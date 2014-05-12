En iyi ücretsiz antivirüs programları

Bilgisayar, telefon ve tabletlerimizi internetteki tehditlere karşı korumak için en iyi yöntem antivirüsler. Ancak normalde oldukça pahalı olan bu yazılımları herkesin satın alması her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz de bunu düşünerek en iyi ücretsiz antivirüs programlarını sizler için derledik.

Güvenlik anlamında ücretli yazılımlara nazaran bir miktar daha düşük bir koruma sağlıyor olsalar da, ücretsiz güvenlik yazılımları da bilgisayarınızı normal halinden daha iyi koruyacak özelliklere sahip. Norton ve BitDefender gibi firmaların programları, alanlarında en iyi korumayı sağlıyorlar ancak öncelikli faydaları, verilerinizi korumak ve olası tehditler karşısında kararlar vermek olan bu programlar gelirlerini bunun gibi ek özelliklerden elde ederler. Yine de ücretsiz alternatiflerle de riski düşük bir miktarda artırarak, büyük miktarda tasarruf sağlarken bilgisayarınızı koruyabilirsiniz.

Tüm bilgisayar, telefon veya tabletler bir güvenlik yazılımına ihtiyaç duyar. Bu da güncel bir güvenlik duvarı, antivirüs ve anti spyware özelliklerini içermelidir. İnternete bağlanabilen hiçbir cihazın tam anlamıyla güvende olmadığı şu dönemde bu yazılımların bilgisayarınızı %100 koruyacağı şeklinde bir ifadede bulunmak mümkün değil ancak sağlam bir güvenlik yazılımıyla iyi bir başlangıç yapabilir ve birçok saldırı veya tehdide karşı korunabilirsiniz.

Bağımsız bir test olan AV-test.org verilerine dayanarak hazırladığımız en iyi ücretsiz güvenlik yazılımı rehberimiz şu şekilde:

Malwarebytes Antimalware Free: 7/10

Her bilgisayarın güvenlik sistemi içerisinde bulunması gereken bir programla rehberimize başlayacağız. Birbirlerini kötücül yazılım olarak görüp bilgisayarınızı içinden çıkması zor bir savaşa sokacakları için, genelde iki farklı güvenlik yazılımını aynı anda çalıştırmak oldukça kötü bir fikir olmasına rağmen, Malwarebytes Antimalware programı diğer güvenlik yazılımlarının yanında ek bir katmak oluşturmak için tasarlanmış bir program. Yani aşağıdaki programlardan birini seçerseniz, yanında Malwarebytes’ı da çalıştırarak bilgisayarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Malwarebytes AntiMalware’in tam olarak antivirüs programı olmadığını belirtelim. Program daha çok bilgisayarınızda olup olmadığından bile emin olamayabileceğiniz inatçı kötücül yazılımları silme konusunda ekstra bir güvenlik katmanı olarak çalışıyor. Programın ücretli sürümü ile otomatik olarak tarama ayarlayabilir, belirli aralıklarla tarama yapabilirsiniz ancak ücretsiz sürüm ile de herhangi bir sorundan şüphelendiğinizde veya düzenli bir şekilde kendi başınıza tarama başlatabilirsiniz.

Microsoft Windows Defender: 5/10

Şimdi de gerçek güvenlik yazılımlarına geçelim. Bu yazılımlar, bilgisayarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, kesinlikle bulunması gereken yazılımlar. Puana göre sıralamamıza geçmeden önce, Microsoft’un kendi antivirüs yazılımıyla başlamak istiyoruz.

Windows 8 işletim sistemine sahip bir bilgisayar alırsanız, içerisinde Windows Defender’ın da kendinden yüklü olduğunu göreceksiniz. Windows 7, Vista ve XP’deki Windows Defender biraz daha farklı olsa da, bu işletim sistemindeki bilgisayarlarınıza da Microsoft Security Essentials kurarak aynı koruma seviyesine çıkabilirsiniz.

Windows’un bir parçası olarak gelen bu programı kullanmak da gayet kolay. Peki madem Microsoft kendi ücretsiz antivirüs programını yapıyor, neden insanlar başka programlara para veriyor diye düşünüyor olabilirsiniz ki bu şekilde düşünmek de oldukça makul. Bunun sebebi ise Windows Defender’ın sağladığı korumanın çoğu programdan daha kötü olmasından kaynaklanıyor. AV-Test.org’un en güncel testlerinde Windows Defender bilinen tehditlerin %99’unu tanıyarak sektör ortalamasını yakaladı. 2013 Ocak ayında ise oranı %98’e düşerek ortalamanın 1 puan gerisinde kaldı. Asıl önemli olan ve sıfır gün tehditleri olarak bilinen bilinmeyen virüslere karşı ise Windows Defender 4.0 Ocak 2013’te %82’lik başarı sağlarken, Şubat ayında bu oranı %81 seviyesine indi. Elbette rezil bir sonuç değil ancak sektör ortalaması %95 iken daha iyi bir korumayı sağlaması gerekirdi. AV-Test, Microsoft’a koruma konusunda 6 üzerinden 2 puan veriyor ve biz de katılıyoruz.

