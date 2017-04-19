F8 konferansında Facebook’un şapkasından çıkanlar

Facebook, F8 2017 konferansının ilk gününde Kamera Efektleri isimli arttırılmış gerçeklik platformunu tanıttı.

Açık beta sürümü yayınlanan platform, akıllı telefon kameralarını AR platformuna dönüştürerek sanatçılara ve geliştiricilere Facebook kamerası için efektler yaratma olanağı sunuyor.

Kamera Efektleri Platformu, Çerçeve Stüdyosu ve Arttırılmış Gerçeklik Stüdyosu olmak üzere iki ürün sunuyor. Uluslararası olarak kullanılabilen Çerçeve Stüdyosu, profil resim çerçevelerinde veya yeni Facebook kamerada kullanılacak çerçeveler üretilmesini sağlıyor. Beta uygulamasına açık olan AR Stüdyo ile maske yaratımında canlı videolar sırasında veya etkileşime tepki veren maskeler, komut dosyası efektleri, hareketli çerçeveler ve diğer AR teknolojileri oluşturmak için kullanılabiliyor.

Geçtiğimiz ay Facebook, eğlenceli maskeler, çerçeveler, etkileşimli filtreler ve seçkin konuklardan gelen yeni sanat ile fotoğraf ve video paylaşımını daha da etkileyici hale getiren Stories’i tanıtmıştı.

Son olarak, Facebook Messenger için de yeni özellikler ekledi. Messenger’a yeni bir Keşfetme sekmesiyle, kullanıcılar Messenger’daki ana ekrandan bir bot bulabilecek. Sıradaki Sohbet Uzantıları, birden fazla kişinin aynı anda aynı işletme ile sohbet etmesine olanak tanıyacak. İnsanlar artık bir botu bir gruba ekleyebilir; sohbetlerini ve deneyimlerini paylaşabilir.