Facebook doğum günlerine yeni özellikler yeni özellikler getiriyor

Sosyal medya devi, günde 45 milyondan fazla kullanıcının kutlanan doğum günlerini daha anlamlı hale getirdiği yeni özellikleri duyurdu.

Kullanıcıların arkadaşlarının doğum günlerini kutlamasını sağlayarak daha anlamlı hale getiren Facebook, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda doğum günlerini daha anlamlı hale getireceği iki özelliği açıkladı.

ABD’de bulunan Facebook kullanıcıları, kendileri için önemli olan konularda Facebook üzerinden bağış kampanyası gerçekleştirebilecek. Facebook, haber kaynağı aracılığıyla kullanıcılara iki hafta önceden duyuruyor.

Bu özelliğin yanında Facebook, kullanıcıları arkadaşlarıyla doğum günü videoları da paylaşabilecek. Kullanıcıların doğum günlerini daha anlamlı hale getirecek olan bu videolar, kullanıcıların doğum gününde gösterilecek.