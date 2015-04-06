Olmazsa olmaz 20 ücretsiz PC programı

Bilgisayarda verimlilik hepimizin yana yakıla aradığı en önemli olgulardan biri. Büyük ve pahalı yazılımları bir kenara bırakırsak, İnternet her oturuşta işimize yarayabilecek yüzlerce harika programa sahip. Biz de bilgisayara oturduğunuzda işlerinizi daha da kolaylaştıracak, size makinenizi daha çok sevdirecek ve hayatı daha çekilebilir kılacak 20 ücretsiz PC programı aradık ve en iyilerini bir araya getirdik.

WizMouse

Oldukça basit ve iş kolaylaştıran bir programla başlayalım. Windows’da bir pencerede fare imlecini aşağı yukarı kaydırma amacıyla kullanmak istediğiniz zaman, eğer o pencere seçili değilse hiçbir şey olmuyor. WizMouse, imlecin nerede olduğunu anlayarak bu kimilerince gıcık sorunu çözüyor ve inaktif pencerelerde de kaydırma yapmanızı sağlıyor.

Dexpot

Windows kullanıcıları, uzun yıllardır Mac ve Linux’ta bulunan sanal masaüstü desteğinden mahrum kalmıştı. Sanal masaüstü, ayrı bir masaüstü arayüzü oluşturarak, iş, oyun, medya gibi kullanımlarınızı farklı tutmaya ve aralarında kolay bir geçiş yapmaya yarıyor. Kalabalıktan kurtulmak ve düzen sağlamak için kusursuz bir araç. Windows 10 ile birlikte bu soruna bir çözüm bulunuyor olsa da, henüz oraya gelmemize daha çok var.

Dexpot, inanılmaz kolay kullanımı, sanal masaüstlerinizle ilgili verdiği arayüz ipuçları ve tamamen kişiselleştirilebilir yapısıyla sanal masaüstü dünyasında öne çıkıyor. Biraz zaman ayırıp Dexpot ile oluşturacağınız farklı masaüstü deneyimine kendinizi kaptırdıktan sonra geri dönüş olmadığını belirtelim.

IrfanView

Photoshop ve onun açık kaynaklı alternatifi GIMP, standart bir kullanıcıya oldukça karmaşık gelen teknoloji harikası ürünler. Birçok insan, en basit görüntü düzenleme aracı Paint’te bile birçok özelliği kullanmazken, böyle büyük programlara ihtiyaç da duymuyor. Burada ise devreye IrfanView giriyor.

IrfanView, oldukça hızlı görüntü düzenleme ve açılma süresiyle rakiplerinin önüne geçiyor. Çok sayıda görseli bir hareketle farklı bir formata geçirmek, yeniden boyutlandırmak, dönüştürmek ve filtre eklemek için kusursuz olan IrfanView’de tüm bu işlemler oldukça kolay bir şekilde hallediliyor.

QTTabBar

Windows işletim sisteminin bilindik Windows Explorer gezinti aracı kesinlikle yıllar boyunca alıştığımız ve rahatça kullanmaya devam ettiğimiz en önemli Windows parçalarından biri. Yine de her bir pencereyi ayrı şekilde açma zorunluluğu, kimi zaman insanı canından bezdirebiliyor. QTTabBar ile tarayıcılarda alıştığımız sekme düzeni, Windows işletim sistemine geliyor ve tek bir pencerede farklı klasörlere erişmenizi sağlıyor. Windows 8 arayüzünde QTTabBar’ın ekstra menüsü biraz işleri karıştırsa da, programın sağladığı kolaylık kesinlikle had safhada.

PC Decrapifier

Büyük üreticilerden yepyeni bir laptop aldığımızda, ne yazık ki saçma sapan ve asla kullanmayacağınız çok sayıda program da yepyeni cihazımıza kurulu olarak gelir. Neyse ki, büyük miktarda bellek kullanan ve “bloatware” olarak bilinen bu yazılımlar için özel olarak üretilmiş bir program var. PC Decrapifier ile Denetim Masası’na girip Program Ekle Kaldır’dan tek tek kullanmayacağınız programları silmeye harcayacağınız zamanı ciddi şekilde azaltabilirsiniz.

Ninite

Saçma sapan, asla dokunmayacağımız programlardan kurtulduysak, artık her günümüzü birlikte geçireceğimiz, onlar olmadan yapamayacağımız programları kurma zamanı geldi.

PC Decrapifier’in tersi şeklinde işleyen Ninite, seçtiğiniz çeşitli programları tek seferde kurmanıza, bu kurulumlar sırasında karşınıza çıkan ve hiç bakmadan “İleri” dediğiniz sürece bilgisayarınıza yüklenecek olarak garip yazılımları da engellemenize olanak sağlıyor. Tek yapmanız gereken, Ninite’ın web sitesine giderek istediğiniz programları seçmek ve sonrasında size özel olarak hazırlanan kurulumu indirmek. Kalanını Ninite kendi başına halledecektir.

