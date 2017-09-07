Facebook renkli yorum özelliği üzerinde çalışıyor

Bir süredir kullanıcılarına renkli durum paylaşım özelliğini sunan Facebook, şimdi de renkli yorum özelliği üzerinde çalışıyor.

Sınırlı sayıda kullanıcının test edilebilen bu özellik, Facebook’un mobil uygulamalarıyla sınırlı tutulacak. Facebook, renkli durum güncellemesi özelliğini Aralık ayında Android uygulaması için sunmuştu. Facebook, renkli durum güncellemesi özelliğini kısa süre sonra WhatsApp’a da taşıdı.

Facebook tarafından sunulan bütün özelliklerden faydalanan kullanıcıları renkli durum güncellemelerini hoş karşılarken, ciddi paylaşımlar yapan bazı kullanıcıların hoş karşılamıyor. Renkli yorum özelliği için de aynı durumun yaşanması bekleniyor.

Facebook, renkli yorum özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı ile ilgili herhangi bir tarih vermedi. Facebook’un test aşamasının ardından bu özellikten vazgeçebilme ihtimali de bulunuyor.