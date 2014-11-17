Samsung Galaxy Note 4’ün 10 gizli özelliği

Şimdiye kadar çıkan tüm telefonlarında kullanıcıları kimilerince gereksiz olarak nitelendirilen bir sürü özelliğe boğan Samsung, Galaxy Note 4’teki TouchWiz arayüzünde de bu geleneği sürdürüyor. Telefon ciddi miktarda ekstra özelliğe sahip ve bunların kimilerini bulmak da bazen zor olabiliyor. Daha çok S Pen ve büyük ekranın avantajına yönelik olan Galaxy Note 4’ün bu gizli özellikleri de Samsung’un resmi blogu Samsung Tomorrow’da paylaşıldı. Kullanıcıların fark etmesinin nispeten zor olacağı ancak çok fayda sağlayabilecek 10 kilit özelliği açıklayan Samsung, Galaxy Note 4’ü daha da öne çıkarmayı amaçlıyor.
1. Mesajlardaki bağlantı önizlemesi: Mesajlar uygulaması üzerinden gelen linkleri önizleme özelliği ile önceden görerek zaman kazanabilirsiniz. Gelen URL’nin üzerinde S Pen’i gezdirerek gelen içeriğin önizlemesine erişebilirsiniz.
2. S Planner için kalem girişi: S Planner uygulamasında, herhangi bir tarihe uzun süre basılı tuttuğunuzda, karşınıza çıkan pencereye S Pen ile tarih ve saat bilgisi yazdığınızda, telefon otomatik olarak zamanı algılıyor ve o an için bir hatırlatma kuruyor.
3. Toplantı modunda ses kaydı: Toplantı Modu’nun yardımıyla, Note 4’ün ses kaydedicisi, 8 farklı yönden gelen sesleri ayırt etme yetisine sahip. Kalabalık ortamlardan aldığınız ses kayıtlarını daha sonra dinlerken bazı sesleri çıkartıp, seçtiğiniz sesleri dinleyebilirsiniz.
4. Arama sırasında arayan bilgisi gösterme: Başlık nispeten basit bir anlam çıkarıyor olsa da, Galaxy Note 4’te arayan kişiye ait çok çeşitli bilgileri arama sırasında görmek mümkün. Doğum günü, son görüşme zamanı, aranızda geçen mesajlaşmalar gibi hatırlandığında yararlı olabilecek ve görüşmeyi kolaylaştırabilecek bilgileri direkt olarak konuşma sırasında görebiliyorsunuz. Bunun için Telefon uygulamasında Ayarlar>Aramalar>Arayan bilgisi göster yolunu izleyerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz.
5. Kamera’da otomatik pozlama ve odak ayarı: iPhone’da olduğu gibi, daha detaylı ve net fotoğraflar için Galaxy Note 4’te pozlama ve odak ayarı otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Böylece görselin tek bir noktasına basılı tutup odaklanarak çevresini bulanık yapabiliyorsunuz.
6. Kalp atış hızı sensörü ile selfie çekme: Büyük ekranı göz önünde bulundurursak, ön kamerayı kullanırken ekran üzerindeki fotoğraf çekme düğmesine basmak zor olabiliyor. Galaxy Note 4’e yeni katılan özellikle birlikte, ön kamerayı kullanırken telefonun arka kamerasının altında bulunan kalp atış hızı sensörü ile selfie çekebiliyorsunuz.
7. Ses algılayıcı: Galaxy Note 4’ü kulaklıkla birlikte kullanırken, telefon zil sesi, bebek ağlaması gibi dış sesleri algılayarak sizi uyarıyor. Böylece önemli olabilecek bu tür detayları kaçırmamış oluyorsunuz.
8. Hızlı Ayarlar’a, sık kullanılan ayarları ekleme: Ayarlar menüsünde, + simgesine basarak sık kullanılan ayarları telefonu yukarıdan çektiğinizde açılan Hızlı Ayarlar menüsüne ekleyebilirsiniz.
9. Quick Connect ile hızlı internet paylaşımı: Hücresel ağdan elde ettiğiniz interneti, bildirim menüsündeki Quick Connect menüsü üzerinden yakın cihazlarla hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.
