Samsung Galaxy S6 ve S6 edge’in gizli özellikleri

Samsung’un baştan aşağı yenilenen teknolojisiyle amiral gemisi ifadesini yeniden tanımlayan ve tüm dünyada büyük beğeni uyandıran akıllı telefonları Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge 10 Nisan’dan tüm dünya ile birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. Satışa çıktığı zamandan itibaren oldukça büyük ilgi çeken bu yepyeni akıllı telefonların kullanıcıları bekleyen küçük ama hayatı kolaylaştıran farklı özellikleri de bulunuyor. Şirketin resmi blogu Samsung Tomorrow tarafından paylaşılan bu özellikler S6 ve S6 edge için minik ipuçları içeriyor.

1. Ana sayfa temasını değiştirin

Ayarlar menüsünden “temalara” gidin ve uygulamak istediğiniz temayı seçin. Böylece aralarında Marvel’s Avengers: Age of Ultron, Hello Kitty, Molang ve LEGO gibi temalar bulunan özel içeriklerden birini kullanın.

2. Kilit ekranında doğrudan arama yapın

Galaxy S6, kilit ekranında doğrudan arama yapmanıza olanak tanıyor. Sadece ekranın sol alt köşesindeki telefon sembolünü yukarı doğru çekerek acil durumlarda dahi hızla aramalarınızı gerçekleştirin.

3. Hızlı panele kilit ekranından ulaşın

Güvenli kilit ekranında hızlı panele anında erişim sağlanabiliyor. Bu kısayol sayesinde Wi-Fi internet bağlantısı kurmanın yanı sıra diğer birçok özelliği kilit ekranını açmadan değiştirebiliyorsunuz.

4. Telefon konuşması sırasında altı uygulamaya kolayca erişin

Arama sırasında sadece ekranı kaydırarak erişim sağlanan e-posta, mesajlar, internet, kişiler, s-planlayıcı ve memonun yer aldığı 6 uygulamayla birlikte telefon konuşma anında ihtiyaç duyulan işlemler yapılabiliyor. Örneğin telefonda konuştuğunuz kişiyle gitmek için güzel bir restaurant seçip buluşacağınız günü anında ajandanıza işleyebilirsiniz.

5. Uygulamaları klasörlerle düzenleyin

Herhangi bir klasör yaratmak için bir uygulamayı diğerinin üzerine tutup taşıyın. Ardından oluşturduğunuz klasöre yalnızca ismini vermek kalıyor. Yeni Galaxy S6’da uygulamaları düzenlemek artık çok daha kolay.

6. Gelişmiş özellikler, gelişmiş iletişim

Yeni Galaxy S6’da kişiler, paylaşım ve mesajlaşma gibi çok bilinen özellikler geliştirildi ve kişiye özel hale getirildi. Geliştirilen özellikleri kullanmak için kolayca giriş yapın ve arkadaşlarınızla çok daha fazla paylaşımda bulunun.

“Profil Paylaşımı” herhangi bir SNS senkronizasyonu olmaksızın arkadaşlarınızla profil resminiz, isminiz, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz ve çalıştığınız kurumun yazdığı profil bilgilerinizi paylaşmanıza olanak tanıyor.

“Kolay Paylaşım” ise dosya paylaşımını oldukça kolaylaştırıyor. Sadece kişilerinizden istediğinizi seçin ve fotoğraflarınızı ya da diğer dosyalarınızı paylaşın. Hem de tek seferde 1GB’a kadar, bir gün içerisinde 2GB’a kadar gönderim fırsatını yakalayın. Aynı özelliğe sahip kullanıcılar doğrudan dosyaları indirme bildirimi alırken, bu özelliğe sahip olmayan kullanıcılar ise indirme linklerini SMS olarak telefonlarında görüyorlar. Paylaşılan dosya iki gün boyunca buluttaki sunucularda indirilmeyi bekliyor.

“Gelişmiş Mesajlaşma” ile sıkıcı SMS platformunun ötesine geçerek birebir ya da grup sohbetlerini ücretsiz gerçekleştirerek video ya da fotoğraflarınızı paylaşın.

7. Favori fotoğraflar

En sevdiğiniz fotoğrafları favorileriniz arasına atın ve daha sonra o fotoğrafı aradığınızda galeride uzun süre aşağıya doğru inerek fotoğraf aramaktan kurtulun.

8. Pratik müzik uygulaması

Yeni Galaxy S6’da yer alan müzik uygulamasının sol üst köşesinde yer alan “Playlist” tuşunu tıklayın. Burada karşınıza çıkan şarkılar, albümler, sanatçılar, türler, dosyalar ve düzenleyici seçenekleriyle kişisel oynatma listenizi hazırlayın. Ayrıca SoundAlive sayesinde bas ve tizler ile enstrümantal ve vokali kolayca ayarlayın.

9. Yeni kilit ekran çözümü: Yön kilidi

Eğer erişim konusunda sorun yaşıyorsanız, örneğin PIN kodunuzu doğru girdiğinizden emin değilsiniz ya da her seferinde doğru şekilde çizgiler oluşturamıyorsanız, yeni ekran kilidini denemelisiniz.

Yön kilidini aktif hale getirmek için Ayarlar> Kişisel> Erişilebilirlik (Kilit ekranı ve güvenlik)> Yön kilidi> Oluştur yönergelerini kullanın. Burada dörtten sekize kadar yön belirleyerek açılışı kolaylaştırabilir, titreşim, ses, görüntü ve okuma gibi seçeneklerle erişimin sınırlarını ortadan kaldırabilirsiniz.