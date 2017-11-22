Facebook Messenger üzerinden 4K Fotoğraflar paylaşılacak

Facebook, anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Facebook Messenger’a önem vermeyi sürdürüyor.Facebook Messenger kullanıcıları artık mesajlaştığı kişilere yüksek çözünürlüklü görseller de paylaşabilecek. Facebook Messenger üzerinden 4K çözünürlüklü görsel paylaşma özelliği ilk olarak ABD, Kanada, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık, Singapur, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ülkelerindeki kullanıcılara verilecek. Facebook tarafından yapılan açıklamada 4K çözünürlüklü fotoğrafların kısa süre içinde daha yaygınlaştırılacağını da belirtti.

Facebook Messenger’da daha önce 2K çözünürlüklü fotoğraflar gönderilebiliyordu . Facebook Messenger’a gelecek güncelleme ile 4096 x 4096 çözünürlüğünde fotoğraflar gönderilecek. Facebook bu güncellemeyle daha canlı görseller gönderilmesi sayesinde kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir uygulama gelebileceği düşünülüyor. Facebook’un Messenger için getirdiği bu özelliği kendisine ait sosyal medya ağları Instagram ve WhatsApp ağlarına da entegre edebileceği bekleniyor.