10. Tek elle işlem modu: Galaxy Note 4’ün dev ekranını tek elle kullanmak mümkün değil. Bu yüzden telefonun tüm ekranını sağ alt köşeye almaya yarayan tek elle işlem modu açılarak kullanım kolaylığı sağlanabiliyor. Bu moda da parmağınızı köşeden çapraz bir şekilde indirip yeniden köşeye götürerek erişebiliyorsunuz.
Selahattin Şahinli
Aralık 7, 2014 at 8:14 pm
Samsun galaxy a7
Selahattin Şahinli
Aralık 7, 2014 at 8:16 pm
Galaxy not4 on gizli özellikleri onları yapmadınız neden yapmadınız
Ready2Die
Aralık 13, 2014 at 10:40 pm
son özellikte samsung ayrıcalık yapmış sağlaklara. Zaten solaklar kim ki
Beko
Ocak 26, 2015 at 1:51 pm
arkadaşım ekran küçüldükten sonra ekranı sola kaydırıp sol elinlede kullanabiliyorsun biraz daha dikkatli inceleyip yorum yap insanları yanlış yönlendirme lütfen
atakan
Ocak 27, 2015 at 11:18 pm
denedinmi ben denedim ayrıcalık yok sol veya sağ iki yöndede fark etmiyor ekran küçülüyor 😉
cqn
Şubat 22, 2015 at 6:32 pm
Trip mi atıyon samsunga kardeş
rufat
Mayıs 7, 2015 at 2:43 am
kardes hem sag hem sol tarafa yigila biliyor ekran ne taraftan sag sol yaptigin onemli soldan yaparsan sola sagdan yaparsan saga yigilir
Erdal
Eylül 9, 2015 at 6:30 pm
Sol tarafta da yap oluyor
sefa
Aralık 17, 2014 at 12:10 am
son özellikle sola çekince de oluyor birader ezme kendini.
gamze
Ocak 7, 2015 at 1:18 am
Valla ben önce NOTE3 aldım kullandım 2 hafta. Sonra note4 aldım şahsen note3 daha iyi ve kullanışlı. Bir üst modeli diyerek aldanıp note4 almanın bir anlamı yok.
Parasız Adam
Şubat 5, 2015 at 11:28 am
parayı bol buldun galiba
engin
Mayıs 12, 2015 at 9:57 am
normaldir bayanların genel beceriksizliği sizde de var sonra da ürünü eleştriyorsunuz kendinizi haklı çıkarmak için
Özer turhan
Ocak 15, 2015 at 9:41 pm
s.a arkadaslar samsung galaXY note 3 var bende telefonun tusları kalınlık en arama geldıgunde ses cıktı ekranda ses kayıt cihazı cıktı ne arama açıldığında otomatik olarak kayIt edilecektir yazıyor.bunu kapatmayı bilen varmı.kuratrın beni sundan ya.
Betul
Ocak 23, 2015 at 12:04 pm
Bence guzel bir yazi olmus bilgilendirdiginiz icin tesekkure ederim .
tugba
Şubat 5, 2015 at 9:38 am
note 4 kilit ekran kagıdı nereden degişiyor lütfen yardım edin
gökmen
Şubat 6, 2015 at 5:49 pm
duvar kagıdından değiştiriyorsun
heysem
Eylül 10, 2015 at 3:22 am
Duvar fotoğrafı değiştir diyorsun sonra gelen ekranda
furkan
Şubat 19, 2015 at 4:16 pm
bunlar genelde zaten bilinen özelliler samsung birçok tanıtımda bu özellliklere değiniyor
telefonun kablosuz şarj olduğunu kaç kişi biliyor
osman
Şubat 26, 2015 at 4:39 pm
oha kablosuz şarjmı????????????
