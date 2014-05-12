En iyi ücretsiz antivirüs programları

Bilgisayar, telefon ve tabletlerimizi internetteki tehditlere karşı korumak için en iyi yöntem antivirüsler. Ancak normalde oldukça pahalı olan bu yazılımları herkesin satın alması her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz de bunu düşünerek en iyi ücretsiz antivirüs programlarını sizler için derledik.
Güvenlik anlamında ücretli yazılımlara nazaran bir miktar daha düşük bir koruma sağlıyor olsalar da, ücretsiz güvenlik yazılımları da bilgisayarınızı normal halinden daha iyi koruyacak özelliklere sahip. Norton ve BitDefender gibi firmaların programları, alanlarında en iyi korumayı sağlıyorlar ancak öncelikli faydaları, verilerinizi korumak ve olası tehditler karşısında kararlar vermek olan bu programlar gelirlerini bunun gibi ek özelliklerden elde ederler. Yine de ücretsiz alternatiflerle de riski düşük bir miktarda artırarak, büyük miktarda tasarruf sağlarken bilgisayarınızı koruyabilirsiniz.
Tüm bilgisayar, telefon veya tabletler bir güvenlik yazılımına ihtiyaç duyar. Bu da güncel bir güvenlik duvarı, antivirüs ve anti spyware özelliklerini içermelidir. İnternete bağlanabilen hiçbir cihazın tam anlamıyla güvende olmadığı şu dönemde bu yazılımların bilgisayarınızı %100 koruyacağı şeklinde bir ifadede bulunmak mümkün değil ancak sağlam bir güvenlik yazılımıyla iyi bir başlangıç yapabilir ve birçok saldırı veya tehdide karşı korunabilirsiniz.
Bağımsız bir test olan AV-test.org verilerine dayanarak hazırladığımız en iyi ücretsiz güvenlik yazılımı rehberimiz şu şekilde:
Malwarebytes Antimalware Free: 7/10
Her bilgisayarın güvenlik sistemi içerisinde bulunması gereken bir programla rehberimize başlayacağız. Birbirlerini kötücül yazılım olarak görüp bilgisayarınızı içinden çıkması zor bir savaşa sokacakları için, genelde iki farklı güvenlik yazılımını aynı anda çalıştırmak oldukça kötü bir fikir olmasına rağmen, Malwarebytes Antimalware programı diğer güvenlik yazılımlarının yanında ek bir katmak oluşturmak için tasarlanmış bir program. Yani aşağıdaki programlardan birini seçerseniz, yanında Malwarebytes’ı da çalıştırarak bilgisayarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.
Malwarebytes AntiMalware’in tam olarak antivirüs programı olmadığını belirtelim. Program daha çok bilgisayarınızda olup olmadığından bile emin olamayabileceğiniz inatçı kötücül yazılımları silme konusunda ekstra bir güvenlik katmanı olarak çalışıyor. Programın ücretli sürümü ile otomatik olarak tarama ayarlayabilir, belirli aralıklarla tarama yapabilirsiniz ancak ücretsiz sürüm ile de herhangi bir sorundan şüphelendiğinizde veya düzenli bir şekilde kendi başınıza tarama başlatabilirsiniz.
Microsoft Windows Defender: 5/10
Şimdi de gerçek güvenlik yazılımlarına geçelim. Bu yazılımlar, bilgisayarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, kesinlikle bulunması gereken yazılımlar. Puana göre sıralamamıza geçmeden önce, Microsoft’un kendi antivirüs yazılımıyla başlamak istiyoruz.
Windows 8 işletim sistemine sahip bir bilgisayar alırsanız, içerisinde Windows Defender’ın da kendinden yüklü olduğunu göreceksiniz. Windows 7, Vista ve XP’deki Windows Defender biraz daha farklı olsa da, bu işletim sistemindeki bilgisayarlarınıza da Microsoft Security Essentials kurarak aynı koruma seviyesine çıkabilirsiniz.
