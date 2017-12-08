Facebook Messenger’a Oyunlar için Canlı Yayın Özelliği Getirildi

Bir video yayın platformu haline gelmeyi hedefleyen Facebook, bu konuda yeni özellikler eklemeyi sürüdürüyor.

Facebook Messenger’u görüntülü olarak görüşme, yayın ve oyun platformu haline getirmeyi hedefleyen Facebook, önümüzdeki yılın ilk günlerinden itibaren Messenger’da yer alan oyunlara yenilerinin dahil edileceğini açıkladı. Sonic için Sega ile çalışmalar yürüten sosyal medya devi, Angry Birde gibi klasik oyunların görüntülü görüşürken oynanbilir hale getirilecek.

Facebook Messenger üzerinden görüntülü görüşme ve canlı yayın esnasında oyun oynanabilir hale getirilmesini bu yılın içerisinde getirdiği bazı güncellemelerle temelini atan Facebook, yeni eklenecek olan oyunlarla akıllı telefonlar üzerinden oynanabilir oyun sayısını arttırıyor.

Henüz iOS ve Android cihazlara yayınlanmayan bu özelliğin kısa süre içinde kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.