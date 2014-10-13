Samsung Galaxy Note 4’ün pil ömrü nasıl?

Samsung Galaxy Note 4, geçtiğimiz haftalarda inceleme için konuğumuz olmuş, canlı renkleriyle gözümüzü almıştı. Bu canlı renklerin, üstün performansın ve dev gibi ekranın bataryada nasıl iş çıkardığını ise daha önce iPhone’da yaptığımız gibi yine bir rehberde derledik. GSM Arena’nın verilerine dayanarak oluşturduğumuz bu rehberimizde de Galaxy Note 4’ün üç farklı alandaki batarya test sonuçlarını sizinle paylaşacağız.
Samsung’un son amiral gemisi telefonunda 3220 mAh batarya bulunuyor. Önceki modele göre yalnızca 20 mAh’lık bir artış gözlenirken, neredeyse hiç kimse, Galaxy Note 4’ün pil performansı konusunda selefinden önemli ölçüde üstün olacağını düşünmüyordu. Ancak sonuçlar aksini gösterdi. Samsung Galaxy Note 3, hali hazırda çok başarılı bulduğumuz 75 saat gibi bir dayanma süresi sunarken, Galaxy Note 4 bunu daha da yukarılara taşıyarak 87 saat dayanma süresi veriyor. Bu dayanma süresini, 1 saat arama, web’de gezinme veya video izleme işlemleri yapıldığı zaman telefonun pil ömrü olarak tanımlayabiliriz.
Değerlendirmenin ilk alanı olan konuşma süresinde Galaxy Note 4, 28:34 saat konuşma süresi sunarak akıllı telefonlar arasında en yüksek ikinci skoru elde etti. Galaxy Note 3’ten 18 saat fazla olan bu değer, iPhone 6 Plus’tan da 5 saat daha fazla.
Konuşma süresi
Sonraki alanımız olan tarayıcı performansı konusunda Galaxy Note 4, konuşma süresi kadar büyük bir etki yaratmadı. 11 saate yakın web’de gezinme imkanı sunan Note 4, bu sonuçla selefine ve iPhone 6 Plus’a 1,5 saat kadar bir fark atsa da, listenin en iyisinden de uzak kaldı. Yine de büyük ve oldukça parlak Super AMOLED ekran düşünüldüğünde Note 4 için 11 saatlik bir sürenin oldukça iyi olduğunu söyleyelim. Benzer şekilde 5.5 inç Quad HD ekranı olan LG G3, bu alanda mütevazı bir sonuç alarak 6 saat 40 dakikada kalmıştı.
Web performansı
Son değerlendirme alanı ise video oynatma süresi. Samsung Galaxy Note 4 de sınıfının en iyisi ekranı, 4K çözünürlüğe kadar her şeyi oynatabilmesi ve hızlı Snapdragon 805 yonga seti ile hareket halinde video izlemek isteyenlerin tercihi olarak, pil ömrüyle de yanıltmıyor. 17 saat 25 dakika video izleme imkanı tanıyan Galaxy Note 4, bu sıralamada da en üst sıralarda kendine yer buluyor. Selefi Note 3, 13 buçuk saat video izleme süresi sunarken, iPhone 6 Plus’ın da 11 saat 15 dakika gibi bir süre video oynatabildiğini belirtelim.
Video oynatma
Tüm alanlarda elde edilen skorları karşılaştırdığımızda ise Galaxy Note 4’ün oldukça başarılı bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. 87 saatlik dayanma süresi hali hazırda müthiş bir sonuçken, Note 4 video ve arama alanlarında da üstün sonuçlar veriyor. Yani pil ömrü konusunda endişeli ve buna bakarak Note 4 alıp almamaya karar verecekseniz, piyasadaki en iyi şarja sahip telefonlardan birini alacağınızı söyleyebiliriz.
Emre Can
Aralık 12, 2014 at 6:10 pm
Iki gundur note4 kullaniyorum. Daha once huawei ascend mate kullanicisiydim. Telefonumu ise gitmek icin sabah 7 de %100 sarjli olarak aliyorum, oglen 3te %20lere inmis oluyor. Kayda deger birsey de yapmiyorum. Ayni saatlerde huawei %75lerde oluyodu. Note4 sarj canavari…
RoA
Aralık 23, 2014 at 12:18 am
Sende var o zaman bi sikinti dostum . Sabah 6.30 da kalkiyorum uskudardan gebzeye gidene kadar serviste full oyun ya da video izliyorum %100 sarzdan %80e anca dusuyor. Gun icersinde is yerinde nadiren whatsappta takiliyorum abartarak %10 da oyle gitti diyelim %70 hadi senin guzel hatrin icin 60 yapalim.. Aksam eve donuste yine oyun video %40.. O %40 sarz ile de disardasin sarz edecek durumda da degilsin telefonla oynamicaksin da diye dusunelim hemen guc tasarrufu yapip arka plan veri engelleme ve ekrani gri tonlamaya alip sarz suresinden de ciddi bicimde tasarruf edilebiliyor. Ultra guc tasarrufundan bahsetmiyorum bile. Hani samsungsever biri olarak soylemiyorum bunu cidden kullanmayi bilirseniz note4 sarzi ciddi bicimde dayaniyor.
