Facebook ve Instagram’da eş zamanlı hikâye paylaşımları yapılacak

Facebook ve Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek kullanıcılarına sunduğu hikâye özelliği için bir kolaylık sağlamak için çalışmalara başladı.

Facebook ve Instagram için sunulacak çapraz gönderi özelliği ile Facebook üzerinden hikâye paylaşımı yapıldığında aynı paylaşım Instagram üzerinden paylaşılacak. Benzer durum Instagram üzerinden de gerçekleşecek.

Instagram, çapraz gönderi özelliği ile kullanıcıların herhangi bir anını başkalarıyla kolayca paylaşabilmesini hedefliyor. Facebook’un Snapchat’te bulunan esinlenerek eklediği bu özellik Instagram kullanıcıları arasında oldukça sıklıkla kullanılmasına karşın ancak aynı durum Facebook için aynı durum yaşanmıyor.

Facebook, çapraz gönderi özelliğini Instagram’ın ardından kendisine ait olan WhatsApp isimli mesajlaşma uygulamasına da entegre edebilir. Şimdilik küçük bir grup test edilen özelliğin ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor.