facebook’un Haber Ortaklıkları bölümü tarafından onaylanması gerekiyor.

Facebook, geçtiğimiz yıl habere olan yaklaşımını pek çok kez değiştirmişti. Gerçekliği doğrulanmamış haberlerin yayılmasına müsaade etmeyi düşünmeyen Facebook, kullanıma sunduğu yeni özellikler ile meşru haber kaynaklarını öne çıkardı. Yerel siyasetçilerin paylaşımlarını da Haber Kaynağı’nda gösteren Facebook, “son dakika” etiketi üzerinde de çalışmaya başladı.

Facebook, “Today In” bölümünü daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor. Ancak bu şehirlerin ABD’de bulunan şehirler olması bekleniyor. Facebook’un bu özelliği dünya geneline yayıp yaymayacağı belirsizliğini koruyor.