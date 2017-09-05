BlackBerry, BBM’i üç bölüme ayırıyor

BlackBerry, platformlar arası geçiş desteğini 25 Eylül’de kaldırıyor.

Birçok BBM kullanıcısı, birkaç haftadır BBM hesaplarını bir platformdan diğerine geçirmeye çalışırken sorunlarla karşılaşıyordu. Görünen o ki bir cihazdan diğerine geçtikten sonra kişiler, gruplar ve BBM kanallarına erişilemiyor. BlackBerry’nin BBM sunucularını geçici olarak kullanılamamasının sebebi olarak bir şeylerin üzerinde çalıştıkları için olduğu ortaya çıktı. BlackBerry, BBM’ı üç ayrı hizmete ayırmaya karar verdiğini açıkladı. Bütün kullanıcılar için BBM Enterprise, BBM Consumer’ı ise BBOS ve BB!0 ile Android, iOS ve Microsoft cihazları için sunacağını belirtti.

Bununla birlikte bu değişiklikleri BlackBerry 10’da bulunan BBM tüketici hesaplarının BBID’sini Android, iOS veya Windows Phone çalıştıran başka bir aygıta taşımasını önlemek için getirdi. BlackBerry’ye göre, BB10 ve BBOS’in BBM tüketicileri, bütün kişilerinizi korurken mevcut BBID’lerini kullanarak bir Android, iOS veya Microsoft cihazına geçebilecek, ancak aynı BBID’yi kullanarak artık BB10 veya BBOS cihazlarına geri dönüş yapamayacak.

25 Eylül itibariyle BBM tüketicileri mevcut BBID’lerini kullanarak bir Android, iOS veya Microsoft cihazına geçemeyecek. BlackBerry, mevcut BBID’lerin 25 Eylül’den sonra sorunsuz bir şekilde BBOS ve BB10 cihazları arasında değiştirileceğinii ancak bu tarihten sonra bir Android, iOS veya Microsoft cihazına geçmenize izin verecek ve kişileri yeni BBM Consumer hesabına yeniden davet etmek için yeni bir BBID gerektirecektir.

BBM Enterprise kullanıcıları, hesaplarını mevcut BBID’lerini kullanarak Android, iOS ve Microsoft cihazları için bir BBM Tüketici hesabına geçiremeyecekleri dışında, bu değişikliklerden etkilenmeyecek.