En hızlı akıllı telefon hangisi?

Hangi akıllı telefonun satın alınacağına karar vermek oldukça kişisel bir süreç. Herkesin istekleri bu konuda farklılaşabilir, kimisi en güzel görüneni isterken, kimisi en uygun fiyatlısını ister, kimisi de sevdiği markadan vazgeçmek istemez. Teknolojiye normalden fazla ilgili olan bazılarımız da en hızlı telefonu kullanmadan yapamaz. Ancak internette her yerde bulunan yüzlerce inceleme, tamamen kişiye göre izlenimler içerdiği için genellikle birbirine ters düşebiliyor ve en iyi akıllı telefonun hangisi olduğuna yönelik bir karar vermeyi zorlaştırıyor.

Hangi telefonun en iyisi olduğuna dair biraz ilgili olan herkesin kendince bir fikri var. Bu fikirler, incelemeler ve görüşler de oldukça öznel kavramlar oldukları için, telefonları sıralayabilmek için biz de benchmark test sonuçlarına bakalım dedik. Sonuçta sayılar yalan söylemez diye düşünsek de, bazen rakip akıllı telefon markalarının veya platformların etkisinde kaldıklarını da ne yazık ki görmüş bulunduk.

Bu yazımızda, Geekbench, SunSpider ve GFXBench ile yaptığımız test sonuçlarında çıkan sayıları sizlerle paylaşacağız. Yeni telefonlar çıktıkça da listemizi güncelleyeceğiz, bu yüzden ara sıra uğramanızı tavsiye ediyoruz.

Not: Bu rehber 2 Temmuz 2015‘te güncellenmiş olup, test sonuçları LG G4, HTC One M9, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy Alpha ve Asus Zenfone 6 gibi son çıkan modelleri de içermektedir. Tüm yeni çıkan üst sınıf telefonlar, teste girdikten sonra eklenmektedir.

İşlemci performansı

Tek ve birden fazla çekirdeğe sahip olan işlemcilerin performansını ölçmek için Geekbench 3 testini kullandık. Ancak bazı eski akıllı telefonlarda yalnızca Geekbench 2 sonucunu almak mümkün oldu. Sonuç ne kadar yüksekse, performans o kadar iyi.

Geekbench 3 sonuçları (tek çekirdek):

iPhone 6: 1569

Samsung Galaxy S6 edge: 1501

iPhone 5S: 1409

Samsung Galaxy S6: 1347

HTC One M9: 1160

Motorola Moto X 2014: 998

HTC Desire Eye(KitKat ile): 983

HTC One M8: 962

Sony Xperia Z2: 933

Samsung Galaxy S5: 926

Google Nexus 5: 918

Sony Xperia Z1: 912

Sony Xperia Z Ultra: 908

LG G Flex: 857

LG G2: 848

Asus Zenfone 6: 553

Motorola Moto G: 334

Geekbench 3 sonuçları (birden fazla çekirdek):

Samsung Galaxy S6 edge: 5076

Samsung Galaxy S6: 4438

HTC One M9: 3778

LG G4: 3513

Samsung Galaxy Note Edge: 3331

Google Nexus 6: 3304

Samsung Galaxy Note 4: 3272

Samsung Galaxy Alpha: 3184

Huawei Honor 6: 3103

HTC Desire Eye(KitKat ile): 3009

Motorola Moto X 2014: 2975

iPhone 6 Plus: 2917

Samsung Galaxy S5: 2869

Sony Xperia Z1: 2822

Sony Xperia Z3: 2805

Google Nexus 5: 2800

Sony Xperia Z2: 2796

iPhone 6: 2794

HTC One M8: 2761

Sony Xperia Z Ultra: 2708

iPhone 5S: 2556

LG G3: 2465

LG G Flex: 2273

LG G2: 2221

Huawei Ascend P7: 1870

Asus Zenfone 6: 1293

Geekbench 2 sonuçları:

HTC One M8: 4171

LG G2: 4085

LG G Flex: 4061

Samsung Galaxy Note 3: 4057

Google Nexus 5: 3962

Sony Xperia Z Ultra: 3705

Sony Xperia Z1: 3673

Samsung Galaxy S4: 3227

Samsung Galaxy S3: 1659

iPhone 5: 1650

Huawei P6: 1638

Web performansı

Telefonların internette gezinme performanslarını ölçmek için de SunSpider 1.0.2 testini uyguladık. Milisaniye bazında sonuç veren bu testte sonuç ne kadar düşükse, performans o kadar iyi.

