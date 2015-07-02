En hızlı akıllı telefon hangisi?

Hangi akıllı telefonun satın alınacağına karar vermek oldukça kişisel bir süreç. Herkesin istekleri bu konuda farklılaşabilir, kimisi en güzel görüneni isterken, kimisi en uygun fiyatlısını ister, kimisi de sevdiği markadan vazgeçmek istemez. Teknolojiye normalden fazla ilgili olan bazılarımız da en hızlı telefonu kullanmadan yapamaz. Ancak internette her yerde bulunan yüzlerce inceleme, tamamen kişiye göre izlenimler içerdiği için genellikle birbirine ters düşebiliyor ve en iyi akıllı telefonun hangisi olduğuna yönelik bir karar vermeyi zorlaştırıyor.
Hangi telefonun en iyisi olduğuna dair biraz ilgili olan herkesin kendince bir fikri var. Bu fikirler, incelemeler ve görüşler de oldukça öznel kavramlar oldukları için, telefonları sıralayabilmek için biz de benchmark test sonuçlarına bakalım dedik. Sonuçta sayılar yalan söylemez diye düşünsek de, bazen rakip akıllı telefon markalarının veya platformların etkisinde kaldıklarını da ne yazık ki görmüş bulunduk.
Bu yazımızda, Geekbench, SunSpider ve GFXBench ile yaptığımız test sonuçlarında çıkan sayıları sizlerle paylaşacağız. Yeni telefonlar çıktıkça da listemizi güncelleyeceğiz, bu yüzden ara sıra uğramanızı tavsiye ediyoruz.
Not: Bu rehber 2 Temmuz 2015‘te güncellenmiş olup, test sonuçları LG G4, HTC One M9, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy Alpha ve Asus Zenfone 6 gibi son çıkan modelleri de içermektedir. Tüm yeni çıkan üst sınıf telefonlar, teste girdikten sonra eklenmektedir.
İşlemci performansı
Tek ve birden fazla çekirdeğe sahip olan işlemcilerin performansını ölçmek için Geekbench 3 testini kullandık. Ancak bazı eski akıllı telefonlarda yalnızca Geekbench 2 sonucunu almak mümkün oldu. Sonuç ne kadar yüksekse, performans o kadar iyi.
Geekbench 3 sonuçları (tek çekirdek):
iPhone 6: 1569
Samsung Galaxy S6 edge: 1501
iPhone 5S: 1409
Samsung Galaxy S6: 1347
HTC One M9: 1160
Motorola Moto X 2014: 998
HTC Desire Eye(KitKat ile): 983
HTC One M8: 962
Sony Xperia Z2: 933
Samsung Galaxy S5: 926
Google Nexus 5: 918
Sony Xperia Z1: 912
Sony Xperia Z Ultra: 908
LG G Flex: 857
LG G2: 848
Asus Zenfone 6: 553
Motorola Moto G: 334
Geekbench 3 sonuçları (birden fazla çekirdek):
Samsung Galaxy S6 edge: 5076
Samsung Galaxy S6: 4438
HTC One M9: 3778
LG G4: 3513
Samsung Galaxy Note Edge: 3331
Google Nexus 6: 3304
Samsung Galaxy Note 4: 3272
Samsung Galaxy Alpha: 3184
Huawei Honor 6: 3103
HTC Desire Eye(KitKat ile): 3009
Motorola Moto X 2014: 2975
iPhone 6 Plus: 2917
Samsung Galaxy S5: 2869
Sony Xperia Z1: 2822
Sony Xperia Z3: 2805
Google Nexus 5: 2800
Sony Xperia Z2: 2796
iPhone 6: 2794
HTC One M8: 2761
Sony Xperia Z Ultra: 2708
iPhone 5S: 2556
LG G3: 2465
LG G Flex: 2273
LG G2: 2221
Huawei Ascend P7: 1870
Asus Zenfone 6: 1293
Geekbench 2 sonuçları:
HTC One M8: 4171
LG G2: 4085
LG G Flex: 4061
Samsung Galaxy Note 3: 4057
Google Nexus 5: 3962
Sony Xperia Z Ultra: 3705
Sony Xperia Z1: 3673
Samsung Galaxy S4: 3227
Samsung Galaxy S3: 1659
iPhone 5: 1650
Huawei P6: 1638
Web performansı
Telefonların internette gezinme performanslarını ölçmek için de SunSpider 1.0.2 testini uyguladık. Milisaniye bazında sonuç veren bu testte sonuç ne kadar düşükse, performans o kadar iyi.