Windows’un bir parçası olarak gelen bu programı kullanmak da gayet kolay. Peki madem Microsoft kendi ücretsiz antivirüs programını yapıyor, neden insanlar başka programlara para veriyor diye düşünüyor olabilirsiniz ki bu şekilde düşünmek de oldukça makul. Bunun sebebi ise Windows Defender’ın sağladığı korumanın çoğu programdan daha kötü olmasından kaynaklanıyor. AV-Test.org’un en güncel testlerinde Windows Defender bilinen tehditlerin %99’unu tanıyarak sektör ortalamasını yakaladı. 2013 Ocak ayında ise oranı %98’e düşerek ortalamanın 1 puan gerisinde kaldı. Asıl önemli olan ve sıfır gün tehditleri olarak bilinen bilinmeyen virüslere karşı ise Windows Defender 4.0 Ocak 2013’te %82’lik başarı sağlarken, Şubat ayında bu oranı %81 seviyesine indi. Elbette rezil bir sonuç değil ancak sektör ortalaması %95 iken daha iyi bir korumayı sağlaması gerekirdi. AV-Test, Microsoft’a koruma konusunda 6 üzerinden 2 puan veriyor ve biz de katılıyoruz.
Ancak konu sistem performansına geldiğinde, Defender 6 üzerinden 3.5 puan alarak durumu nispeten iyileştiriyor. Bilgisayarınızın performansına olan etki üzerinden değerlendirilen bu alanda, Windows Defender yine sektör ortalamasından daha kötü olmasına rağmen bilgisayarınızı çok da yormuyor. Hatta Windows 8 bilgisayarlarda daha iyi ücretli güvenlik yazılımları kullandığınızda, bu programlar Windows Defender’ı kapatıyor ve bilgisayarınızın hızlanmasını sağlıyorlar. Garip bir durum ancak bu şekilde oluyor.
Windows Defender’ın, piyasadaki tüm güvenlik yazılımlarından üstün olduğu bir alan var. AV-Test sonuçlarına göre Defender, hatalı pozitif uyarıları konusunda tek bir hata bile yapmayarak ücretli ücretsiz tüm yazılımları geçmiş durumda. Ancak yine de antivirüsler düşünüldüğünde koruma faktörü ilk sırada olacağı için, Windows Defender’ın yeterli kalamadığı ortada. Bu yüzden de programa 10 üzerinden 5 puan verdik.
Avast Free Antivirus: 9/10
3. parti ücretsiz antivirüs yazılımları rehberimize Avast’ın ücretsiz programı ile devam ediyoruz. Burada durum Windows Defender’a göre çok daha parlak. Bilgisayar performansı ve hatalı pozitif testlerinde Windows ile benzer bir şekilde kaliteli sonuçlar sunan Avast’ı öne çıkaran alan, Defender’dan kat kat daha iyi bir koruma sağlıyor olması.
Avast Free Antivirus programı, bilinen tehditlerin %99’unu bularak sektör ortalamasına erişmiş durumda. Ancak asıl önemli olan, Avast’ın sıfır gün tehditlerine karşı ise muhteşem bir performansı söz konusu. Ocak ayında bilinmeyen güvenlik tehditlerinin %98’ini tespit ederken, Şubat ayında da %100 ile kusursuz bir performans gösteren Avast, ücretli programların da dahil edildiği %95 olan sektör ortalamasını da geçmiş durumda. AV-Test de Avast’a koruma konusunda 6 üzerinden 5.5 puan vermiş. Programın oldukça kolay kullanılması da Avast’ı bizim gözümüzde en iyi ücretsiz yazılım yaptı.
AVG Anti-Virus Free Edition: 8/10
AVG de Avast’a oldukça akın bir performans göstererek tüm önemli alanlarda yüksek puanlar aldı. Hem Ocak hem de Şubat ayında bilinen tehditlerin %99’unu tespit ederek sektör ortalamasını yakalamış durumda. Bilinmeyen tehditler konusunda da %98’lik bir başarı gösteren AVG, Avast’ın yalnızca 2 puan gerisinde kaldı. AV-Test’in AVG için uygun gördüğü puan ise 6 üzerinden 5.5 oldu.
Sistem performansı konusunda da Avast’ın bir tık üzerinde çalışan AVG bu alanda da 6 üzerinden 4.5 puan almış durumda. Yani nispeten güçsüz bir bilgisayarınız varsa, AVG iyi bir seçim olabilir. Hatalı pozitifler konusunda da AVG, Ocak ve Şubat testlerinde birkaç hatalı pozitif sonuç verdi ancak sorun yaratacak cinsten değildi. Bu da genel puanını biraz düşürse de program 10 üzerinden 8 puanı hak ediyor.