sultana
Nisan 22, 2015 at 2:06 pm
Arka plan veri engellemeye ayarlardanmı gıriliyo
Ferhat
Nisan 26, 2015 at 1:13 am
telefon çakma olmasın? bi kontrol et 🙂
İshak
Mayıs 8, 2015 at 1:52 pm
3 gün önce vatan dan aldım. Sabah %100 olarak dışarı çıkıyorum , 2 de eve geldiğimde %30 a filan düşüyor. 1440×2560 ekrana 3220 mAh batarya koyarsan böyle olur. Çakmayla alakası yok.
ahmet
Haziran 16, 2015 at 11:34 am
Yalan söylüyorsun. yani dünyadaki note 4 ler de şarj aynı şekilde bitiyor sende hiç bitmiyor.hade leyn.full oyun oynuyormuş ta bilmemne.her dakika yada iki da bir düşüyor şarj.sıkıntı varsa sende var bir sıkıntı.eve %40la dönüyormuş.şaka gibi.bunu okuyanlar diyecekki ozaman benim telefonumda bir sorun var. 8 çekirdek çalıştırıyorsun.16 çekirdekli grafik işlemcin var.3G veya wifiyi açtığın zaman zaten yanıyor telefon o ısı yeter telin şarjını bitirmeye.haa tabi senin telefonun hiç ısınmıyodur hatta donuyor bile olabilir.belki de telini hiç açmayıp oyun oynadığını hayal ediyor olabilirsin.bu durumda gerçekten şarjın hiç bitmez.
Hüseyin
Ekim 21, 2015 at 9:50 pm
Kardeş insanları suçlamayın hemen benim note 4 ün şarjıda harika gidiyor.güncelleme dir şanstır bir sebebi vardır elbet.
Meryem
Ağustos 1, 2015 at 10:49 am
Benimde çabuk bitiyor ilk aldığında %100 olunca çıkardın dimi bazıları biraz daha fazla şarjda olsun diyor felan.
Muammer
Eylül 17, 2015 at 1:58 pm
Al benden de o kadar bir aydır kullanıyorum acaba telefonum bozukmu diye kara kara düşünüyorum aksam 5 de yüzde 20 sarz kalıyor
Mucip OZ
Aralık 27, 2014 at 11:34 am
Note 4 tam bir pil düşmanı, sabah %100 şarj ettiğim telefon normal kullanımda şu an saat 11:34 %58 e düşmüş durumda.
Ümit
Aralık 27, 2014 at 2:25 pm
Note 3 kullanıyordum.Her istediğimi yapmama rağmen telefonun şarjı en az iki gün gidiyordu.Gayet memnundum.Note 4’e geçtim.Şarjı hiçbir şey yapmadan bir gün gitmiyor.Daha 1 saat önce doldurdum.1 saatte %89’a düştü.Gelişmiş dedikleri batarya bu mu?Note 4 eğer buysa tam bir facia.Kesinlikle alınmaz.
reşit
Ocak 5, 2015 at 11:57 pm
bende 2 hafta önce note 3 aldım ilk hafta şarjı çok iyiydi bi güncelleme yaptı şimdi pil çok çabuk bitiyo bütün uygulamalar sensörler kapalı pil ömrünü nasıl uzatabilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkürler
ertunç
Ocak 6, 2015 at 3:13 pm
bende 3 gündür note 4 kullanıyorum, şarj süresi gerçekten çok kötü. bende sabah şarj edip çıkıyorum akşam eve şarjı yetmiyor, ki çok yoğun kullanmıyorum telefonu. note 3 veya 2 kullanan arkadaşlarım şarj süresinden çok memnunken note 4 şarj süresi açısından hayal kırıklığı yarattı bende
ömercan
Ocak 10, 2015 at 9:33 am
Note 4 sizin yadığınız değerleri yansıtmıyor kesinlikle.
Günde garanti 2 defa şarja takmak zorunda kalıyorum.
fey
Ocak 24, 2015 at 2:05 am
Bu bahsettiginiz farkliliklar cihazin ilk sarj sureleriyle alakali olabilir mi acaba
Ali
Şubat 1, 2015 at 5:30 pm
Note 4 kesinlikle bahsettiğiniz değerlere sahip. Ama en önemlisi kullanım şekliniz. Note 2 den Note 4 geçen bi kullanıcı olarak sarj sürelerinden gayet memnunum. Daha önceden günde 2 defa sarj etmek zorunda kalıyordum şuanda ise günün uzun ve yoğun telefon, skype ve whatsapp trafiğinden sonra halen %50 sarjım kaldığını görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Tabi telefonda kullanımda olmayan programları sürekli kapalı tutuyorum. Kullanmadığım programları çalışır durumda kesinlikle tutmuyorum.