Sunspider Web tarama sonuçları:
iPhone 6: 351 ms
iPhone 6 Plus: 369 ms
iPhone 5S: 417 ms
Samsung Galaxy Alpha: 439 ms
Samsung Galaxy S4 Mini: 484 ms
HTC One M8: 583 ms
HTC Desire Eye (KitKat ile): 588 ms
Samsung Galaxy Note 3: 589 ms
Sony Xperia Z Ultra: 708 ms
LG G4: 715 ms
Google Nexus 6: 791 ms
Motorola Moto X 2014: 800 ms
Google Nexus 5: 801 ms
Sony Xperia Z3: 804 ms
Samsung Galaxy S5: 824 ms
Huawei Honor 6: 828 ms
Sony Xperia Z2: 861 ms
Asus Zenfone 6: 862 ms
HTC One M9: 867 ms
LG G2: 901 ms
iPhone 5: 903 ms
LG G3: 959 ms
Samsung Galaxy S6 edge: 990 ms
Samsung Galaxy S6: 1048 ms
Samsung Galaxy S4: 1092 ms
Huawei Ascend P7: 1296 ms
Samsung Galaxy Note 4: 1367 ms
Görüntü performansı
Akıllı telefonların görüntü performansını ölçmek için de GFXBench testini uyguladık. Egypt, T-Rex ve Manhattan isminde üç farklı test bulunurken, Manhattan testi yalnızca son çıkan ve kendisini çalıştırabilecek telefonlara uygulandı. Her bir testte her bir telefon için sonuç almanın mümkün olmadığını da aklınızda tutun. GFXBench’te sonuç ne kadar yüksekse, performans o kadar iyi.
GFXBench T-Rex test sonuçları:
HTC One M9: 50 FPS
iPhone 6: 49 FPS
iPhone 6 Plus: 41 FPS
Sony Xperia Z3 Compact: 41 FPS
Samsung Galaxy S6 ddge: 30 FPS
iPhone 5S: 37 FPS
Samsung Galaxy Alpha: 31 FPS
Samsung Galaxy S6: 30 FPS
HTC One M8: 30 FPS
Motorola Moto X 2014: 30 FPS
Sony Xperia Z2: 29 FPS
Sony Xperia Z3: 29 FPS
LG G Flex: 28 FPS
Samsung Galaxy S5: 28 FPS
Samsung Galaxy Note 4: 27 FPS
LG G4: 25 FPS
Google Nexus 5: 24 FPS
Sony Xperia Z Ultra: 23 FPS
LG G2: 23 FPS
LG G3: 20 FPS
Huawei Honor 6: 17 FPS
Asus Zenfone 6: 16 FPS
Samsung Galaxy S4: 16 FPS
GFXBench Manhattan test sonuçları:
iPhone 6: 26 FPS
Samsung Galaxy Alpha: 26 FPS
HTC One M9: 24 FPS
iPhone 5S: 21 FPS
iPhone 6 Plus: 19 FPS
Samsung Galaxy S6 edge: 16 FPS
Samsung Galaxy S6: 14 FPS
Motorola Moto X 2014: 13 FPS
Sony Xperia Z3: 13 FPS
Sony Xperia Z2: 12 FPS
HTC One M8: 12 FPS
Samsung Galaxy S5: 12 FPS
HTC Desire Eye: 11 FPS
Samsung Galaxy Note 4: 11 FPS
Sony Xperia Z1: 10 FPS
Sony Xperia Z Ultra: 10 FPS
LG G4: 9 FPS
Google Nexus 5: 9 FPS
Huawei Honor 6: 9 FPS
Samsung Galaxy S4: 5 FPS
HTC One: 5 FPS
Artık rakamlar ortada olduğuna göre, hangi telefonun en iyisi olduğuna karar verecek tek mercii sizsiniz.
