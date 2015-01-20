Uber nedir, nasıl kullanılır?

Son birkaç yıldır teknoloji dünyasının çok sevilen, çok konuşulan ve çok olay olan bir uygulaması var. 2009 yılında San Francisco’dan ortaya çıkan Uber, kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Uygulamanın arkasında ise Google var ve Uber, Google Maps üzerinden çalışıyor. Tüm büyük akıllı telefon platformlarında da bulunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarından bulundukları noktaya göre özel taksiler çağırabiliyorlar. Sürücünün kim olduğu görüp, aracın gelişini de takip edebiliyorlar.
Aynı sistem ülkemizde de ilk olarak BiTaksi ile gelmiş olsa da, Uber de şimdilik yalnızca İstanbul’da olmak kaydıyla hizmetine devam ediyor. Yine de Uber’i taksilerden ayıran önemli faktörler bulunuyor. Uber’in ücretleri, yine bir taksi gibi başlangıç ve bitiş noktaları ile yolculuk süresine ve araçların çeşitlerine göre değişiyor. Kullanıcı, daha yolculuğu başlamadan fiyatın ne olacağını görüyor. Yine uygulama üzerinden kredi kartıyla ödeme imkanı sunan Uber sayesinde kullanıcı yanında para taşıma zorunluluğundan da kurtuluyor.
Ek olarak, bir diğer Uber kullanıcısıyla aynı zamanda, aynı yolculuğu yapacak olduğunuzda, hem yolu hem de ücreti paylaşma imkanınız oluyor.
Uber, şu an için 53 ülkede hizmet veriyor. Türkiye’de belirttiğimiz gibi yalnızca İstanbul’da kullanılan Uber’in, tamamen kullanılabildiği şehirlerde 5 farklı seçeneği bulunuyor. Türkiye’de ise 3 seçenek kullanıcıya sunuluyor. Birinde normal taksiler %20 indirimle kullanılırken, diğer ikisi özel araçlar ve sürücülerle kullanılıyor. UberBLACK modelinde Mercedes E serisi, Fiat Fiorino ve Ford Tourneo araçlarından biriyle yolculuk yapma seçeneği sunulurken, UberXL modelinde Mercedes Vito ve Volkswagen Caravelle arasından seçim yapılabiliyor.
Uber nasıl kullanılır?
Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor. Bundan sonra da gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve sadece beklemek kalıyor. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz.
Sürücü sizi aldığı zaman, gitmek istediğiniz nokta kendisine söyleniyor ve rota çizilip, tahmin edilen varış zamanı belirleniyor. Vardığınız zaman da ödeme uygulama üzerinden daha önce ayarladığınız ödeme yöntemi ile çekiliyor. Sürücüye verilecek bahşiş miktarı size bırakılıyor.
Yolculuğu başka biriyle paylaşmak istediğinizde, uygulama menüsünden Ücreti Paylaş seçeneğine geliyorsunuz. Size eşlik eden diğer kullanıcıları da sisteme eklediğinizde, yolculuk sonunda tüm kartlardan eşit miktarda para çekiliyor.
Uber’in ne kadar yenilikçi ve faydalı bir sistem olduğunu vurgulamamıza gerek bile yok. Farklı şehirlerde önemli toplantılara katılacağınız zaman, şık bir araçla, özel bir şoför ile dilediğiniz yere çoğu gereksiz iletişime girmeden varabiliyorsunuz. PCWorld ekibi olarak, BiTaksi ile birlikte kullandığımız Uber’in pahalı olmasına rağmen gayet kaliteli bir hizmet sunduğunu söyleyebiliriz. Hizmetin ülkemizdeki diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz.
Uber neden tartışılıyor?