CutePDF

Oldukça kullanışlı ve basit bir program olan CutePDF, ayrı bir programdan ziyade bilgisayarınıza kendisini bir yazıcı sürücüsü olarak tanıtıyor. Bir programın Yazdır menüsünden yazıcı kısmında CutePDF’i seçerek, elinizdeki dosyayı PDF olarak kaydedebilirsiniz. Programı kullanmak için PS2PDF dönüştürücü bir program ihtiyacı duysanız da, en basit düzeyde PDF oluşturmak için CutePDF hayli yeterli bir yazılım.

Everything

Windows’da dosya arama kimi zaman saatler süren uzunluğuyla bizi canımızdan bezdirebiliyor. Adı güzel kendi güzel Everything ise, Windows’un dosya aramasının yerine geçiyor. Programı açıp istediğinizi yazdıktan sonra, siz yazmayı bitirmeden bile arama sonuçları karşınıza çıkmaya başlıyor. Sanki Google’ın anında arama sonuçları, çevrimdışı bir şekilde bilgisayarınıza gelmiş gibi. Everything’i kullanmaya alıştıktan sonra Microsoft’un aramasına dönmek çok zor gelecek.

TeraCopy

TeraCopy, Windows’un varsayılan dosya kopyalama sisteminin yerini alıyor. Bu müthiş yazılım, tüm anlık transferleri tek bir kutuda gösteriyor, daha hızlı taşıma yapıyor ve muhteşem bir durdurma seçeneği ekliyor. Programın en tatlı özelliği ise, kopyalama sırasında karşılaşabileceğimiz sorunlu dosyaları aklına yazıp, taşıma işlemi son bulduğu zaman karşınıza çıkarması. Yani artık tek bir sorunlu dosya için dev bir harddiskin kopyalanması yarıda kalmayacak.

Secunia Personal Software Inspector

Bilgisayar güvenliği söz konusu olduğunda yazılımları güncel tutmak büyük önem taşır. Ancak kurduğumuz yüzlerce programın tek tek güncelleştirmesini takip etmek oldukça can sıkıcı bir işlemdir. Secunia PSI da tam bunu düşünerek oluşturulmuş bir program. PC’nin arka planında sessiz sedasız çalışmaya devam eden bu küçük mucize, programlarınızı kontrol ediyor ve yeni güncelleme gelirse otomatik olarak yamayı yapıyor. Olur da Secunia, bir yazılımı güncellemeyi başaramazsa, size güncelleme olduğunu haber veriyor.

BoxCryptor

Önemli verilerinizi üçüncü parti sunucularda -yani bulut ortamında- saklamanın belli başlı güvenlik riskleri bulunuyor. SkyDrive veya Dropbox gibi bulut hizmetlerine verilerinizi göndermeden önce şifrelemek ise içinizi önemli ölçüde rahatlatabilir. BoxCryptor da tam burada devreye giriyor ve tekil dosyaları çok rahat bir süreçle sıkıştırıp şifreliyor.

PhraseExpress

PhraseExpress, kendini Windows için yazı genişletici olarak tanıtıyor. Ancak biz, bunun çok alçakgönüllü bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Akıllı telefonlarda karşımıza çıkan otomatik yazı tamamlama ve tahmin özelliklerinin yanında, PhraseExpress farklı kopyalama alanları sağlıyor, imla kontrolü yapıyor ve çok daha fazlasını kullanıcıya sunuyor. Bir eklenti olmadığı için de bilgisayarın her yerinde kullanılabiliyor.

Aynı e-postayı herkese ayrı ayrı göndermek istediğinizde, yeniden yazmayı geçtik, PhraseExpress ile tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırmanıza bile gerek kalmıyor. Veya tüm HTML etiketlerini PhraseExpress’e verdiğiniz takdirde, oluşan bir hata sonrasındaki uğraştırıcı süreçten direkt kurtulabiliyorsunuz. Alıştıkça ve zaman geçtikçe, PhraseExpress size büyük zaman kaybı, acı ve uğraştan kurtarıyor, hatta tasarruf etmenizi bile sağlıyor.

Sumatra PDF

Adobe Reader’ın tekel olduğu PDF okuyucu alanında zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İnternet korsanlarının çoğu zaman hedef aldığı Adobe Reader, aynı zamanda gereksiz derecede büyük ve hatalarla dolu bir yazılım. Bilgisayarınızdan açıp hiç uğraşmadan bir PDF okumak istiyorsanız, aradığınız program Sumatra PDF. Gayet hızlı çalışan program oldukça basit bir arayüze sahip ve Adobe yazılımlarından çok çok daha az güncelleme istiyor. Ayrıca ücretsiz.

