PS4 Pro için HDD rehberi

Eğer PS4 Pro ile birlikte gelen 1 TB HDD yeterli değilse bazı alternatifleriniz var.

Sony’nin bu yıl içinde piyasaya sürdüğü güncellenmiş PlayStation 4 modeli olan PS4 Pro 1 TB büyüklüğünde dahili disk ile birlikte geliyor. PSN üzerinden indirilen oyunların ve bazı diskten yüklenen oyunların ortalama 50 GB disk alanı kapladığını düşünecek olursanız orta ve uzun vadede bu disk boyutu yeterli olmayabilir. Öte yandan Yeni PS4 Pro üzerindeki disk bağlantı arayüzü SATA III standardını destekliyor ve 6 Gb/s veri transfer hızına sahip. Bu sebeple SATA II ile sadece 3 Gb/s veri transfer hızına izin veren PS4’e göre PS4 Pro için SSD veya SSHD kullanmak çok daha fazla performans artışı sunuyor. Kısacası oyunlar daha hızlı yükleniyor. Hızlıca önce bu teknolojilere daha sonra disk değişimi için seçeneklerimize bakalım.

HDD: Bildiğimiz standart, dönen diskler üzerinde verilerin depolandığı, sabit disklere verilen genel isim. Bu tarz disklerde iki unsur diskin performansını belirliyor; diskin dönüş hızı ve veri transfer standardı. Ancak veri transfer standardı ne kadar iyi olursa olsun günün sonunda fiziksel olarak dönen bir diskin üzerinde fiziksel olarak hareket eden bir okuyucunun verileri okuması gerekiyor. Teknoloji eski olduğu için GB başına maliyeti en uygun diskler bunlar. 500 GB’lık 2,5″ büyüklüğündeki bir Seagate Baracuda SATA 3 diski fiyatı yaklaşık 170 TL.

SSD: Bu disklerde ise mekanik bir bileşen bulunmuyor. Veriler tümüyle özel olarak üretilen depolama modülleri üzerine yazılıyor. Elbette fiziksel bir sınırlama olmadığı için okuma ve yazma performansı HDD’ye göre 10-20 kat performans artışı sağlıyor. Ancak bu disklerde GB başına yüksek maliyetler ödemeniz gerekiyor. Örneğin 500 GB’lık bir Samsung Evo 850 modeli şu anda yaklaşık 750 TL fiyatla satılıyor.

SSHD: Bu tarz diskler standart HDD teknolojisini kullanırken ara katman olarak sınırlı miktarda SSD teknolojisinden faydalanıyorlar. Fiyatları konvansiyonel HDD kadar makul seviyelerde gezerken veri transfer performansları SSD kadar olmasa da bu tarz disklere yaklaşıyor ve bu sebeple PS4 Pro için en makul seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Disk Seçeneklerimiz

Öncelikle iki farklı şey istiyoruz. Birincisi kapasite arttırımı ikincisi ise performans arttırımı. PS4 Pro’nun kendi diski zaten 1 TB olduğu için yeni diskimizin 2 TB olması gerekiyor. Şu anda PS4 Pro içine takılabilen uygun disklerin kapasiteleri zaten en fazla 2 TB.

Performans artışı içinse en uygun fiyata en iyi performansı SSHD tarzı diskler veriyor. SATA 3 standardı zaten bu tarz disklerde standart ve karşımıza hemen şu ürünler çıkıyor.

Editörün Tavsiyesi: Ülkemizde henüz satışa başlanmayan (yazının yayınlandığı tarih itibariyle) ve özellikle oyunlar için geliştirilmiş Seagate FireCuda Gaming SSHD şu anda PS4 Pro için alınabilecek en iyi alternatif disk güncellemesi. Bu diskin Amazon.com fiyatı 115 dolar ve Türkiye’ye yaklaşık 30 dolarlık gümrük ve kargo bedeli ile gönderiliyor. Yaklaşık 475 TL’ye denk geliyor. PS4 Pro bu disk ile birlikte yaklaşık 15 saniye daha hızlı açılırken oyunların yükleme performansı yüzde 25 ila yüzde 45 arasında değişen performans artışı sunuyor.

İkinci Tercih: İkincilik sırasında ise ülkemizde de satışı gerçekleşen Seagate 2TB Barracuda HDD var. Bu diski önermemizin öncelikli sebebi performanslı bir kapasite güncellemesi sunması ve ülkemizde satılması. Ancak elbette SSHD kadar performans beklememeniz lazım. Türkiye satış fiyatı 466 TL olmasına rağmen iki yıl garanti kapsamında olacağını da unutmayın.



Bu iki diskin dışında üçüncü bir tercih sunmuyoruz zira farklı yaklaşımlar ile bu iki disk işinizi fazlası ile görecektir. Ancak kapasiteden çok performansa önem veriyorsanız tek seçeneğiniz SSD bir disk almak. Ancak bunlarda, daha önce belirttiğimiz gibi, 500 GB kapasiteli Samsung Evo 850 fiyatı yaklaşık 750 TL civarında. Eğer 1 TB kapasite isterseniz bu fiyat 1.300 TL’ye kadar yükseliyor. Bu noktada bir alternatif ise indirim dönemlerinde Amazon.com ve Amazon.de sitelerini takip etmek, çok cazip kampanyalar ile ürünler gümrük ve ve kargo dahil Türkiye’ye çok ucuza gelebiliyor. Performans artışı ise gerçekten kayda değer zira oyunların yükleme süreleri yüzde 40 ila 65 arasında artış gösteriyor.

PS4 Pro’nun sabit diskini değiştirmek ise oldukça kolay ve ürünü garanti dışı bırakmıyor. Bununla alakalı pek çok rehber ve videoyu internet üzerinde bulabilirsiniz.