Çin’den WhatsApp’a büyük şok

Ülke çapında getirdiği yasaklarla bilinen Çin’de WhatsApp uygulmasına erişim kısıtlaması getirildi.

Gelen yeni yasak ile Çin’de bulunan WhatsApp kullanıcıları resim, video ve dosya gönderemeyecek. 2009’da Facebook ve 2014’te Instagram’dan sonra Facebook’a ait olan bir başka uygulama daha benzer durumu yaşıyor.

Çin’de onaylanan “Büyük Güvenlik Duvarı” isimli yeni internet filtresinin yeni kurbanı WhatsApp oldu. Bu konuda edinilen bilgilere göre WhatsApp yakın gelecekte tamamen yasaklanacak. Çıkan yeni yasa tasarısında mevcut baskıcı tutumunu arttırarak halka uyguladığı baskının şiddetini arttırmaya devam etti.

Çin’in WhatsApp’i yasaklamasıyla Facebook elinde bulunan bütün sosyal medya uygulamalarını Çin’den çekmiş olacak. Alınan bu kararlar ile ilgili resmi bir açıklama şimdilik gelmedi ancak kısa sürede daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.