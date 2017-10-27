Facebook gruplar için yeni özellikler yayınladı

Grup yöneticilerin daha rahat bir kullanım imkanı sunan Facebook, kullanıcıların da grup üyelerini daha iyi tanımasını sağlayan özellikler sundu.

Grup yöneticileri, yeni gelen “Karşılama Mesajları” özelliğiyle gruba katılan yeni üyelere kendiliğinden etiketleyen mesajlar yazabilecek.Facebook Gruplarına,yeni eklenen rozetlerle üyeler grup yöneticileri, moderatörleri ve gruba yeni dahil olanları kolay bir şekilde fark edebilecek.

Üyeler, grupta bulunan kişilerin üzerine tıkladığında hangi gruplara üye olduklarını özel profilleri üzerinden görebilecek. Bu sayede kişilerin ne kadar süre boyunca gruba üye olduğunu, ortak arkadaşlarını ve katıldığı ortak etkinlik olup olmadığı gibi konularda bilgi sahibi olacak.

Yöneticiler, bütün gönderi yorumlarını kapatmak yerine yorumları kişiye göre kapatabilecek. Ayrıca grup kurallarına uygun davranmayan üyelerini tek bir tıkla birden fazla gruptan silinebiliyor.