metin
Eylül 29, 2014 at 6:51 pm
Arkadaşlar bu sıralama abartı bence bu kadar yüksek fiyatlı telefonlara göre discovery elite ;…performans,görüntü,batarya olarak ve tabiki fiyat olarak daha önde ve makul bir telefon neden kıyaslamada yok anlamadım…Samsung bende çok kullandım ancak malzeme olarak ve sağlamlık bakımından ve özellikle batarya konusunda sürekli sorun yaratan bir marka….sadece isim yapmış diye telefon alinmazki…saygilar
adnan
Aralık 3, 2014 at 8:29 am
Discovery elit neden yok bu listede. En iyiler arasinda oda olmali.
turgay
Aralık 3, 2014 at 3:51 pm
metin arkadaşım sana hak veriyorum telefon alırken hepimizin takıntılı olduğu meseleler var ben bayağı zamandır telefon almak için inceleme yapıyorum akıllı telefonlarda benim krıterlerime uyduğunu düşündüğüm telefon LG G-3 32 GB olduğuna inanıyorum saygılar
bulent
Aralık 29, 2014 at 7:33 pm
Bende lg g3 aldım hayran kaldım perormansına buradaki kriterler bence taraflı
lg g3
Şubat 6, 2015 at 11:33 pm
Bende lg g3 aldim cok memnun kaldım benim kişisel dusuncem lg g3 iphone 6 yi yari yolda bırakır.
Telet
Nisan 1, 2015 at 12:15 am
Bende lg ğ3 almak istediyim icin incelemeleri dikkatla okudum.LG haqqında fikirleriniz beni cok sevindirdi.Bana morel verdiniz teşekkürler.
Berat
Eylül 2, 2015 at 12:51 pm
İphone 6 yıl hiçbir tel geçemez
yusuf
Nisan 3, 2015 at 6:20 pm
niye telefon alıyor benim telefon samsung galaxy S5
en iyisi bu kalp ölçer var adım sayar var android 5.0 5.1 inç 56 gb süper telefon en iyisi bu
mcedemir
Ağustos 16, 2015 at 4:47 pm
İllada güncel sırala istiyorsan indur telefonuna peogrsmı kebdin yap,fi rarihinden kalmış modellerle neyi kime sıralıyorsun,birgün olur bu sıralamayı 2020 dede görürüz…update denen bişey var…
açelia
Ağustos 23, 2015 at 6:40 pm
diskavri bunlara bakarak biraz geri
Turan
Kasım 5, 2014 at 10:08 am
Bence kıyaslamalar ve testler başarılı. Görsel olarak ve fiyat olarak beğenip alıyoruz telefonlar ancak sonradan yavaşlığından v.s. şikayetçi olabiliyoruz, öncelikle bu kıyaslamaları dikkate almamız lazım. Ben Sony kullanıyorum, daha önce listedekilerin çoğunu denedim, sağlamlık ve hız olarak sony den memnunum. Yukarıdaki analizleri dikkate alın derim.
osman
Kasım 24, 2014 at 2:30 pm
şu anda samsung diye biliyorum
banu
Ocak 10, 2015 at 2:50 pm
arkadaşlar peki LG G2 kullanan var mı aranızda nasıl memnunmusunuz ? Bende almayı dusunuyorum da .
ismail
Ocak 17, 2015 at 11:21 pm
Mükemmel. Bir telefon
Irmak
Şubat 27, 2015 at 9:59 am
Ben kullanıyorum. Gayet memnunum
Yılmaz çelik
Temmuz 29, 2015 at 7:31 pm
Dört dörtlük bir telefon, dört çekirdek 2.23 ghz.işlemci 16-32 sabit gb.13.mp.arka 2.1 mp.ön kamera,full hd 2 groll glass 5.2 inç Ekran,3000 amp.pil daha ne olsun, bir yıl kullandım,bir LG G2 de kızıma aldım.
Hhh
Ekim 10, 2015 at 2:26 pm
Bence en iyisi lg g2. Ben kullandım sattim not 3 aldım pişman oldum sarz görüntü performans ve düşük fiyatı ile en iyisi bence
DİNÇER
Ocak 18, 2015 at 8:51 pm
NOKIA LUMIA 1520 SIRALAMALARDA YOK NE KADAR WP OLSA DA İŞLEMCİ HIZI OLARAK S5 İLE EŞİT… SIRALAMALAR TARAFLI YADA TÜM TELEFONLAR KULLANILMAMIŞ…
PCWorld Türkiye
Ocak 19, 2015 at 12:07 pm
Sadece işlemci, bir telefonu hızlı yapmaya yetmeyeceği gibi, yazımızda da testlerin bazılarında marka etkisinin görüldüğünü belirttik. Ek olarak Windows Phone telefonlar, platrofmları sebebiyle bu testlere sokulamıyor. Windows Phone cihazlar için ne grafik, ne işlemci hızı ölçümünü diğer cihazlara yaptığımız testlerle yapamıyoruz. Bu yüzden listemizde hiçbir Windows Phone telefon bulunmuyor.
