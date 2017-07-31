Facebook Hikayeleri, herkese ulaşılabilir hale getiriliyor

Hikaye özelliği sunan Facebook, bu özelliğinin herkese açık olması üzerine çalışıyor.

Kullanıcılar, Facebook hikayelerini Hikaye Ekle düğmesine dokunmasının ardından eklediği fotoğraf veya videoyu paylaştıktan sonra kendi hikayesi görüntüleyecek. Bu esnada sağ üst kısımda bulunan üç noktaya dokunarak “Hikaye Ayarlarını Düzenle” kısmına gelerek paylaşımını herkese açık duruma getirebilecek.

Snapchat’te paylaşımlar; bütün kullanıcılara , arkadaşlarına ve özel olarak gönderilebiliyor. Instagram’da ise herkese, takipçilerine ve görmesini istemediği kişilerden saklama özelliği bulunduruyor. WhatsApp kullanıcıları, kişilerine ve özel olarak gönderme seçeneği sunarken, Facebook Messenger’da gönderme iznine sahip olan bütün kullanıcılar tarafından gönderiliyor.

Sosyal ağlara arasında gittikçe büyüyen hikaye çekişmesinin kullanıcılara gelecekte neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.