Çocuklara için Facebook Messenger

Facebook, Messenger uygulamasının 6-12 yaş aralığındaki çocuklara özel bir sürümünü tanıttı.

Messenger Kids isimli uygulamayı Facebook uygulamasına kayıt olan çocuklar kullanabilecek. Ebeveynler kendi hesapları üzerinden çocuklarının Messenger Kids profillerini takip edebilecek. Bu sayede çocukların hangi aile üyeleri ve arkadaşlarıyla görüşebileceğini belirleyebilecek. Facebook, bu uygulamayı iOS’te kısıtlı bir kullanıcı için kullanıma sundu.

Facebook tarafından yağılan açıklamada uygulamanın kötü amaçla kullanılmaması adına önemli çalışamalar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca uygulamada çocuklara herhangi bir reklam gösterilmeyeceğinin de altı çizildi. Ücretsiz olarak indirilecek uygulamada herhangi bir uygulama içi satın alma bulunmayacak.

Çocukların görüntülü ve sesli olarak iletişim kurabildiği bu uygulama, şimdilik yalnızca ABD üzerinden indirilebilen uygulamanın daha sonra uluslararası olarak kullanıma sunulacağı bekleniyor.