Check Point ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall: 7/10
Check Point’in ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall programı, ücretsiz güvenlik yazılımlar arasında öne çıkan bir diğer program. Sistem performansı yine gayet iyi ve AV-Test de 4.5 puan almış durumda. Kullanışlılık skoru da gayet iyi olan ZoneAlarm, hatalı pozitif konusunda Windows Defender’ın hemen ardında yer alıyor ve bilgisayarı da hiçbir şekilde yavaşlatmıyor.
Peki bilgisayarımızı güvende tutabilir mi? AVG ve Avast kadar olmasa da ZoneAlarm da gayet iyi bir koruma sunuyor. AV-Test’in Ocak Şubat testlerinde ZoneAlarm bilinen tehditlerin Ocak’ta %99’unu ve Şubat’ta da %100’ünü bularak büyük başarı gösterdi. Sıfır gün tehditleri konusunda %91 ve %93 gibi bir oran yakalayarak da, kötü olmasa da diğer programların gerisinde kaldı.
ZoneAlarm harika olmasa da oldukça iyi bir antivirüs programı, düşük güçte bir bilgisayarınız varsa tercih edebilirsiniz ancak AVG daha iyi bir seçim olabilir.
Panda Security Cloud Antivirus: 6/10
Dikkate değer bir diğer güvenlik yazılımı ise Panda’nın Cloud Antivirus programı. Sağlam bir koruma sunan Cloud Antivirus, genel olarak bakıldığında da iyi bir yazılım. Bilinen tehditlere karşı %100 başarı sağlayan Panda yazılımı, sıfır gün atakları konusunda aynı başarıyı gösteremese de Windows Defender ile ZoneAlarm’ı geride bıraktı. %95 ve %94’lük oranlarla sektör ortalamasını anca yakaladı. Buna ek olarak performans konusunda da ortalama 6 üzerinden 4 ile ortalama bir puan alan Cloud Antivirus iyi bir program olarak bizden de 10 üzerinden 6 puan aldı.
samet
Ağustos 7, 2014 at 2:44 pm
bence 1. avast 2.eset 3. avg 4. malwarebytes
Umut
Kasım 24, 2014 at 11:31 pm
Avast-Eset kıyaslaması olamaz bile Eset, Avasttan daha iyi ve şu açıdan kıyaslanamaz Eset paralı ve burda ücretsiz antivirüs programlarından bahsediliyor.
burak
Ağustos 10, 2015 at 12:48 am
avast üzerine antivirüs programi tanimam..kesinlikle en derine isleyen virüslerin kokunu kazimakta usta. eset in icine cok sizinti oluor..
yucel
Şubat 4, 2015 at 2:52 pm
bence microsoft security essentials da listede olmalı
Akın
Mart 7, 2015 at 12:54 pm
1. avastmıı ! avast en berbatı pc nin anasını ağlatıyor ole kasıyorki eset daha iyi avg idare eder malwareyi test etmeedim ama iyidir die dusunuyom
sema
Temmuz 20, 2015 at 12:51 pm
avast 5 para etmez bir program xp kullanıcısıyım. pcde trojan spywareleri sistem dosyası olarak görüp güvenli tanıyor. temizlemek şöyle kenarda dursun tehlike olarak bile algılamıyor. tarayıcı temizlemede bi o kadar başarısız. ayarlıyorsun. bir sonraki açtığında başa sarıyor. sadece reklam avast çöp yazık emeğe….
Yunus emre
Kasım 2, 2015 at 4:02 pm
arkadaslar bence esednod32antivirüs9 programını kullanın virüsü taa işletim önyüzübelleğinde arıyor ve oyunlar içinde optimizyon sağlıyor ve cpu kullanımını azaltıyor benimde bilgisayarıma trojan virüsü bulaşmıştı ve eseti indirdim ve anında sildi virüsleri paralı fakat inidrince ücretsiz denem sürümün kullan dıyorsunuz bu sure15 gun ama 15 gun gectgınıde sılıp tekrar yukleyerek 100 de %100 koruma ssağlayabılırsınız
Yasi Yalınız
Ağustos 14, 2014 at 1:33 pm
avast çok iyi ama pc yi çok kasıyor.