Sunspider Web tarama sonuçları:

iPhone 6: 351 ms

iPhone 6 Plus: 369 ms

iPhone 5S: 417 ms

Samsung Galaxy Alpha: 439 ms

Samsung Galaxy S4 Mini: 484 ms

HTC One M8: 583 ms

HTC Desire Eye (KitKat ile): 588 ms

Samsung Galaxy Note 3: 589 ms

Sony Xperia Z Ultra: 708 ms

LG G4: 715 ms

Google Nexus 6: 791 ms

Motorola Moto X 2014: 800 ms

Google Nexus 5: 801 ms

Sony Xperia Z3: 804 ms

Samsung Galaxy S5: 824 ms

Huawei Honor 6: 828 ms

Sony Xperia Z2: 861 ms

Asus Zenfone 6: 862 ms

HTC One M9: 867 ms

LG G2: 901 ms

iPhone 5: 903 ms

LG G3: 959 ms

Samsung Galaxy S6 edge: 990 ms

Samsung Galaxy S6: 1048 ms

Samsung Galaxy S4: 1092 ms

Huawei Ascend P7: 1296 ms

Samsung Galaxy Note 4: 1367 ms

Görüntü performansı

Akıllı telefonların görüntü performansını ölçmek için de GFXBench testini uyguladık. Egypt, T-Rex ve Manhattan isminde üç farklı test bulunurken, Manhattan testi yalnızca son çıkan ve kendisini çalıştırabilecek telefonlara uygulandı. Her bir testte her bir telefon için sonuç almanın mümkün olmadığını da aklınızda tutun. GFXBench’te sonuç ne kadar yüksekse, performans o kadar iyi.

GFXBench T-Rex test sonuçları:

HTC One M9: 50 FPS

iPhone 6: 49 FPS

iPhone 6 Plus: 41 FPS

Sony Xperia Z3 Compact: 41 FPS

Samsung Galaxy S6 ddge: 30 FPS

iPhone 5S: 37 FPS

Samsung Galaxy Alpha: 31 FPS

Samsung Galaxy S6: 30 FPS

HTC One M8: 30 FPS

Motorola Moto X 2014: 30 FPS

Sony Xperia Z2: 29 FPS

Sony Xperia Z3: 29 FPS

LG G Flex: 28 FPS

Samsung Galaxy S5: 28 FPS

Samsung Galaxy Note 4: 27 FPS

LG G4: 25 FPS

Google Nexus 5: 24 FPS

Sony Xperia Z Ultra: 23 FPS

LG G2: 23 FPS

LG G3: 20 FPS

Huawei Honor 6: 17 FPS

Asus Zenfone 6: 16 FPS

Samsung Galaxy S4: 16 FPS

GFXBench Manhattan test sonuçları:

iPhone 6: 26 FPS

Samsung Galaxy Alpha: 26 FPS

HTC One M9: 24 FPS

iPhone 5S: 21 FPS

iPhone 6 Plus: 19 FPS

Samsung Galaxy S6 edge: 16 FPS

Samsung Galaxy S6: 14 FPS

Motorola Moto X 2014: 13 FPS

Sony Xperia Z3: 13 FPS

Sony Xperia Z2: 12 FPS

HTC One M8: 12 FPS

Samsung Galaxy S5: 12 FPS

HTC Desire Eye: 11 FPS

Samsung Galaxy Note 4: 11 FPS

Sony Xperia Z1: 10 FPS

Sony Xperia Z Ultra: 10 FPS

LG G4: 9 FPS

Google Nexus 5: 9 FPS

Huawei Honor 6: 9 FPS

Samsung Galaxy S4: 5 FPS

HTC One: 5 FPS

Artık rakamlar ortada olduğuna göre, hangi telefonun en iyisi olduğuna karar verecek tek mercii sizsiniz.