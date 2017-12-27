Facebook Çevrimiçi Tacizi Önlemek Amacıyla Yeni Araçlarını Tanıttı

Facebook, kullanıcılarının çevrimiçi tacizlere maruz kalmasını önlemek ve mesaj kutusu kontrölünü geliştirmek amacıyla güncellemeler yayınladı.

Kullanıcılarından gelen geribildirimleri dikkate alan Facebook, aralarında ağırlıklı olarak kadınlar ve gazetecilerin de bulunduğu tacize sıklıkla maruz kalan grupların bu durumla yüzleşmesini önlemek amacıyla çözüm bulabilmek için uzmanlarla çalışmalar sürüyor.

Çevrimiçi tacizi proaktif bir şekilde önlemeyi hedefleyen Facebook, kullanılacak araçlarla sahte veya orijinal olmayan diğer kullanıcılara ulaşmak için farklı isimlerle hesapların tespit edecek şekilde güncellendiğini belirtti. Facebook, çevrimiçi taciz hareketleri belirlemek adına IP adresini filtreleyerek zararlı görülenleri engellenecek.

Facebook, çevrimiçi tacizlerin önüne geçmek amacıyla gelen mesajı yok sayma seçeceğini de ekledi. Kullanıcılar, tanımadığı veya rahatsız edici mesajları okumadan yok sayabilecek.