Halen buna çözüm bulunamadı.
kerimcan
Ağustos 18, 2014 at 7:20 pm
beyler en iyisi yac another clenar ya beyler bende truva atı virüsü sonra soluncan virüüsü var tam 15 tane hep yacdan tam tarama yaptım butun hepsı karşıma geldim sil dedim hepsi hikaye oldu
Akın
Mart 7, 2015 at 12:55 pm
kerim yac su anda senin butun tarayıcılarına erişti en kotusuuuuu !!!!
tahir
Eylül 2, 2014 at 12:11 am
walware de iyi ama çok şey istiyo
MikGamer
Eylül 3, 2014 at 11:04 pm
Bence En iyisi Yac
1isi
Eylül 12, 2014 at 11:15 am
Avast da PC ye 4 kere format atmak zorunda kaldım
seda
Eylül 19, 2014 at 8:11 pm
arkadaşlar bilişim teknolojileri ödevim var hangi virüs daha iyi bu virüsün iyi ve kötü yanları lütfen yardım eddddiiiinnn 🙁
Mahmut
Eylül 27, 2014 at 1:31 pm
seda ben sana yardımcı olabilirim.ücretsiz antivirüslerden en iyileri: Avast ve Avira’dır.Ücretli olan antivirüslerden en iyileride: Bit Defender, Kasper Sky ve Eset nod 32 antivirüsleridir.Bilgisayarın performansını arttırmak içinde Advanced System Care iyidir. Not:Advanced System Care bir antivirüs programı değildir sadece bilgisayarını daha hızlandırır ve azda olsa korur.Ayrıca ücretsizdir ben kullanıyorum tavsiye ederim. Benim kullandıklarım:Avast ve Advanced System Care’dır. Umarım yardımcı olabilmişimdir 🙂
dasdasda
Ocak 26, 2015 at 1:33 pm
portal sepeti 😀
ilknur
Şubat 25, 2015 at 3:16 pm
bence ismin çok saçma ve yazdıklarında çok saçma resmen sallamışsın
Musa Alişar
Eylül 28, 2014 at 12:47 pm
En iyi ücretsiz antivirüs Avast, ücretli ise Kaspersky. Ortalama bir kullanıcıysanız ücretsizler işinizi görür ama esaslı bir koruma istiyorsanız tabiki ücretli tercih edin. Tam koruma mı istiyorsunuz öyle birşey yok maalesef 😉
Metin
Ekim 10, 2014 at 9:23 pm
Benim TOP8’im;
Avast Free Antivirus
Windows Defender
Norton Antivirus 2014
Kaspersky Internet Security 2015
McAfee Anti-Virus Plus 2014
ESET NOD32 Antivirus
Bitdefender Antivirus
Avira Free Antivirus
Akın
Mart 7, 2015 at 12:53 pm
metin paran kaldımı senin kaspersky seni sovana çevirmistir
mahsun
Mayıs 28, 2015 at 12:47 am
:)) paralılarıda sona yazmış üstelik..
semih
Ekim 18, 2014 at 8:48 am
avast iyi ama pc okadar kasıyor ki benim 8 gb ram 1 tb hardisk inter core i5 iştemcim var okadar kasıyorki ben bu bilgisiyarda hiç kasan bişey görmedimistim yani avast cok kasıyor avirada iyi ama bazen problem çıkartıyor güncelmme için 😀
taner
Ekim 29, 2014 at 11:47 pm
bana göre en iyi antivirüs GDATA internet security bir deneyin görün derim…..
