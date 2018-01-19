Bilgisayar üzerinden Facebook Hikayeleri’ne paylaşım yapılacak

Facebook, hikaye paylaşımları desteğini akıllı telefonlara ek olarak bilgisayarlara da getiriyor.

Facebook kullanıcıları bilgisayarları üzerinden görüntü veya video yükleyerek diğer kullanıcılarla hikaye paylaşabilmesi konusunda testlere başladı. Bu özellik Haber Kaynağı üzerinden paylaşım veya web kamera ile canlı yayın yapmayı da daha kolay hale getirecek.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında hikayeler özelliğini getiren Facebook, mobil ve masaüstü sürümlerde yer alan hikaye görüntüleme sekmesi sayesinde dikkatleri üzerine toplamayı denedi. Bununla birlikte Instagram hikayelerinin çapraz gönderi aracılığıyla Facebook üzerinden paylaşılması da sağlandı. Son olarak bu özellik Facebook Messenger’a da taşındı. Facebook’un bu hamlesiyle Instagram Hikayeleri kadar başarılı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.