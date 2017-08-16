Canlı yayın hizmeti sağlayan kamera ile tanışın

Giyilebilir cihazlara olan talebin artmasının farkında olan Ubiquiti Networks bu konuda yeni bir cihaz geliştirdi.

Android tabanlı FrontRow adı verilen giyilebilir kamera, kullanıcılara pusula ve Spotify gibi pek çok üçüncü parti uygulama çalıştırma imkânını sunuyor. 50 saate kadar bekleme süresiyle gelen FrontRow, 2 saate kadar video kayıt ve canlı yayın yapılıyor. FrontRow’da bulunan hikâye modu adı verilen özellik ile kullanıcılara birkaç saniyede bir çektiği bir fotoğraflar ile bir timelapse videosu hazırlanıyor. Hikâye modunun kullanım süresi ise toplam 16 saat.

İki adet kamera barındıran FrontRow’da 148 derece görüş açılı ve Full HD video kayıt yapabilen 8 MP’lik ana kamera ve 5 MP’lik ikinci bir kamera eşlik ediyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelen FrontRow ile YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden canlı yayın yapılıyor.

Siyah ve roze altın renk seçenekleri bulunan FrontRow’un yurt dışı satış fiyatı 399 dolar olarka belirlenmiş.