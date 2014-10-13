Samsung Galaxy Note 4’ün pil ömrü nasıl?

Samsung Galaxy Note 4, geçtiğimiz haftalarda inceleme için konuğumuz olmuş, canlı renkleriyle gözümüzü almıştı. Bu canlı renklerin, üstün performansın ve dev gibi ekranın bataryada nasıl iş çıkardığını ise daha önce iPhone’da yaptığımız gibi yine bir rehberde derledik. GSM Arena’nın verilerine dayanarak oluşturduğumuz bu rehberimizde de Galaxy Note 4’ün üç farklı alandaki batarya test sonuçlarını sizinle paylaşacağız.

Samsung’un son amiral gemisi telefonunda 3220 mAh batarya bulunuyor. Önceki modele göre yalnızca 20 mAh’lık bir artış gözlenirken, neredeyse hiç kimse, Galaxy Note 4’ün pil performansı konusunda selefinden önemli ölçüde üstün olacağını düşünmüyordu. Ancak sonuçlar aksini gösterdi. Samsung Galaxy Note 3, hali hazırda çok başarılı bulduğumuz 75 saat gibi bir dayanma süresi sunarken, Galaxy Note 4 bunu daha da yukarılara taşıyarak 87 saat dayanma süresi veriyor. Bu dayanma süresini, 1 saat arama, web’de gezinme veya video izleme işlemleri yapıldığı zaman telefonun pil ömrü olarak tanımlayabiliriz.

Değerlendirmenin ilk alanı olan konuşma süresinde Galaxy Note 4, 28:34 saat konuşma süresi sunarak akıllı telefonlar arasında en yüksek ikinci skoru elde etti. Galaxy Note 3’ten 18 saat fazla olan bu değer, iPhone 6 Plus’tan da 5 saat daha fazla.

Konuşma süresi

Sonraki alanımız olan tarayıcı performansı konusunda Galaxy Note 4, konuşma süresi kadar büyük bir etki yaratmadı. 11 saate yakın web’de gezinme imkanı sunan Note 4, bu sonuçla selefine ve iPhone 6 Plus’a 1,5 saat kadar bir fark atsa da, listenin en iyisinden de uzak kaldı. Yine de büyük ve oldukça parlak Super AMOLED ekran düşünüldüğünde Note 4 için 11 saatlik bir sürenin oldukça iyi olduğunu söyleyelim. Benzer şekilde 5.5 inç Quad HD ekranı olan LG G3, bu alanda mütevazı bir sonuç alarak 6 saat 40 dakikada kalmıştı.

Web performansı

Son değerlendirme alanı ise video oynatma süresi. Samsung Galaxy Note 4 de sınıfının en iyisi ekranı, 4K çözünürlüğe kadar her şeyi oynatabilmesi ve hızlı Snapdragon 805 yonga seti ile hareket halinde video izlemek isteyenlerin tercihi olarak, pil ömrüyle de yanıltmıyor. 17 saat 25 dakika video izleme imkanı tanıyan Galaxy Note 4, bu sıralamada da en üst sıralarda kendine yer buluyor. Selefi Note 3, 13 buçuk saat video izleme süresi sunarken, iPhone 6 Plus’ın da 11 saat 15 dakika gibi bir süre video oynatabildiğini belirtelim.

Video oynatma

Tüm alanlarda elde edilen skorları karşılaştırdığımızda ise Galaxy Note 4’ün oldukça başarılı bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. 87 saatlik dayanma süresi hali hazırda müthiş bir sonuçken, Note 4 video ve arama alanlarında da üstün sonuçlar veriyor. Yani pil ömrü konusunda endişeli ve buna bakarak Note 4 alıp almamaya karar verecekseniz, piyasadaki en iyi şarja sahip telefonlardan birini alacağınızı söyleyebiliriz.