Ancak konu sistem performansına geldiğinde, Defender 6 üzerinden 3.5 puan alarak durumu nispeten iyileştiriyor. Bilgisayarınızın performansına olan etki üzerinden değerlendirilen bu alanda, Windows Defender yine sektör ortalamasından daha kötü olmasına rağmen bilgisayarınızı çok da yormuyor. Hatta Windows 8 bilgisayarlarda daha iyi ücretli güvenlik yazılımları kullandığınızda, bu programlar Windows Defender’ı kapatıyor ve bilgisayarınızın hızlanmasını sağlıyorlar. Garip bir durum ancak bu şekilde oluyor.

Windows Defender’ın, piyasadaki tüm güvenlik yazılımlarından üstün olduğu bir alan var. AV-Test sonuçlarına göre Defender, hatalı pozitif uyarıları konusunda tek bir hata bile yapmayarak ücretli ücretsiz tüm yazılımları geçmiş durumda. Ancak yine de antivirüsler düşünüldüğünde koruma faktörü ilk sırada olacağı için, Windows Defender’ın yeterli kalamadığı ortada. Bu yüzden de programa 10 üzerinden 5 puan verdik.

Avast Free Antivirus: 9/10

3. parti ücretsiz antivirüs yazılımları rehberimize Avast’ın ücretsiz programı ile devam ediyoruz. Burada durum Windows Defender’a göre çok daha parlak. Bilgisayar performansı ve hatalı pozitif testlerinde Windows ile benzer bir şekilde kaliteli sonuçlar sunan Avast’ı öne çıkaran alan, Defender’dan kat kat daha iyi bir koruma sağlıyor olması.

Avast Free Antivirus programı, bilinen tehditlerin %99’unu bularak sektör ortalamasına erişmiş durumda. Ancak asıl önemli olan, Avast’ın sıfır gün tehditlerine karşı ise muhteşem bir performansı söz konusu. Ocak ayında bilinmeyen güvenlik tehditlerinin %98’ini tespit ederken, Şubat ayında da %100 ile kusursuz bir performans gösteren Avast, ücretli programların da dahil edildiği %95 olan sektör ortalamasını da geçmiş durumda. AV-Test de Avast’a koruma konusunda 6 üzerinden 5.5 puan vermiş. Programın oldukça kolay kullanılması da Avast’ı bizim gözümüzde en iyi ücretsiz yazılım yaptı.

AVG Anti-Virus Free Edition: 8/10

AVG de Avast’a oldukça akın bir performans göstererek tüm önemli alanlarda yüksek puanlar aldı. Hem Ocak hem de Şubat ayında bilinen tehditlerin %99’unu tespit ederek sektör ortalamasını yakalamış durumda. Bilinmeyen tehditler konusunda da %98’lik bir başarı gösteren AVG, Avast’ın yalnızca 2 puan gerisinde kaldı. AV-Test’in AVG için uygun gördüğü puan ise 6 üzerinden 5.5 oldu.

Sistem performansı konusunda da Avast’ın bir tık üzerinde çalışan AVG bu alanda da 6 üzerinden 4.5 puan almış durumda. Yani nispeten güçsüz bir bilgisayarınız varsa, AVG iyi bir seçim olabilir. Hatalı pozitifler konusunda da AVG, Ocak ve Şubat testlerinde birkaç hatalı pozitif sonuç verdi ancak sorun yaratacak cinsten değildi. Bu da genel puanını biraz düşürse de program 10 üzerinden 8 puanı hak ediyor.

Check Point ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall: 7/10

Check Point’in ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall programı, ücretsiz güvenlik yazılımlar arasında öne çıkan bir diğer program. Sistem performansı yine gayet iyi ve AV-Test de 4.5 puan almış durumda. Kullanışlılık skoru da gayet iyi olan ZoneAlarm, hatalı pozitif konusunda Windows Defender’ın hemen ardında yer alıyor ve bilgisayarı da hiçbir şekilde yavaşlatmıyor.

Peki bilgisayarımızı güvende tutabilir mi? AVG ve Avast kadar olmasa da ZoneAlarm da gayet iyi bir koruma sunuyor. AV-Test’in Ocak Şubat testlerinde ZoneAlarm bilinen tehditlerin Ocak’ta %99’unu ve Şubat’ta da %100’ünü bularak büyük başarı gösterdi. Sıfır gün tehditleri konusunda %91 ve %93 gibi bir oran yakalayarak da, kötü olmasa da diğer programların gerisinde kaldı.

ZoneAlarm harika olmasa da oldukça iyi bir antivirüs programı, düşük güçte bir bilgisayarınız varsa tercih edebilirsiniz ancak AVG daha iyi bir seçim olabilir.

Panda Security Cloud Antivirus: 6/10

Dikkate değer bir diğer güvenlik yazılımı ise Panda’nın Cloud Antivirus programı. Sağlam bir koruma sunan Cloud Antivirus, genel olarak bakıldığında da iyi bir yazılım. Bilinen tehditlere karşı %100 başarı sağlayan Panda yazılımı, sıfır gün atakları konusunda aynı başarıyı gösteremese de Windows Defender ile ZoneAlarm’ı geride bıraktı. %95 ve %94’lük oranlarla sektör ortalamasını anca yakaladı. Buna ek olarak performans konusunda da ortalama 6 üzerinden 4 ile ortalama bir puan alan Cloud Antivirus iyi bir program olarak bizden de 10 üzerinden 6 puan aldı.