Tüm bu olumlu yanlarına dair, Uber’in birçok ülkede sorunlara yol açtığı, davalarla baş ettiği ve kimi sektörleri huzursuz ettiği gibi bir gerçek de var. Peki Uber neden bu kadar tartışılıyor? Aslında bunun sebebi oldukça basit. Uber, İnternet’in daha önce dokunmadığı taksi ve özel araç kiralama sektörlerine adeta bir vurgun yaptı. Teknoloji çok sayıda sektörü kökünden değiştirirken, bu alanlara dokunmamıştı ancak Uber ile işler değişiyor. Nihayetinde mahallemizin taksi durağı, California’daki birkaç yazılımcının yaptığı bir uygulama yüzünden tehdit altında. 2014 yazında, Londra’daki taksi sürücüleri, Uber’e karşı çeşitli protesto gösterileri düzenlediler. Şikayetleri gayet açık ve anlaşılabilirdi.
Dünyanın birçok ülkesinde, taksi sürücüsü olmak için çok çeşitli sınavlardan geçmek gerekiyor. Türkiye’de de yeterlilik belgelerini aldıktan sonra taksi şoförü olunabiliyor. Londra’dan örnek vereceksek, orada taksi şoförü olmak isteyen bir kişi, ülkenin ünlü bilgi testine giriyor. Şehirdeki tüm sokaklara dair soruların sorulduğu bu testi geçmeden Londra’da taksi şoförlüğü yapmak mümkün değil. Ek olarak taksimetreler de çoğu zaman bağımsız bir şekilde kontrol ediliyor. Uber’de bunların hiçbiri bulunmuyor. Yine Uber, artık elimizden düşmeyen telefonlar üzerindençok kolay bir şekilde çağrılabildiği için, taksilerin avantajları da ortadan kalkıyor. Taksi şoförleri de doğal olarak durumdan rahatsız oluyorlar.
Çıktığı günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki taksiciler ve hükümetler tarafından Uber çoğu kez eleştirildi. Kimi durumlarda Uber sürücülerinin kötü davrandığı, kullanıcılara saldırdığı gibi haberler çıktı. İspanya’da ve Portland’da yasaklanan Uber de şoförlerin de rahatsız olduğu durumlar var. New York ve San Francisco’da, çeşitli sürücüler de saldırı ihbarında bulundu. Yine de bu türden haberlerin rakipler ve çeşitli basın kuruluşları tarafından kasten çıkarıldığı da son dönemde sıkça konuşulan bir konu oldu. Nihayetinde Uber, Silikon Vadisi’nin şimdiye kadar gördüğü en değerli startup şirketlerden biri ve hızla dünyada 50’den fazla ülkeye yayılmış durumda. Ek olarak sunduğu hizmet de, tüketicinin faydasına olan kaliteli bir hizmet. Bu yüzden Uber’in arkasından işler çevrildiğini düşünmek de çok yanlış değil. Yine de kararı siz verecek, uygulamayı kullanıp kullanmayacağınızı siz belirleyeceksiniz.
osman kartal
Mayıs 16, 2015 at 4:02 am
uber hizmetinden memnunuz. arabalar temiz suruculer insana benziyor.fiyat avantaji var taksimetre tartismasi yok. taksiciler protesto etmek yerine kendilerine ceki duzen verseler uber diye vakia ortaya cikmaz zaten. suanda kualalumdurda yapiyorum bu isi musteriler cok memnun. hepsi de selamlasarak iyi dileklerle tesekkur ederek aractan ayriliyor. turkiye de uber cok iyi tutar. hatta yillardir taksicilik mesleginde kaliteyi yakalayamayan turkiye icin kurtulus umudu bile olur. uber in denetimi tsof denetiminden cok ilerde ve kayitsiz musteri memnuniyetine dayali. uber suruculeri daha medeni daha egitimli daha kulturlu. bu da hizmet anlayisina yansiyor. kesinlikle daha guvenli hangi musteri hangi aracta hangi guzergahta anlik izlenebiliyor. uber surucu cinayeti diye bisey olamaz uber surucu para tasimaz parasini bankadan alir. Umarim uber taksi tasimaciliginca ilham kaynagi olur ve kalite yukselir.
