Facebook video içerik hazırlayanlara yardımcı olacak

Gelecek planlarını video üzerine kuran Facebook, şirketlerin video içerik hazırlamasına destek amacıyla yeni araçlar geliştiriyor.

Facebook Creator isimli uygulamada orijinal video içeriklerin oluşturulması için gereken bütün araçların yer aldığı bir platform olarak öne çıkıyor. Facebook Creator kullanıcıları, özel görseller eşliğinde canlı yayınlar yapabilecek ve izleyicilerin reaksiyonlarını ölçen verilere de erişebilecek.

Uygulamada çeşitli kamera efektleri ve çerçeveler bulunuyor. Kullanıcılar, hazırladığı videoları diğer sosyal medya ağları üzerinden de paylaşabilecek. Facebook Creator ile sunduklarıyla kullanıcıların güçlü bir marka imajı sağlamasını hedefliyor. Facebook Creator’da yer alan topluluk sekmesiyle içerik sahipleri sayfayı beğenenlerle buluşabilecek. Uygulamanın gelen kutusunda Facebook ve Instagram sayfalarına gelen mesajlar bir arada görünecek.

İlk iOS uygulaması kullanıma sunulan Facebook Creator’ın pek yakında Android uygulaması da gelecek.