dadas orhan
Ocak 30, 2015 at 9:59 pm
Allah razi olsun site sahiplerinden. Adamlar babanizin cocugu degil ula.. iyi veye kotu yanlis veya dogru, bize tebrik etmek tesekkur etmek duser o kadar.
efe ergin ohrili
Ocak 31, 2015 at 10:02 pm
arkadaşlar ben ce en iyi telefonlar iphone ve samsung 🙂
ahmet
Şubat 4, 2015 at 11:20 pm
Bana göre en iyi Samsung mesela samsung galaxy note3 kullanıyorum ama bana göre hiç birtelefon yetişmez ya tamam iphone 6 sağlam telefon ama özellik olarak sıfır
ahmet
Şubat 4, 2015 at 11:24 pm
Arkadaşlar hiç tartışmamız şuan telefonda SSamsung diğer telefondanlara göre iki adım önde mesela daha diğer markalar iki ramla devam ediyor ama Samsung 4 ram yapıyor mesela htc desire kullandım iki üç ay kullanıyorsun ondan sonra başlıyor sorunlar mesela ısınma gidikce performanstan düşüyor
harun
Şubat 5, 2015 at 9:40 pm
bence samsung
MEHMET
Şubat 5, 2015 at 11:21 pm
neden note 2 yok onunda olması lazım nerede allah allah o telefonun hakkını vermek lazım………………………………….
ahmet
Şubat 21, 2015 at 10:40 am
Lg G3, xperia z ultra, xperia z3 ve iphone 6-plus kullandm. Hız ve performans tartısmasız z 3, görüntü kalite pixel dersrk z ultra ve sonra g3, iphone sadece bir hikaye
mevlude şirket
Şubat 26, 2015 at 10:00 pm
arkadaşlar merhaba samsung çok pahali ve alinacak
bir marka degil ben kullandim ailecede hepimizin vardi sorunlu cihazlar
Irmak
Şubat 27, 2015 at 9:57 am
Bence lg g2 çünkü ben bir sürü oyun indirdim hiçbirinin kastığını görmedim . Kamerasi da cok canli cekiyor . Telefon alcak olan varsa lg g2 yi öneririm ama herkezin zevki farli ona bişey diyemem
Enes Tascioglu
Mart 24, 2015 at 9:17 pm
Ya bilip bilmeden o kadar konusan varki.Samsung,iphone falan, ramdir odur budur. Hic kimsede demiyoki siz ne anlatiyosunuz. Bir telefonun sadece islemci gucune ve ramine bakilmaz. Yazilim ve arayuzde cok onemlidir. Yazilim ve sistem ne kadar iyi olursa islemci ve ram o kadar rahat eder. Ayrica o testler islemci gucu bakimindan size anlik bilgi veriyo haberiniz ola. 7-8 ay sonra samsungdur,iphonedur, lgdir, general mobiledir bu en unlu markalarin islemcileri resmen şişer. Aşırı yavaslama ve isinma yasarsiniz. Islemci mimarisi ve transistorlerin kalitesi bu markalarda çöp, reklam markasi bunlar , hizli ve cok uretim yapma pesindeler. Telefonda gercekten guclu bir islemci ,dayanikli ve uzun omurlu bir islemci istiyorsaniz HTC ,Sony, Nexus serisi candir. Bu markalar hem kaliteli malzeme kullanir hem gercekten telefon isine dikkat eder.Yazilim ve arayuz acisindan en iyileri Lg ve HTC diyebilirim. Islemci olarak htc bana gore daha ondedir. O yuzden HTC telefonda 1 numara kendim kullaniyorum. Lg , Sony ,Nexus serisi de aklinizda bulunsun bunlarda bu piyasada en iyileridir.