Erdem
Ağustos 3, 2015 at 12:46 pm
Doktorlara kizip muayenehane açmayla aynı mantik seninki…
Taksiye binemeyen, otobusu kendine yakistiramayan kalitesizlerin kullandıgi uygulama…
İnsanların emeğine yazık ayıp…
zümray
Nisan 29, 2016 at 5:15 am
Taksicilerin terbiyesizliğine,hat seçimine karşı memnuniyetle kullanıyorum.Atatürk havalimanından Titanik otele kısa mesafe diye gitmeyi rededip(Yirmi lira tutuyor) taksiden indiren taksici kalitesiz değilde inip uberle giden ben kalitesizim öylemi.))
Taner
Haziran 9, 2016 at 2:43 pm
Sana mı kaldı insanların kalitesini ölçmek. Sen git sarı taksilere kazıklanmaya devam et. Neden bu kadar zoruna gitti?
Abdullah
Temmuz 17, 2016 at 6:58 pm
Bence bu taksici, başka hiç kimse taksicilerin sahtekarlıgina emek diye bahsetmez.
bayram
Eylül 2, 2016 at 10:15 am
hocam sen çok cahil kalmışsın sana tavsiyem kendini geliştir. yoksa o beyne yazık.
Bora
Haziran 25, 2015 at 11:25 am
Ankaraya da bekliyoruz bitaksi reklamlarda biraz durgun kaldı hatta Billboard reklamlarıyla sınırlı kaldı ama buna rağmen müşteri potansiyeli çok iyi umarım uber de anakarada faaliyet gösterir bekliyoruz
ferit
Temmuz 11, 2015 at 3:15 am
Nankor milletsiniz yagmur altinda sirilsiklam islandiginizda sari taksilere kosuyorsunuz yillardir bu ulkede hizmet veren taksicilere haksizlik etmeyin yagmur altinda bekleyin cagirin uberinizi bakalim hangisi faydali gorun
Sarper
Temmuz 31, 2015 at 8:37 am
Uber de normal taksi de aynı sürede gelir merak etme.
czczc
Ekim 29, 2015 at 12:29 am
Bedava mı geliyor?
Serdar
Mart 30, 2016 at 7:00 pm
Biz çok ıslandık bilader yağmurda o senin savunduğun taksiciler kısa mesafeyle işim olmaz deyipte yağmur altında bizi az bıtakmadılar
Ahmet
Haziran 7, 2016 at 6:20 am
İstanbul’da bi yağmur yağsın da bakim nereden taksi buluyorsun. Bulsan bile adamın trafiğe ettiği küfürlere, sigarasına dinlediği iğrenç müziğe, leş arabasına katlanmak zorundasın.
Osman Galip
Haziran 27, 2016 at 1:22 pm
Taksiciye diyorumki; sigarayı atarmısınız. Diyorki niye. Başka söyleyecek sözüm yok.
Abdullah
Ekim 1, 2016 at 12:38 pm
Sen taksicisin besbelli
Sercan
Temmuz 26, 2015 at 6:59 pm
Hadi kısa mesafe için çağırın bakalım uber taksinizi koşa koşa gelecek mi o çok kültürlü eğitimli arkadaşlar sizi kaale alıp güler yüz gösterecek mi arkadaslar geçin bu işleri taksici esnafının hakkını yemeyin binevi korsan taksinin yasallaşmış hali bu iş sadece istanbulda resmi 18000 adet taksi var bi plakanın değeri olmuş 1.700.00 tl acaba bu ubertaksi denen firma kaç paraya mal ediyor bi aracını yazık bu işten ekmek yiyen insanların ahı cıkar bu uber taksiden
fatih
Aralık 27, 2016 at 10:26 am
Geberin taksiciler nefret ediyorum sizden yüzdeye vurun türkiyenin yüzde kacı taksicileri ve taksiyi seviyor hep bir dayatmasınız kardesim eski kafa.