candost
Kasım 4, 2014 at 11:27 am
hem editorun yazısını hemde yorumları dikkatlice okudum.. ilk sözüm editore özellikle hesaba comodo internet securityi neden katmamış anlam veremedim doğrusu.. şimdi diyecem bilmiyorsun ayıp olur..ama demezsemde kendime ayıp etmiş olurum 🙂 lutfen comodo yu pcine kur test et… sırada ikinci en iyi antiviruse geldik .. hatırlıyormusunuz ikonu şemsiye olan bir antivirus var adı avira free versionunu test edin şaşıracaksınız.. ben 1999 dan beridir editorun yazdıklarının hepside dahil nerdeyse tüm guvenlik programlarını kullandım oyle 5 puan almış yok 4 puan almışı bilmem gördüğüm 1 numara comodo 2 numara avira 3 numara avg 4 numara avast(iki binli yıllarda ilk çıktıgında çok sevmiştim) 5 numara norton bu saydıklarımın free versionları hemen hemen ucretli programlardan bile daha verimlidir firewall konusuna şimdilik deyinmiyorum ama yinede kurmak istiyorum diyorsanız hala zone alarm 1 numara sayılır
Murat
Nisan 18, 2017 at 1:42 am
Asla ücretsiz bir sürüm tam sürümden iyi olamaz.En basitinden ücretsiz sürümlerden bazıları zararlıyı bulur ama silemez Avira gibi.Ayrıca ücretsiz sürümlerde canlı koruma yoktur(yeni çıkanlarda olsa da bir şey yakalayamıyor 360 gibi)
Emre
Kasım 23, 2014 at 10:32 pm
Arkadaşlar panda nasıl bi virüs programı bende yuklu ama saçmalıyo biraz
umut
Aralık 16, 2014 at 2:49 pm
VİPRE gerisi hikayeee
yunus
Aralık 29, 2014 at 7:30 pm
arkadaşlar bunlar yaptığı tek şey var hafif dosya virüs temizleme ve daha dahası da var bilgisayarı yavaşlatmaktan başka bir şeyi yok./Norton indirin desem çok ağır çökertebilir./1 avast 2 kasperksky 3 en iyisi avira koruma bulutu bile var bence avira yada bu söylediğim programları indirin sağdan soldan aldınızı indirmeyin çünkü bazı HACKERLER size iyi olarak gözüken ama aslında virüs olan yazılımlar indirirler.Esedide indirmeyin yeniçıkan virüs programları temizleyemiyor.(avira avintır)HOŞÇAKALIN…
batuhan
Ocak 8, 2015 at 3:52 pm
WEBROOT EZER GEÇER GERİSİ HİKKAYEE
Yaser usta
Ocak 17, 2015 at 1:56 am
En iyisi Yac kullanıyorum vede çok memenunum ek olarak Windows Defender kullanıyorum. Hiç sorun görmedim
Akın
Mart 7, 2015 at 12:49 pm
yacmı ? yandexin şeyimi o berbat reklam antivirusu hiç virus bulamıyor mk o 1 virus buldu benim pc de esed se 300 şaçmalama reklam antivirusu hep ayarlıyor tarayıcılarını
Alp Can
Ocak 18, 2015 at 1:41 pm
Arkadaşlar çok uzun zamandır antivirüs programı kullanmıyorum ve çok memnunum bence hiçbiri beşpara etmez paralılarda dahil. Eğer bilgisayarınız için gerçek koruma istiyorsanız paragon backup and recovery free yi kullanmanızı öneririm. Programı indirin kurun sonra seçeneklerden bootable usb oluşturun bu usb programı işletim sisteminden bağımsız olarak çalıştırır ve ayarlarını yaptığınız işletim sisteminizin yedeğini alın first track ve MBR dosyalarınıda yedeğe dağil etmeyi unutmayın bu ne anlama geliyor şu demek yedeğini aldığınız işletim sistemini tamamen sislinmiş ve hatta biçimlenmemiş bir harddiske bile yükleyebilirsiniz ben ilk denediğimde inanamamıştım ama adamlar yapmış üstelik bedava mutlaka kullanın kullanamıyorsanızda mutlaka öğrenmeye çalışın işte o zaman antivürüs programlarının (ücretlilerde dahil) ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu anlayacaksınız herkeze kolay gelsin
yusuf
Şubat 15, 2015 at 9:03 pm
bencede avast arkadaşlar
samet
Şubat 25, 2015 at 3:09 pm
arkadaşlar avast iyi ama çok kasıyor buna çözüm bulurmusunuz ???
ahmet
Şubat 25, 2015 at 3:12 pm
portal sepetini nası temizlicem eset ve malvarebytes kullanıyorum ama gitmiyr
Aydın Koç
Nisan 30, 2015 at 7:37 pm
Kardeşim adw cleaner diye bir şey var onu indir kur ordan bi temizlik yap. daha sonra malwarebytes anti-malware diye bi program daha var onu da indir kur ondan da kapsamlı bi temizlik yap. tarayıcılarını temizle sıfırla her temizlikten sonra bilgisayarını aç kapa. uzantılarını sil, başlangıç sayfanı düzgün ayarla hiçbir şeyi kalmaz. bende de oldu aynısı sinirlerim bozuldu ama internette araştırdım çözümünü buldum ve hemen uyguladım iki defa başıma geldi ve ikisinde de aynı şekilde çözdüm
--akın--
Şubat 25, 2015 at 3:13 pm
Bencede
Akın
Mart 7, 2015 at 12:46 pm
Beyler en iyisi Eset Smart Securty 8 çunku avast kullanıyordum pcnin anasını sikti
oyunlarda fps hep 1 di tarama yapcam zmn şimdi eset kullanıyorum taramada fps 60 da hep inmiyo hem ucuzda kaspersky fiyatları abarttı bit defenderde kullandım ama pek tavsiye etmem
Teknoloji Uzmanı
Mayıs 22, 2015 at 1:36 pm
Ben uzun zamandır antivirüsleri teker teker denedim.Bence avast kastırmıyor, ayrıca taraması da hızlı usb bellekten açtığım her dosyayı teker teker tarıyor.
