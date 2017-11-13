Facebook Local uygulamasıyla Foursquare’e rakip oluyor

Facebook’un geçtiğimiz sene kullanıma sunduğu Etkinlikler uygulamasını Facebook Local ismiyle Foursquare ve Yelp gibi uygulamalara rakip haline geliyor.

Facebook’un geçtiğimiz sene günlük 100 milyon kullanıcı olmak üzere toplam 650 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Facebook Etkinlikler uygulaması, etkinliklerin yanında barlar, restoranlar ve ilgi çekici noktaları gösterebilen Facebook Local ismiyle kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden Facebook arama motorundan 70 milyon işletme sayfası, etkinlik ve mekanları hakkında yapılan değerlendirme ve arkadaş yer bildirimlerine erişebilecek. Facebook Local’ın ürün müdürü Aditya Koowal, kullanıcıların arkadaşlarla dışarı çıktığında daha kolay aramalar yapabileceğini söyledi. Koowal, sözlerine öne çıkmak isteyen işletme ve etkinliklerden şimdilik reklam alınmadığını da ekledi.

Facebook Local’a dahil edilmesi düşünülen Yakındaki Arkadaşlar uygulamasıyla Snapchat’te yer alan Snap Map özelliğiyle rekabet edilebilineceği de bekleniyor. Şimdilik yalnızca ABD’de kullanılabilinen Facebook uygulamasının pek yakında uluslararası düzeyde kullanılması bekleniyor.