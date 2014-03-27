Televizyon satın alma rehberi

Evinize yeni bir HD televizyon mu almak istiyorsunuz? Ya da şanslı bir sevdiğinize hediye mi vereceksiniz? Onca seçenek, özellik ve farklı markaların arasından doğru olan televizyonu seçmek hiç kolay değil. Televizyon da her zaman için uzun vadeli bir alışveriş olduğu için, satın alırken oldukça dikkatli ve akıllıca davranılması gerekiyor. Biz de yeni bir televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.

Boyut

Bir televizyon seçerken ilk akla gelen özelliklerden birisi, ekran büyüklüğüdür. Günümüzdeki televizyonlar birim olarak inç üzerinden ölçülürler ve bu şekilde sınıflandırılırlar. Alacağınız televizyonun ekranına karar vermek için de, bütçeniz, televizyonu koyacağınız oda ve kullanım amacınız gibi farklı etmenleri düşünmeniz gerekiyor. Ekran büyüklüğüne karar vermek için basit bir yöntem var. Televizyonu koyacağınız yer ile, koltuğunuz arasındaki mesafeyi ölçün. Ölçüm sonucunda çıkan mesafe:

1 – 1,5 metre arasındaysa: 35 inç sınıfı bir TV,

1,2 – 2 metre arasındaysa: 40 inç sınıfı bir TV,

1,5 – 2,3 metre arasındaysa: 50 inç sınıfı bir TV,

2 – 3 metre arasındaysa: 60 inç sınıfı bir TV almak sizin için en uygun seçenek olacaktır.

Daha net bir sonuç istiyorsanız da, şöyle bir formül var. Ekran boyutunu 0.84’e böldüğünüzde, inç bazında ideal izleme mesafesini bulabilirsiniz. Ekran boyutu fazla büyük olduğu zaman hayal kırıklığına uğramanız pek olası olmasa da, küçük bir ekran size büyük bir pişmanlık yaratabilir.

Bundan birkaç yıl önce, HD televizyon alırken önünüzde iki seçenek vardı: 720p ve 1080p. Şimdilerde 30 inçten küçük bir televizyon almıyorsanız, ki bu alışveriş de oldukça mantıksız, 720p’yi bir seçenek olarak bile göremezsiniz.

Artık önümüzdeki seçenekler 1080p ile Ultra HD olarak da bilinen 4K arasında. Şimdilik 4K için yeterince içerik olmadığını ve böyle bir televizyona oldukça fazla para vermeniz gerekeceğini bilmeniz gerekiyor. Yine de farklı kuruluşların test yayınlarına ek olarak, ABD’deki Netflix gibi servisler 4K denemelerine başladılar. Bu da fiyatların astronomik düzeylerden az da olsa aşağı imesine yardımcı oldu. Eğer maddi sıkıntınız yoksa ve geleceğe yönelik büyük bir alışveriş yapmak istiyorsanız, 4K televizyonlar sizin için uygun olabilir.

LED mi plazma mı?

Birçok TV meraklısı, plazma teknolojisinin meziyetlerini göklere çıkarsa da, bu teknoloji esasında LCD panellere nazaran daha derin siyah katmanlar sağlamaktan çok da öteye gidemiyor. Ancak LEd aydınlatmalı LCD televizyonlar, parlak ışıkta daha iyi görüntü sağlıyor, genellikle daha ince, daha hafif oluyorlar ve daha az enerji harcıyorlar. Ancak daha da önemlisi, plazma teknolojisinin artık bitmiş olması. Pazarın plazma lideri Panasonic, kısa zaman önce plazma televizyonlar üzerinde artık çalışma yapmayacağını duyurmuştu. Yine de aklınızda plazma televizyon almak varsa, şu an rahatlıkla mağazalarda bulabilirsiniz ama unutmamanız gereken bir şey var, o da bundan sonra plazma televizyon bulamayacağınız.