Kac kere taksi yüzünden işe gec kaldım adam soruyor ne tarafa gidiceksin diye daha taksiye binmeden böyle rezillikmi olur hem para vericem hem beyimin istediği yere gidicem oldu..
nurlu ayabakan
Temmuz 29, 2015 at 5:42 pm
uberi destekleyen dil ingilizce.nokia 625 kullanıyorum.nasıl indireceğim.ücret uygulamasını anlayamadım.bitaksiden pahalı gibi görünüyor.bu konuda bilgi istiyorum.türkçe indiremiyormuyuz.
Erdem
Ağustos 3, 2015 at 1:10 pm
Arkadaşlar yasal olarak, “uber” denen olusumun bi geçerliliği yok…
Korsan taksi statüsünde…
polis çevirmesi durumunda ceza yersiniz…
Araçta aranan veya yasaklı madde bulunursa bu korsan taksi deseniz bile şoförde yolcuda olsanız kimseye derdinizi anlatamazsınız… Suçlama eşit olarak dağıtılır…
Ayrıca bu işi gizliden yapan korsanlar, yolculuk yapabilmek icin referans isterler ama burada uygulama üzerinden çağrılma var, bu da polisin istediği zaman server a çökme yada yolcu taklidi yaparak sizi armut gibi toplayabileceği anlamına gelir…
Tek taşla inlerce armut…
Yurt dışındaki yasal imkanlar Türkiye ile aynı değil…
Kafanızı kullanın…
bilal
Eylül 26, 2015 at 5:01 am
Arkadaşlar uber araçları lux taşımacılık sistemidir kimsenin ekmeyi ile oynanmıyor burdaki olay tamamen resmidir sen istanbulun gobeğinde bu işi yapıp polisten kurtulamasın.bu araçlar uber xl vito dur ve şoforler özel bir eğitim ve sınav sonucuna göre alınır.sabıka kaydı src sağlık raporu ve pisikoteknik belgeleri var.araçlarında d2taşumaxılık belgesi büyükşehirden alınmış yol izin belgesi vergi levhası ve şoforler odasına esnaf sanatkarlar odasına kaydı vardır ve daha bir çok tedbir Arkadşlar bişeyi kptulemedn önce o konu hakkında bilgi sahibi olun
Abdullah
Ekim 1, 2016 at 12:42 pm
Bu taksiciler uberden şikayetçi. Her şey yasal. Taksicilere kanmayın…
ilyas
Nisan 20, 2016 at 7:02 am
olayın resmi boyutu nedir acaba,fatura fiş verebiliyormu.şirket giderlerinde gösterebilirmiyiz.
onderrr
Mayıs 18, 2016 at 3:25 pm
Rekabet iyidir. Kendi çıkarları için gelişmeyi durdurmak küçük düşünmektir.
Sarı taksi, siyah taksi, uner, bitaksi. İyi olan kazansın
uğur
Haziran 5, 2016 at 8:07 am
karısını lüks araçtan indiğini gören biri nasıl tepki verir merak ediyorum kaçamak yapmak isteyenlerin yeni metodu bu olsa gerek kadın uber arabası der ve boynuza devam eder taksiler ufak tefek hataları da olsa dünya ortamalarının çok altında emin güvenilir araçlardır şikayet ve takibi mevcuttur eski köye yeni adete hiç lüzum yok paralarımız türkiyede kalmalı herkez şimdi internetten alış verişe başlasa bayrağıda internetten alır oluruz taksiler vergilerini veren ve harcamalarını buradan yapan araçlardır aman diyorum
Abdullah
Temmuz 17, 2016 at 7:04 pm
Hic alakası yok, ben kaç aydır bizim mahallenin taksi durağını şikayet edecek yer bulamıyorum. Şoförler odasını aradım başkan dedi onlar beni dinlenmiyor, geçen de şoförleri öldürüldü zaten Felan dedi….
