Facebook Messenger’a Snapchat’in seri özelliği geliyor

Snapchat’i satın almaya çalışmasına rağmen gerçekleştiremeyen Facebook, Snapchat’in özelliklerini kopyalamayı sürdürüyor.

Snapchat’in hikaye özelliğini Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram’a uyarlayan Facebook, bu politikasından beklediği sonucu elde edemeyebiliyor. Facebook, şimdi Snapchat’in seri özelliğiyle kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Facebook, seri özelliğini küçük bir kullanıcı grubu aracılığıyla test ediyor.

Kullanıcıların daha çok mesaj göndermesine teşvik eden seri özelliği, serilerin sonu yaklaştığında kullanıcıları seriyi sürdürmesi için uyarı gönderiyor. Facebook, Facebook Messenger’a getirdiği bu özelliği daha sonra WhatsApp ve Instagram gibi Facebook servislerine de bu yaygınlaştırması bekleniyor.