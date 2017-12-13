Facebook Messenger’a gelen artırılmış gerçeklik efektleriyle gelişmeyi sürdürüyor

Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’ı artırılmış gerçeklik efektleriyle kullanıcılar için daha çekici bir hale getirmeyi hedefliyor.

Facebook’un “Dünya Efektleri” olarak isimlendirdiği bu araç ile kullanıcılar, kamera çerçevesi içinde bulunan alana üç boyutlu nesneler dahil edebilecek. Temel olarak Facebook’un mevcut artırılmış gerçeklik teknolojisinin bulunduğu bu araçta kullanıcılar, özçekimlerinde yüzlerine farklı filtre ve maskeler ekleyebilecek. Bu sayede Messenger’ı daha interaktif bir platform haline getirmeyi düşünen Facebook, akıllı telefonlarda gelişimini sürdüren bilgisayar vizyonu efektlerinden yararlanmayı düşünüyor.

Kullanıcılarına Messenger’ı daha eğlenceli ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan Facebook, bu hamleyle Snapchat ile olan rekabetini sürdüreceğini düşünüyor. Bununla birlikte Snapchat’i kullanan genç kitlenin bir kısmını da elde etmeyi hedefliyor.

Facebook, bununla birlikte AR Studio isimli artırılmış gerçeklik platformunun beta sürümünün de geliştiricilere açıldığını da duyurdu.