sultana
Nisan 19, 2015 at 1:15 am
Kablosuz nasıl şarj oluyor
MBatuhan
Temmuz 3, 2015 at 8:59 am
kablosuz sarj s6 da oluyo lutfen sallama insanlar heyecanlaniyor
Zeyneddin
Temmuz 6, 2015 at 3:39 am
Yahu yapmayın şaka mı yapıyorsunuz samsung dan bihabersiniz galiba ben onca zaman s4 kullandım ve çıkalı 2 seneyi geçti, telefon ilk çıktığında aldığımız için hediye olarak kablosuz sarj cihazi geldi,yani adamlar bu teknolojiyi s4 te kullandı ve üzerine yıllar geçti, note 4’ün kablosuz sarj olmasına şaşırman tuhaf
bülent
Temmuz 10, 2015 at 2:13 pm
FURKAN VALLAH MI YAAA
Murat
Ağustos 13, 2016 at 9:06 pm
Kablosuz şarj oluyor fakat samsung s6 veya s7 türündeki telefonlar için tasarlanmış birşey sadece onlarda randiman alabilirsiniz yani note 4 ve note 5te o zellik pek işe yaramıyor boşuna şarj stantina para vermeyin kablolu olarak gayet hızlı 1buck saatte tam şarj oluyor
mehmet
Şubat 25, 2015 at 5:05 pm
Evet bunlara zaten cihaz tanıtımında da yer veriliyor cihazı alan kişi bir güzel kurcalar özellikleri yok alıp direk cebe atıyorsan caldığında cevap veriyorsan nokia 3310 al kardeşim bu telefon sana göre değil furkan kardeşimin dediği gibi.istanbul formda samsungun kendi mağazasında kablosuz şarj kiti var arka kapak ve wifi şarj adaptörü 89+99=188 tl ben şeffaf kılıflı kullanıyorum kablosuz şarj ederken kılıfı çıkarmak lazım mı bilmiyorum yolum düşerse soracağım çıkarmak gerekiyorsa bana göre değil tak soketi daha iyişarj adaptörü her telefona uyuyor yalnız arka kapak cipli olacak
hasan
Mart 13, 2015 at 7:49 pm
arama esnasında arayan kişinın fotorafını nasıl görüntüleye bilirım
melih
Mart 19, 2015 at 11:10 am
Note 3 kullanıcısıydım taki note 4 alana kadar note 3ten hicbir farki yok note 4 kasmaya başladı bide pil omru zayifladi yardim eden yokmu
sibel
Mart 25, 2015 at 11:09 am
Kamera dönmüyor düz tutsamda Sol tarafa donük film açtığımda da yan döndürüyorum ama olmuyo teli düz tutuyorum yan çekiyor heryeri kurcaladim ama bulamadım yanlısı nerde yaptım böyle oldu bilgisi olan
kemal
Mart 28, 2015 at 3:28 am
Evet şimdi gel gelim kuru fasulyenin faydalarina mazim not 2 3 ve son olarak not 4 kulanicisi olarak artılariyla eksileriyle not serisi bikere arkadaslar internet kulanmayacaksan hava atacaksan almayacaksin :)şimdi enine boynuna not 4 şebeke frenkasi duşuk parakmak izi okuyucusu şahane kamera not 3 ile ayni pikselikte fakat not4 biraz daha hizli şarj not 3 ile ayni hızda kalp ritmi stres ve su kaybi felan filan ölçme var süper. not3 videolarda donma ve baya rem isinmasi oluyor 4 te bu olay ortadan kaldirilmis no3 kenarlardaki parlak plastik cabuk soyulurken no4 te etrafi metal kulanilmis
Zeyneddin
Temmuz 6, 2015 at 3:42 am
Şebeke frekansı düşük kısmını yanlışlıkla söyledin galiba.
Deniz
Nisan 11, 2015 at 9:04 pm
note 4 yada ıpone 6 plus Arasında gidip geliyorum plus Pahalı ama note 3 veya 4 de rehberdeki gelen çağrılarda çıkan insan figürü çok Saçma , sırf o basitlik Yüzünden telefondan vazgeçiyorum ., Düzelme şansı yokmudur??