fatih
Aralık 27, 2016 at 10:28 am
Bayrakla ne ilgisi var kardesim geliştirin kendinizi siz taksiciler gidin birbirinizi tasıyın…
Herkul
Haziran 12, 2016 at 7:53 am
Taksiciler biraz insan olsa yani işin var taksi bu seni taşıyacak neymiş kuşa mesafe ben de bunu kullanırım adamın azari nı çekmem
Erol diril
Haziran 20, 2016 at 4:28 am
Taksiciler boş konuşmasın kilik kıyafetine arabasına baksın,hem para döküp hem iğrenç bi ortamda seyahat etmek zorunda kalmak da ne demek,biz size saygı gosterdikce siz kahvelerde bize nasıl kay kay yaptığınızı konuşuyorsunuz geçin bunları akıllı olun
Airporttaxi ismail
Eylül 7, 2016 at 8:53 am
Ben Atatürk havalimanında taksiciyim yorumları okuduğumda maalesef üzülerek bir çok kişiye hak vermek zorunda kaldım. Biz yıllardır orada çalışan arkadaşlarımıza yönetimimize taksileri ve şoförleri daha düzgün insanların bindiği zaman keyif alacağı ve her zaman tercih edeceği hale getirelim diye yalvarıyoruz ama dinletemiyoruz. Bazı ortamlarda meslek sorulduğunda taksiciyim demeye çekinir hale geldim. Başımdan geçen tek bir olayı anlatayım; bir gün havalimanı peronundan bir aile aldım aracıma baba öne oturdu ve soğanlıya gideceğini söyledi tabi beyefendi dedim bana şaşkın şekilde bakarak sen kaç yıldır taksicisin diye sordu 10 seneden fazla oldu dediğimde ise bana sen bu işi yapma dedi ve ben şaşırarak abi daha yeni bindin arabama ne yanlışımı gördün diye sitem ettim yanlışından değil hayatımda ilk defa havalimanından bindiğim taksiye soğanlı dediğimde bana normal insan gibi cevap veren bir şoförle karşılaştım dediğine sevinemedim çünkü bizim durağımızdaki taksileri insanların ne gözle gördüğünü bir kere daha anladım. Bu yüzden insanların bizim sektörün kazancına etki eden alternatifleri tercih etmelerini artık çok normal karşılıyorum kendimi onların yerine koyduğumda haklılar diyebiliyorum tabii üzülerek söylüyorum
korsanorhan
Eylül 30, 2016 at 6:21 pm
havalimanı tam bir facia geliş terminalinden gidiş terminaline yuruyorum, gelen yolcunun taksısıne bınmek ıcın sırf havalımanı taksıne kazandırmamak ıcın. atakoye gıdelım demeye cekınıyorum bu ne bıcım ıs sonra da aglıyorlar para yok dıye
ali
Aralık 7, 2016 at 8:44 pm
Konu sadece kısa mesafe digil..üst baş. diksion. tavır. denetimsiz.kültürü. insanlar.cebinde tesadüfen ehliyeti olan biri.taksi kullanabilir.bu ülke de.sonra aksaray in Nerede olduğunu içerdeki müşteriye sorar…?iki defa hirsizliktan ceza yatmış bir adam müşterinin valizi çok kolay çalar
.hiç bir şey olmaz..ertesi gün gene sarı taksiye çıkar. .konu sorun bu dur..Burası TÜRKİYE. .Burası başka bir ülkelere benzemez..allah yardımcımız olsun…
Bir garip yolcuyum ben
Aralık 15, 2016 at 2:45 pm
Sürekli seyahat eden biriyim, Beylikdüzünde oturuyorum, en az beş yıldır hiç havalimanı taksisine binmedim, hep dış şeride çıkıp piyasa taksilerine biniyorum, onlarda da risk var ama havalimanı taksileri kadar değil. Geçenlerde yine bir yurtdışı seyahatten döndüğümde dış şeride çıkıp piyasa taksisi beklemeye başladım, meğerse trafik polisi o taksilerin giriş noktasını tutmuş ve onları havalimanı geliş bölümüne geçmelerine izin vermiyormuş (Trafik polisinin piyasa taksilerinin havalimanından müşteri almasını engellemesi de çok ilginç bir durum:). Çok fazla bagajım olduğu halde metroya bindim, Yenibosna’da indim ve orada taksiye bindim. Umarım Uber gibi uygulamalar yaygınlaşır ve İstanbul’daki bu taksici kazıklamaları son bulur.
