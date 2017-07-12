Facebook Messenger’da reklam dönemi

Facebook’un Avustralya ve Tayland’da denemelerini yaptığı Messenger reklamlarını tüm dünyada kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Facebook Messenger’da yer alacak reklamların nasıl sıralanacağı ve ne kadar reklamın yer alacağı kişiden kişiye değişecek. Bu konu hakkında paylaşılan görsellere bakıldığında reklamlar, sohbetlerin arasında bulunmasına karşın reklam adeti ve konumu kullanıcının sohbet sayısı, kullandığı cihazın piksel yoğunluğu ve ekran büyüklüğüne göre değişecek.

Dünaynın en geniş kullanıcı kitlesine sahip anlık mesajlaşma platformlarından birisi olan Facebook Messenger’da bulunacak reklam alanları, Ağustos ayında satışa sunulacak. Messenger’da reklam alanı satın almak isteyenler, Ads Manager ve Power Editor üzerinden satın alabilecek.

Son olarak Messenger’a gelecek reklamlar, mesaj içeriğine göre değil Facebook etkileşimine göre seçilecek.