melih aslan
Haziran 20, 2015 at 11:02 am
bu işlemi nasıl yapıyorsunuz kullanmadıgınız programları derken
Didem
Mart 19, 2015 at 12:33 pm
Acikcasi ozellikleri ekran super.Ancak sarji cok zayif dayanmiyor.Baska sarj takmak mi yapiyor bilemiyorum.Kendi orjinal sarjida taksam azaliyor.Acikcasi yanimda yedek telefon ile geziyorum…Bence galaxy note 3 sarjda daha iyi.Ama galaxy note 4kullanimi ozellikkleri daha iyi….
fatih
Haziran 7, 2015 at 11:43 am
Bende yaklasik 2 aydir note 4 kullaniyorum sarji da yaklasik 1 saat 10 dakika gibi bir surede cok rahat doluyordu ve 2 gunde hic jarz etmiyordum o kadar kullanmama ragmen jarzi cok dayaniyordu ama su 2 gundur birden birsey oldu sarzi cok cabuk bitiyor ve agir doluyor o kadar memnunken birden ne oldugunu gercekten anliyamadim jarz olurken adaptorde isiniyordu ama bu iki gundur cok az isiniyor adaptorden kaynakli bir sıkıntı mi var acaba yardimci olabilirseniz sevinirim
melih aslan
Haziran 20, 2015 at 11:00 am
sarjı eğer wıfı mobil veri kapalı ise cok rahat 2-3 gun goruyor ama mobil veri veya wifi actıgımda beklemede bile telefonu gece bırakıyorum %100 sabah kalkıyorum %90 % 87 lerde fakat bu olay sadece wifi vya mobil veri acıkken oluyor onlar kapalıyken sabah kalktıgımda % 1 veya 2 gidiyor anlamadım gitti wif bu kadar buyuk bir etkenmi
Alpiyikalpli
Temmuz 8, 2015 at 6:49 pm
Bendeki sorun gece saat 3 gibi %20 de şarj a koydum sabah 11 gibi aldım telefon saat 6-7 gibi 40-50 arasında kalıyo ama fazla gidiyo gibi geliyo. Sizde de bu sorun oluyosa lütfen cevap verin …
note 4
Şubat 3, 2016 at 5:53 pm
Yemin ediyorum alali 2 qun oldu. Sarjdan cikariyorum instqrm we whatsapa en azndan bi kamerayi aciyorum sarjm hemn bitio qereksz herseyi sildim icim karardi telefonu sewerek aldm bitmemesi icn napmalym ya cok qrmyom nete hmn kapatyorm
Yasin
Şubat 9, 2016 at 9:43 pm
Kardeşim bende alalı 9 gün felan oldu gereksiz uygulamalar devre dışı bırak onlar bile şarjı çok etkiliyo.
Yunus furkan cakar
Haziran 19, 2016 at 1:18 pm
Vatan Bilgisayar dan aldım bir hafta olucak . Günde sadece bir kere gece şarj ediyorum . Bir saat civarı doluyor şarj. Isınma olayı biraz var oda gayet normal . Film müzik facebook whatsapp ve iki üç uygulama birden açık fakat sadece ihtiyacım olmadığı zaman ışığı sıfırlıyor veriyi kapatıyorum. Gece eve gedigimde %25 şarjım kalıyor . iki sorun var ekran koruyucu ön kere taktırdım yanlarda boşluk kalıyor ve berbat bir görüntü çıkıyor ortaya. Birde şarj girişinin üstü karardı sanki belkide bana öğle geliyor . Ama fiyatına göre alınabilecek bir cihaz.
Süleyman
Temmuz 18, 2016 at 10:38 am
Vatan bilgisayardan 1 hafta önce aldım. Telefonun hızlı sarj özelliğini devre dışı bıraktım. Standart şarjda takıyorum 2-2.5 saatte doluyor telefon ısınmıyor. Günde 1 kez şarja takıyorum aksam saat 9da takıyorum. O kadar cok oyun oynuyorum üstelik WiFi açıkken. Internette çok geziniyorum. Yani telefon 1 gün için ii dayanıyor.
Selman
Ocak 4, 2017 at 10:08 am
Yurt dışındayım daha yeni Note 4 aldım. Note serisi takipçisi olarak şunu söyleyeyim. Şarj süresi en kötü olan bir Note serisi. Note 3 Neo daha iyiydi.. 3-4 saat wifi sömürüp bırakıyor telefonu.. QHD çözünürlük batırmış telefonu.. HD neye yetmiyor anlamıyorum.. Nedir bu saçmalık.. En kısa zamanda satacağım.
Şehir dışına 2-3 saatlik yolculukta GoogleMap sömürüp bırakıyor telefonu.. Yok.. bu sefer olmamış.. Hatta Note 3 Neo sıfır bulailirsem alayım diyorum yani o derece.. Note 2 bile daha şerefliydi şarjda..