sinan
Eylül 23, 2016 at 11:13 am
taksiler konusunda çok sıkıntı yaşayanlardanım. tabiki hepsi bir değil ama kalanlar istisna. geçen kış eşim nişantaşından iş yemeğinden çıkıp bir taksiye biniyor ve zincirlikuyu metrobüse gideceğini söylüyor. saat akşam 21,45 suları ve yağmurlu soğuk bir hava. taksici ise isterseniz sizi mecidiyeköye bırakayım orası daha yakın deyince eşim önce şaşırıyor sonrada içinden ne düşünceli bir taksici uzak değilde yakın mesafeye gitmeyi tercih ediyor diye düşünüyor. sonra taksici cevahir avm nin önüne gelip duruyor geldik diyor. eşimse metrobüse daha var hava soğuk, yağmurlu ve o yol bu saatte benim için tehlikeli dese de taksici arabadan iniyor ve gitmiyor. eşim inmemekte ısrar etsede bu fayda etmiyor.laftan anla ben dün evime ekmek götüremedim deyip eşimi indiriyor. adamın amacı birazdan kapanacak olan avm den müşteri alabilmek. plakasını ve durak ismini öğrendği taksici amcaya ulaşamasakta beyaz masaya şikayet edip kendisine gerekli cezayı kestirmiş bulunduk. durağa ve plaka sahibine şikayet ettik ama o amca eminim hala bu işi yapıyor. havaalanından ise kısa mesafeye bir ton tantana yapan bir taksiciyle birbirimize girmeye ramak kalmasıda başka bir olay. otobüs terminalinden inip kaç kez yakın mesafeye gitmedikleri için yürümek zorunda kaldık. ben uberi yeni öğrenenlerdenim ve tez zamanda kullanacağım.taksiciler kendlerine çeki düzen vermeli.
aysel
Ekim 15, 2016 at 5:46 am
Biz Ankara’dan seyahat amacı ile yıllar önce İstanbul’a gittiğimizde, Yaşlı annem yürüyemeyeceği için Sirkeci den taksiye binip Topkapı’ya gştmek istediğimizi söyledik.Yakın mesafe olmasına ramen bir türlü yol bitmedi.yolların kapalı olduğunu o nedenle dolaştığını düşündük.Taksiciye neden yolculuğun bu kadar uzun sürdüğünü sorduğumda biziTopkapı otobüs terminaline götürdüğünü öğrendik.Siz bana Topkapı sarayı diye belirtecektiniz diye bir de bizi azarladı.Terminale yakın bir yerde indirdi.Topkapı sarayına gitmek için belediye otobüsüne binip gittiğimiz yolları ayakta geri dönmek zorunda kaldık.Daha sonraki seyahatlerimizde de buna benzer olaylar yaşadık. İstanbul’a yabancı iseniz taksiye binmeyin.Turist olduğunuzu öğrendiklerinde akıl almaz bir şekilde sizi dolandırıyorlar.Kısa mesafede alıyor ama uzun mesafe ücreti alabilmek için dolaştırıyorlar.İstanbul’da Uber in çalışmasına çok sevindim.
