Facebook kullanıcı sayısını arttırmayı sürdürüyor

Facebook tarafından paylaşılan üçüncü çeyrek raporuna göre kullanıcı sayısını elinde bulunan bütün platformlarda arttırmayı başardı.

Geçtiğimiz üç ay içinde 10.1 milyar dolar değerinde gelir elde etmeyi başaran Facebook, bir önceki seneye göre yüzlük 49 değerinde bir artış gösterdi. Şirketin elde ettiği kâr ise yüzde 79 değerinde bir artışla 4.7 milyar dolara ulaştı. Facebook’un işletme marjı ise yüzde 50’ye vardı. Bir diğer popüler sosyal medya ağı Snapchat’i satın almaya çalışmasına karşın gerçekleştiremeyen Facebook, bu durumu elinde bulunan servisleri Snapchat’e uyarlayarak telafi etti.

Facebook’un bu stratejisi karşılık buldu ve hem Instagram Hikayeleri hem de WhatsApp Durumları’nda 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak Snapchat’in toplam kullanıcı sayısının iki katından daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Raporda yer verilmemesine karşın Facebook’un önümüzdeki dönemde masraflarının artacağa benziyor. Facebook tarafından yapılan açıklamada terörizm propagandası gibi konulara karşı denetim yapacak çalışan sayısının artacağını belirtti.

Facebook, kendisine ait olan bütün platformlardaki çalışan sayısını da arttırmayı sürdürüyor. Facebook’un toplam çalışan sayısı bir önce yıla kıyasla yüzde 37 artarak 23.165’e yükseldi. Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı 1.3 milyar kullanıcıya ulaşırken, aylık kullanıcı sayısının 2 milyardan fazla kulanıcıya ulaşıyor.