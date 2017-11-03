Facebook Bonfire uygulamasını kullanıma sunmaya başladı

Facebook, video üzerinden görüşme Bonfire uygulamasını Android kullanıcılarına sundu.

Kısa süre içinde bütün platformlarda kullanıma sunulması beklenen Bonfire, şu anda kısıtlı bir alanda kullanıma sunuluyor olsa da daha sonra bütün dünyaya yaygınlaştırılması bekleniyor. Diğerler video üzerinden görüşme uygulamalarının aksine, Bonfire Facebook’un ekosistemiyle birebir çalışıyor. Bonfire kullanıcıları, bir sohbet esnasında çektiği ekran görüntülerini ve Instagram veya WhatsApp üzerinde paylaşabilecek. Bu özellik diğer video üzerinden görüşme uygulamalarıyla gerçekleştirilmesine karşın Bonfire bu işlemi daha pratik bir şekilde gerçekleştiriyor.

Facebook Messenger’da bulunan bölünmüş ekranlı grup video görüşmelerinin aksine Bonfire’da bulunan pencerelerin boyutları değiştirilebiliyor. Kendine özgü pek çok filtre ve çıkartmayla gelen Bonfire’da aynı anda 8 kişiyle video görüşmesi gerçekleştiriliyor. Pek yakında Türkiye’de de kullanıma sunulması beklenen Bonfire uygulamasının iOS için ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor olsa da Bonfire’ın Android kullanıcıları tarafından popüler hale gelmesinin ardından iOS’e de geleceği bekleniyor.