muallim
Aralık 8, 2016 at 1:42 am
Öğretmen bir arkadaşım Sabiha gökçen havalimanında taksi şoförü olarak çalışmaya başladı. Günlük 400tl araç sahibine vermesi gerekiyordu. Ayrıca yakıt parası. Geri kalan kendisine. Tabii bir şey kalmayınca işi bıraktı. Hepsi için geçerli mi bilmiyorum ama kısa mesafe almamalarının sebebi vicdansız araç sahipleri olabilir.
mehmet
Aralık 27, 2016 at 10:54 am
merhaba. ben kucuk bir ilçede oturuyorum. buyuk sehirlerde hiç taksiye binmedim ama buradaki yorumları okuyunca anladım ki bu sektörde açık var.. bence uberin gelmesi mantıklı olmuş, zaten iyi niyetli taksicilerin musterileri sabittir ve kazandıklarını dusunuyorum.. olan işini yapmayan temiz olmayan taksicilere olacak onlarda bunu hakediyor diye düşünüyorum.
Ömer Faruk
Aralık 27, 2016 at 7:18 pm
Uber i muber bilmem ama su bir gerçek 2011 de istanbul a gittim ilk defa orta koyden bindim biraz kafamiz iyi yalniz herşeyi idrak ede biliyorum taksici ye sultan ahmet dedim adam etiler tarafina gidiyor sordum birader nereye gidiyoruz yer söylemedin ki dedi nereye gidiyorsun ozaman dedim oda durdu sultan ahmet diye tekrar söyledim Beşiktaş tarafina goderken ara bir yere girdi farkli bir yere gidiyordu dedim ki ben buraya oradan 20 liraya geldim 20 liraya da giderim. Baska bir anim da da ondan önceki gün taksiciye 50 tl verdim abi 5 lira verdin diyor kardeşim 50 liradan başka param yoktu ki ne 5 i dedim orda bir takismamiz oldu bir kac bir sey daha . Velhasıl 5 gunluk istan bul maceram da 6 kere taksiye bindim 4 kere kaziklanmaya çalıştım. Durum bundan ibaret ve uber i hic kullanmadım baska bir yerdede sehir ulke taksi kullanmadım. O yuzden kiyaslama yapamam su da bir gerçektir ki malesef biz millet olarak uyanıklık yapmayi cok severiz herseyimiz le ornegimoz yoktur. Vatan icin de satan icin de. Keske tek derdimiz uner olsa. Vatanimiza milletimoze hakki ile sahip çıkalım gerisi gelir. Taksi şoförü olmak heleki istan ulda cok zor zanaat. Allah yardımcıları olsun isini hakki ile yapanların. Uber e kazandiracaginiza yerli bir uber olsun ona kazandırin. Emperyalizm den uzak durun.
fahri böleomaz
Aralık 28, 2016 at 6:05 am
bir şehirde taksi plakaları 1700.000 tl ye yükselmişse bu fiyatı 100-200 lere düşüreceksinki buda alternatif ulaşım araçlarıyla rekabet ortamı oluşturup gerçekleştirilecek.dolayısiyle plakaya 1700.000 lira para verip yok şu kadar beklentim var.yok kısa mesafeyle uğraşamam.yok başka işte şu kadar kazanırdım diyenlerden arındırılıp 100-200.000 tlye plaka fiyatları düşüp kısa mesafedende kar etmelerininden hoşnut olacak sermaye sahipleri bu işi yapmalılar.rekabet olmazsa plakalar 3.000.000 tlye çıkacak ve müşteri seçme ayıbına devam edilecek.
amaç sermaye sahiplerinin servetine servet katmak değil.istanbula yakışır hizmet olmalı.taksinin üzerine 1.700.000 tllik baca koyup bu fabrikadan daha fazla kazanacağım mantığı bitmeli.
kaan
Aralık 29, 2016 at 7:49 am
taksicilerin serseriliği ve pisliğinden bizi kurtarıcak bi uygulama.severek kullanıyorum.adam olsalardı böyle endişe etmezlerdi.