F.lux

Tüm gün bilgisayar başında oturmak beyni ve sırtı yorduğu kadar gözlere de zararlı. F.lux yazılımı, bulunduğunuz bölgeye göre monitörün renk tonlarını ayarlıyor. Gün içerisinde, program ekranı parlak ve canlı tutarken, güneşin batmasıyla birlikte düzenli bir şekilde ekranı daha sıcak, samimi renklere geçiriyor. Oldukça basit görünse de, F.lux’a alışmak bir o kadar zor. Yine de göz yorgunluğunu giderdiği ve uzun süreler çalışma konusunda odağı sağladığı da kanıtlanmış bir gerçek. F.lux’a biraz zaman tanıyın, değdiğini göreceksiniz.

Unlocker

Hiçbir şekilde kullanımda olmadığını bildiğiniz ancak Windows’un güya kullanımda olduğu için silmenize izin vermediği dosyaları silmek için Unlocker, harika bir seçenek. Sağ tıkla açılan menüden o arka planda çalışan işlemi sonlandıran program, bu engeli kaldırarak istediğiniz şeyi silmenize yardımcı oluyor. Yine de kritik Windows işlemlerini böyle bitirmemeye dikkat edin.

Eraser

Unlocker ile dosyalarımızı özgür bıraktıktan sonra, silmek için de Eraser‘ı kolaylaştırıcı bir program olarak kullanabilirsiniz. Hassas verileriniz varsa ve güvenli bir silme işlemiyle her şeyin ortadan kalktığından emin olmak istiyorsanız, Eraser aradığınız program. Ek olarak, Eraser bir dosyayı kaç kez bozması gerektiğini de size soruyor. Örneğin Savunma Bakanlığı’ndan çok kilit bir belge geldiyse onu 40 kez tekrar tekrar bozmak isteyebilirsiniz.

Kendini sağ tık menüsüne yerleştiren ve belirli klasörler ile dosyalar için zaman ayarlı silme işlemi yapan Eraser, kalıcı olarak dosya silme konusunda bir numara diyebiliriz. Yine de, elinizde çok çok büyük bir elektrikli testereyle gezdiğinizi unutmayın ve dikkatli olun. Geri dönüşüm kutusuna atmıyorsunuz.

Recuva

Dosyalarımızı Windows’tan kurtardık, sildik, bozduk, sonsuza kadar kaldırdık. Peki ya geri getirmek istersek? Burada da Recuva yardımımıza koşuyor. Elbette Eraser gibi bir programla sildiğiniz belgeleri geri getiremeyen Recuva, daha çok Windows ile sildiklerinizi arayıp buluyor. Ek olarak, tüm silinen dosyaları geri getirme gibi bir iddiası da olmayan program, elinden geleni yapıyor ve çoğu zaman da elinden gelen yetiyor.

DropIt

DropIt, ayarlaması ve alışması zaman alan bir program olsa da, bir sefer arayı yaptığınızda mükemmel bir uyum yakalayabileceğiniz bir program. Bu nacizane yazılım, kendisine verdiğiniz emirlere göre çalışıyor. Örneğin, DropIt’e bir klasördeki tüm fotoğraf ve müzikleri ayrı iki klasörde toplamasını, sonra da müzik klasöründe 4 MB altındaki dosyalar için ayrı bir klasör açmasını söyleyebilirsiniz. Sonra DropIt arkada hepsini halleder. Programı bilgisayar içerisinde ne şekilde kullanacağınız ise tamamen size kalmış durumda.

WinMerge

Sizin bilgisayarınız da bizimkiler gibi yılları eskittiyse, çok büyük ihtimalle o hard diskin içinde bir yerlerde aynı dosyadan iki üç tane vardır. Hatta bu şekilde olan çok fazla dosya vardır. WinMerge, birçok kişinin yaşadığı ve farkında olmadığı bu sorunu çözme konusunda yardımımıza koşuyor. Bu kullanışlı program, tekrarlayan belgeleri ve dosyaları karşınıza çıkarıyor. Hatta çoğu zaman iki benzer dosyayı tek bir dosyada buluşturmanızı bile sağlıyor.

Rainmeter

Widget’ları hatırladınız mı? Şimdilerde akıllı telefon ekranımızı süsleyen bu güzel eklentiler, eskiden bilgisayarda görünce can sıkıcı bir etki yaratırdı. Ancak Rainmeter, o kadar güzel bir widget yapmış ki, kullanmamak ayıp olurdu. Programın standart sürümünde takvim, RSS, hava durumu ve bilgisayarın anlık bilgileri gibi çok sayıda işe yarar ve faydalı veriye erişmek mümkün. Ek olarak çok çeşitli temasıyla da Rainmeter bilgisayarda şık durabilen bir widget olmuş.