Girişler

Televizyon alırken değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli konu da, televizyonun üzerindeki port sayısı ve yerleri. Her şeyden önce, bir HD televizyonun, çok sayıda HDMI girişi olduğundan emin olmalısınız. Televizyona bağlayacağınız tüm cihazları sayın; yayın kutusu, media player, oyun konsolu, laptop, DVD player, Blu-ray player vs. Alacağınız televizyonun da, elinizdeki cihazlara yetecek kadar HDMI girişi olduğundan emin olun. Elbette HDMI dönüştürücü de kullanabilirsiniz ama fazla HDMI’dan zarar gelmez. Özetleyecek olursak, 4’ten az HDMI portu olan bir televizyonu geri plana atmak oldukça makul bir karar olacaktır. Unutmadan, bu girişlerin nerelerde olduğuna da dikkat etmelisiniz. Hepsi arkada mı, yanda mı, eşit olarak mı dağıtılmışlar, oldukça önemli. Elbette bunun kararı tamamen sizin diğer cihazları nereye yerleştireceğinize göre size kalmış durumda.

Bir smart TV alma planınız varsa, internet bağlantısı da sizin için önemli olacak. YouTube, Facebook, Spotify gibi farklı hizmetleri kullanmanızı sağlayacak bu televizyonlarda, Wi-Fi’ın yeterli olmaması hâlinde bir ethernet girişi olup olmaması büyük önem taşıyacaktır. İnternet bağlantısının önemi, televizyonda bir sorun çıkması veya güncelleme gerekmesi hâlinde hiç sıkıntı yaşamadan halledebileceğiniz için de ayrı bir öneme sahiptir.

Ek olarak da USB girişlerine değinmek gerekiyor. Günümüz televizyonlarının çoğu, barındırdıkları USB girişleri ile, bağlanan harici diskler aracılığıyla resim veya video görüntüleme sağlayabiliyor. Yeni çıkan Google Chromecast gibi cihazlarla birlikte de, onlarca kabloyla uğraşmadan işinizi hızlıca halletmek ve içeriğe ulaşmak için USB girişleri de bir HD televizyonun olmazsa olmazıdır.

Yenilenme hızı

Televizyon alışverişine çıktığınızda, yenilenme hızı (sistem frekansı) gibi ibareler karşınıza çıkacak. Hz ile ölçülen bu birim, gözden kaçmaması gereken önemli bir detayı gösteriyor. Özetlemek gerekirse, yenilenme hızı ne kadar yüksek olursa, ekranın görüntüyü yeniden çizme hızı da o kadar yüksek olur. Bu da daha akıcı bir görüntü sağlar. Alacağınız televizyonda en az 120 Hz yenilenme hızı olmasını tavsiye ediyoruz. Piyasada hâlen 60-100 Hz televizyonlar bulunabiliyor olsa da, 120’den aşağısı yeri geldiğinde keyif kaçırabilir. Mümkünse 240 Hz olması ise en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır. Yaptığımız testlerde 480 Hz ile 240 Hz arasında çok bir fark göremediğimiz için, 480 Hz’e fazladan para vermeye çok da gerek olmadığını düşünüyoruz.

3D

3 boyutlu filmler, sinema salonlarından eksik olmasa da, salonlarımızdaki varlıkları o boyutlara ulaşamadı. 3 boyutlu Blu-ray filmler eğlenceliydi ama birçok insan, yeniliği geçtikten sonra 3 boyuttan sıkıldı. ESPN ve benzeri kanallar da, 3 boyutlu içerikleri temelli veya bir süreliğine masadan kaldırdıklarını açıkladılar. Bir de gözlük mevzusu var tabii. Yine de ben gözlükten rahatsız olmam, arada 3 boyut izlemek iyi gelir diyenlerdenseniz, o zaman da sizin için 3 boyutlu televizyon almamak hata olur.

Artık yeni bir HD televizyon alışverişine hazırsınız. Binlerce seçenek, yüzlerce değişik özellik arasından hangi televizyonun size uyacağını bulmak artık sizin elinizde.