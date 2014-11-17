Samsung Galaxy Note 4’ün 10 gizli özelliği

Şimdiye kadar çıkan tüm telefonlarında kullanıcıları kimilerince gereksiz olarak nitelendirilen bir sürü özelliğe boğan Samsung, Galaxy Note 4’teki TouchWiz arayüzünde de bu geleneği sürdürüyor. Telefon ciddi miktarda ekstra özelliğe sahip ve bunların kimilerini bulmak da bazen zor olabiliyor. Daha çok S Pen ve büyük ekranın avantajına yönelik olan Galaxy Note 4’ün bu gizli özellikleri de Samsung’un resmi blogu Samsung Tomorrow’da paylaşıldı. Kullanıcıların fark etmesinin nispeten zor olacağı ancak çok fayda sağlayabilecek 10 kilit özelliği açıklayan Samsung, Galaxy Note 4’ü daha da öne çıkarmayı amaçlıyor.

1. Mesajlardaki bağlantı önizlemesi: Mesajlar uygulaması üzerinden gelen linkleri önizleme özelliği ile önceden görerek zaman kazanabilirsiniz. Gelen URL’nin üzerinde S Pen’i gezdirerek gelen içeriğin önizlemesine erişebilirsiniz.

2. S Planner için kalem girişi: S Planner uygulamasında, herhangi bir tarihe uzun süre basılı tuttuğunuzda, karşınıza çıkan pencereye S Pen ile tarih ve saat bilgisi yazdığınızda, telefon otomatik olarak zamanı algılıyor ve o an için bir hatırlatma kuruyor.

3. Toplantı modunda ses kaydı: Toplantı Modu’nun yardımıyla, Note 4’ün ses kaydedicisi, 8 farklı yönden gelen sesleri ayırt etme yetisine sahip. Kalabalık ortamlardan aldığınız ses kayıtlarını daha sonra dinlerken bazı sesleri çıkartıp, seçtiğiniz sesleri dinleyebilirsiniz.

4. Arama sırasında arayan bilgisi gösterme: Başlık nispeten basit bir anlam çıkarıyor olsa da, Galaxy Note 4’te arayan kişiye ait çok çeşitli bilgileri arama sırasında görmek mümkün. Doğum günü, son görüşme zamanı, aranızda geçen mesajlaşmalar gibi hatırlandığında yararlı olabilecek ve görüşmeyi kolaylaştırabilecek bilgileri direkt olarak konuşma sırasında görebiliyorsunuz. Bunun için Telefon uygulamasında Ayarlar>Aramalar>Arayan bilgisi göster yolunu izleyerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

5. Kamera’da otomatik pozlama ve odak ayarı: iPhone’da olduğu gibi, daha detaylı ve net fotoğraflar için Galaxy Note 4’te pozlama ve odak ayarı otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Böylece görselin tek bir noktasına basılı tutup odaklanarak çevresini bulanık yapabiliyorsunuz.

6. Kalp atış hızı sensörü ile selfie çekme: Büyük ekranı göz önünde bulundurursak, ön kamerayı kullanırken ekran üzerindeki fotoğraf çekme düğmesine basmak zor olabiliyor. Galaxy Note 4’e yeni katılan özellikle birlikte, ön kamerayı kullanırken telefonun arka kamerasının altında bulunan kalp atış hızı sensörü ile selfie çekebiliyorsunuz.

7. Ses algılayıcı: Galaxy Note 4’ü kulaklıkla birlikte kullanırken, telefon zil sesi, bebek ağlaması gibi dış sesleri algılayarak sizi uyarıyor. Böylece önemli olabilecek bu tür detayları kaçırmamış oluyorsunuz.

8. Hızlı Ayarlar’a, sık kullanılan ayarları ekleme: Ayarlar menüsünde, + simgesine basarak sık kullanılan ayarları telefonu yukarıdan çektiğinizde açılan Hızlı Ayarlar menüsüne ekleyebilirsiniz.

9. Quick Connect ile hızlı internet paylaşımı: Hücresel ağdan elde ettiğiniz interneti, bildirim menüsündeki Quick Connect menüsü üzerinden yakın cihazlarla hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

10. Tek elle işlem modu: Galaxy Note 4’ün dev ekranını tek elle kullanmak mümkün değil. Bu yüzden telefonun tüm ekranını sağ alt köşeye almaya yarayan tek elle işlem modu açılarak kullanım kolaylığı sağlanabiliyor. Bu moda da parmağınızı köşeden çapraz bir şekilde indirip yeniden köşeye götürerek erişebiliyorsunuz.