Amazon’dan Google’a rakip video platformu geliyor

Son yıllarda internet dünyasının büyük bir parçası haline gelmeyi başaran YouTube’un karşısına Amazon’dan bir rakip geliyor.

Son olarak Audi ve Porsche ile ortaklık kuran Amazon, AmazonTube’un ticari marka kullanım hakkını edinmek adına bir başvuruda bulundu. AmazonTube’un tam olarak ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamasıyla birlikte başvuruda yer alan tanımalamada “kablosuz ağlar aracılığıyla, kamu yararına yönelik çeşitli konular üzerinde indirlemeyen ve önceden kaydedilmiş işitsel, görsel ve görselişitsel çalışmalar” şeklinde bir ifade bulunuyor. Buradan Amazon’un YouTube’a benzer bir video paylaşım platformu üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

Amazon’un bu hamlesi Google’ın herhangi bir sebep göstermeden Amazon’un Echo Show isimli akıllı hoparlörüne YouTube desteğini çekmesiyle başladı. Bu gelişmeden iki ay sonra aynı cihaza yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüyle geri geldi. Ancak aradan geçen birkaç haftanın ardından Google, yeniden desteğini çekme kararı aldığını açıkladı. Google, buna sebep olarak Chromecast, Google Home ve Nest cihazlarının Amazon’da satılmaması ve Google Cast için Prime Video desteğinin bulunmaması gösterildi.

Şimdilik iki şirket arasında olumlu ilişkiler bulunuyor olmasıyla birlikte AmazonTube’Un ardından aralarında yeniden gerilim yaşanma olasılığının yüksek olacağı tahmin ediliyor.