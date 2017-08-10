Facebook, seç-izle alanına giriyor

Facebook, Facebook Watch ile YouTube ve Netfix’e rakip olmaya hazırlanıyor.

Facebook Watch ile kullanıcılar istedikleri dizi, film ve programı izleme imkanının yanında kaydedilmiş içerikler ve canlı yayınları da izleyebilecek. Facebook, bu sayede diğer seç-izle platformlarından farklı olarak sosyal seç-izle dönemini başlatıyor. Kullanıcılar, Facebook Watch üzerinden bir içeriği izlemek için arkadaşlarının o esnada neler izlediğine de bakabilecek.

Facebook Watch’un arayüz sekmelerinde “En çok yorum yapılan program”,”En çok beğeni alan içerik” gibi seçenekler yer alacak. Kullanıcılar, bir içeriği izlerken aşağıdan yorumları görebilecek ve yorum yapabilecek. Facebook Watch ilk etapta ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak. Ardından adım adım bütün dünyaya yaygınlaştırılacak. Facebook Watch’ta ilk önce 40’a yakın programın bulunması planlanıyor. Daha sonra bu sayının artması bekleniyor.

Facebook Watch kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeden akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları üzerinden yararlanabilecek.