Bence avast biraz kendini saldı o kadar.Ayrıca eset bişey bulmuyo,hiç kastırmıyo derseniz yanlıştır çünkü o hiçbirşey taramıyor berbat :!
Avast Kasmıyo
Haziran 16, 2015 at 9:48 pm
Avast kasmıyo ki neyin kafası benim 2gb ram var hiç kasma falan yok 🙂
Ayrıca hakkaten lafı ağzımdan aldın teknoloji uzmanı 😀
HAKAN
Haziran 25, 2015 at 5:36 am
YAW KARDEŞİM BAİDU DİYE Bİ ANTİVİRÜS PROGRAMI VAR ONU KULLNMYIN KURDUKTAN SONRA KALMIYOR BİLGİSAYARDAN BİDE ÇOK KASTIRIYOR BİLGİSAYARI HERKESE DUYURU EN İYİ ANTİ VİRÜS PROGRAMI KASPERSKY DİR KULLANDIM GÖRDÜM
****Emre**
Mart 15, 2015 at 10:50 pm
4milyarlık bılgı sayarım cokert sımdı 100 tl bılgı sayarda oturuyom sakın
ola Avast Free Antivirus programını ındırmeyen benden sız tavsıye
tubs
Nisan 11, 2015 at 8:01 pm
arkadaşlar herkez ayrı dilden konusuyor biri bana güzel bişi söyleyebilirmi avast ı yükledim bilgisayarımı çok kasıyor diye sildim arkadaşoım bana yac ı tavsiye etti onuda yüklediöm 1 ay kadar kullandım bigisayarı hiçbir şekilde koruyamıyor
mehmet can
Mayıs 3, 2015 at 5:17 pm
bence en iyisi avast en güveniliride avast avastı herkes yuklesin
İsmail
Mayıs 8, 2015 at 9:52 am
🙂 7 Yıldır McAfee kullanıyorum ne kasma var nede donma olayı işletim sistemi özelligim.
16GB DDR4 3000Mhz Ram
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nurullah
Mayıs 16, 2015 at 9:37 pm
o işletim sistemiyle program kullanmam ben 16gb ram diyo biz 2 lerdeyiz
mahsun
Mayıs 28, 2015 at 12:58 am
adminim şu YAC konusunda bizi bilgilendirir misiniz? hem virüs hem antivirüs… en üst seviye paralı a.virüs programlarının yapamadığını yapıyor.. öbür taraftan en geç bi kaç hafta bazen bi kaç gün içinde bilgisayarınızda bi kaç problem olması muhtemel.. son deneyimimde hizmetler bölümünde bir çok hizmette değişiklik yapması, ( otomatik başla, devre dışı vesaire) . programı kaldırınca kendilğinden düzeliyor ne hikmetse… yac kullananlara tavsiyem başlangıç hızlandırma seçeneğiyle hiç oynamasınlar.. yüzde 99.9 bilgisayarın çalışması tutarsız hale gelicektir.. o kısım yanlış yapmaya zorluyor adeta… ve biraz deneyimli tecrübeli yac kullanıcısı malum sona ilerliyor.. uninstal.. diğer arkadaşlarımız googlede sorunların cevabını araya dursun.. yac’dan olduğunu bulmak çok zor.. sevgiyle kalın
profesional
Şubat 6, 2016 at 11:17 am
En iyi antivirus -kaspersky- bunu indirin
Kerem Bayraktar
Kasım 26, 2016 at 12:25 am
Avast kasiyor diyenler var ama en az bilgisayari yoran antivir programi avast, neden bahsediyorsunuz…