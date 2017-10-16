Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor

Facebook tarafından aktif hale getirilen yeni özellik ile yemek siparişi verilebilinecek.

Sosyal medya alanında elinde bulunan WhatsApp ve Instagram gibi ağlar ile erişilmesi güç bir kitleye erişebilen Facebook, eklediği yeni özellik il yemek alanına da el attı.

ABD’de bulunan Facebook kullanıcıları, restoran sayfalarınında yanında yer alacak olan “Sipariş ver” kısmına veya ana sayfada bulunacak olan ” Yemek Siparişi Ver” kısmına tıklayarak pek çok restorandan yemek siparişi verebilecek.

Axel Himel isimli Facebook yöneticisinin bu konuda yapmış olduğu açıklamada kullanıcıların Facebook’ta bulunan restoran sayfalarını ziyaret ettiğini ve yemeğe gitmek için alternatifler aradığını söyledi. Facebook olarak kullanıcılarına bu süreci kolaylaştırmak istediklerini belirten Himel, sistemin kullanıcıları yemeğe teşvik etmeyeceklerinin altını çizerek kararını daha öncesinden vermiş olan kullanıcıları hedeflediklerini söyledi.

Facebook’un şimdilik yalnızca ABD’de bulunan kullanıcılarına sunmuş olduğu bu hizmetin gelecekte hangi ülkelere geleceği belirsizliğini koruyor. Facebook üzerinden sipariş verecek olan kullanıcılar, site üzerinden restoranın anlaşmalı olduğu yemek sipariş şirketine yönlendiriyor. Facebook yalnızca aracı konumunda bulunuyor.

Ülkemizde bulunan YemekSepeti, EatStreet, Delivery.com gibi yemek siparişi platformları için bu özelliğin gelmesi hem restoranlar hem de yemek sipariş platformları açısından da önem taşıyor.