rufat
Mayıs 7, 2015 at 2:45 am
var tabiki HD caller uygulamasini indirirseniz cozulur
ayşe
Nisan 15, 2015 at 12:16 pm
Telefonunuzdaki ekli kişilere fotoğraf yükleyerek ortadan kaldırabilirsiniz:)
izzet özbek
Mayıs 25, 2015 at 11:24 am
cok güze bir tane alcam
ysmn
Mayıs 28, 2015 at 11:17 pm
Arkadaşlar bende yeni aldım note 4 güzel telefon fakat bir şey soracam arama yapmak istediğimiz kişiyi seçtiğimizde gelen giden msjlarin içeriği görüyor msjların içeriğini nasıl kapatabilirim yada kapanıyormu? ( arama esnasında değil kişi bilgilerinin olduğu kısımda )
Ayhan
Mayıs 25, 2016 at 11:27 am
Arama ayarlarından kisibilgisi aktif durumdadır
ahmet
Haziran 10, 2015 at 1:03 am
Arkadaşlar samsung edge cihazimdan Video izlerken seslen beraber titreme oluyo bunu nasıl iptal edebilir saygilar. .
Sakinadam
Temmuz 4, 2015 at 3:34 pm
Bir gizli özellği daha var ama söylemem internette taradım benden başka bilen yok .
bülent
Temmuz 10, 2015 at 1:55 pm
ARKADAŞLAR NOTE4 AÇILIŞTA ANDOİD DİYE YAZIYOR SAMSUNG YAZISI ÇIKMIYOR NASIL DEĞİŞEBİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ DUA EDERİM. ALLAHA EMANET
Bahtik
Temmuz 13, 2015 at 1:53 pm
Meraba hocam ban relimlerimi kay betdim galereyeden secdim sonrada özel’e taşi didigi dokundum şimdide o dosyayi bulamiyorum nasil bulabilirim
Abdulbaki
Temmuz 20, 2015 at 7:15 pm
Arkadaşlar note 4 ün s4 teki gibi temassız gezinme özelliği yok galiba 1 haftadır kullanıyorum bulamadım. bildirim panelindede yok. yardımcı olurmusunuz.
zafer
Ağustos 9, 2015 at 4:25 pm
Ekran nasıl küçülüyor yardimci olabilirmisiniz
Puma
Ağustos 26, 2015 at 5:41 pm
Note 4 de bir fotografi alip google a yapistirma ozelligi var diye soylenmisti ama ben bunu basaramiyorum yardim lutfen. Anlasilir sekilde ve adim adim yazarsaniz sevinirim
İsa gokoglu
Eylül 29, 2015 at 5:46 pm
NOTE 4 kablosuz şarj özelliği var arkadaşlar aparatı ayrı satiliyor 25$ bir parçası telefonun arka kapağını acip içine yerleştiriliyor. Diğer parçası da fişe takip telefonu üzerine birakiyorsunuz. Tel şarj olmaya başlıyor.ayrıca sık kullanılan numaraları sesli olarak söyleme özelligi var. Daha bir çok özellik var. tek kötü yanı pil ömrü bana bir gün yetmiyor 🙁
mehlika
Ekim 4, 2015 at 5:21 pm
note 4 te son aradığım yada beniarayanlar bazen arama kaydına düşmüyor daha sonra görünüyor neden birde tüekçe sesleri algılamıyormu mesela yanıt ver diyince açmıyor answer deyince açıyor.sadece ingilizce mi algılıyor
Uzman
Ekim 29, 2015 at 6:28 am
Klavye mouse playstation kolu ve flas bellek takila biliyor not 4 e bilginize bulray dvd gibi codek li filimleri cok rahatlikla izleye bilirsiniz.
ege
Kasım 4, 2015 at 12:37 am
Mrb arkadaşlar note serisinden telefon almayı düşünüyorum, note 3’ü mü tavsiye edersiniz note 4’ü
mü ?
Sinan
Temmuz 2, 2016 at 8:16 pm
Galaxy note 4 un ozelliklerinde onedrive office programı var mı arkadaslar cvp verirseniz seviniRum.
Sinan
Temmuz 2, 2016 at 8:18 pm
Note 4 un ozelliklerinde ondrive office programı varmı cvp verirseniz sevinirim.
Fatma Zehra
Eylül 12, 2016 at 10:35 am
Arkadaş lar arama bölümünde favoriler kısmı var onu nasıl kaldirabilirim şimdiden teşekkürler
İdris
Ağustos 27, 2017 at 3:39 pm
Sık kullanılanları sesli özelliği nasıl kapatıcaz