Telet
Nisan 1, 2015 at 12:18 am
Bende lg g3 almaq isteyirem.Fikirlerinizi oxudum ve lg almaq isteyim dahada artdı.Tewekkürler
Telet
Nisan 1, 2015 at 12:23 am
Ben samsung hic almadım ve sevmiyorum bu markayı.Hep nokia tel.aldım,ama lumia versiyonu cıkanı hic beyenmedim.Onun icin lg g3 ü beyeniyorum. Hem görünüşü cook güzel ve ince.
zeynel
Nisan 18, 2015 at 12:59 pm
Arkadaşlar benim fikrim hiçbiri çünkü cihazlara verilen paralar yazık milli israf diyorum.Teknolojiyi takip etmek yerine teknolojiyi üretmek ile ilgili beyin çalışmalı Türkiye nin dışındaki ülkelere bir bakın kim bu kadar telefonun hangi son mmodeli çıkmış kaçırmadan alıyım diye düşünüyor bizlerden başkası değil inanın bu çok büyük bir kayıp herkese sevgiler saygılar …
emre
Nisan 19, 2015 at 7:11 pm
lg g3 oyun facebook gibi uygulamalarda nasıl bir telefondur
sanane
Nisan 22, 2015 at 9:34 pm
Sonuna kadar g2 gerek ekran cerceve orani gerek batarya gerek disa kabarik ekran gerekkse yazilimin kolayligi basit ve zevkli arayuzu bence hala en iyiler arasinda g3 g2 kadar iyi deil g2nin tek dez avantaji cerceve inceliginden dayaniksiz olusu
ferruh
Nisan 23, 2015 at 11:19 pm
bu arkadaşlar lumia serisini hiç yazmamışlar (herhalde türkiyede satılmıyor) şahsi telefonum lumia 1520 ve ipone 6 plasla ve note4 ile oyun performans kamera performansı çok iyi bunlar neyin kafasını yaşıyor
Mustafa yıldırım
Temmuz 6, 2015 at 10:35 pm
Arkadaşım Windows Phone telefonları bu testlere dahil edemediklerini admin kardeşimiz açıklamış o nedenle Lamialar yok bende lumia kullanıcıyım en sevdiğim tarafı güvenliği mağaza dışından uygulama vs yüklenmiyor (herhangi bir siteden bir uygulama vs yükleyince virüs yükleme olasılığı çok yüksek) bu nedenle bir lumia hayranıyım diğer telefonlara aşağı yukarı çoğu siteden yükleme yapılabiliyor saygılarımla
oguzhan
Nisan 25, 2015 at 9:11 pm
kisaca g2 yada g3
oguzhan
Nisan 26, 2015 at 12:13 pm
Sony cok isiniyor ve oyun oynarken kasiyo ama g2 g3 te kasma yok sony nettede kasiyo
eren
Eylül 1, 2015 at 2:40 pm
sony i at çöpe ozaman.Bunu mu demek istiyorsun 🙂
Ozka.
Eylül 19, 2015 at 5:19 pm
G2 kullaniyorum aldigim gin pisman oldum aldigima isiniyor kasiyor donuyor siz siz olun sony den vaz gecmeyin nen vazgectim demistim ama sony en iyisiymis pismanim sattigima sony lg g2 hic memnun degilim
Mert
Mayıs 3, 2015 at 3:47 pm
Bir kere öncelikle hıza bakılmalı bu durumdada tek çekirdekte en iyi Performansı ip6 ve ip6+ veriyo … Geri kalanı hep göz boyamak işte adım sayar vs vs
ibrahim
Mayıs 7, 2015 at 10:19 pm
Ipone6 mi haha ben s5 kullanicisim samsung herseye baglanma bakimindan islevsellilligi ile bambaska tabi kullanabilene iphone da nfc daha yeni ckti bombos bir telefon donanim fakiri adeta is hiza geline sony z3 iphone sol ceker
Cem
Mayıs 12, 2015 at 9:34 am
Tartışmasız en iyisi iPhone 6 hemde çok iddalıyım bu konuda
Muhammed Ali
Mayıs 14, 2015 at 12:05 pm
BENCE SAMSUNG S5 İPHONE 6 PLUS GERİSİ FASA FİSO
kaan sahın
Haziran 1, 2015 at 12:12 pm
incelemeleri elinize iki adet telefonu alarak hangisi daha iyi olduğunu tespit etmek degildir tabii bu bana ait olan bir fikir bence kullanılan işlemci ve onun içerigindeki cpu gibi seylerde fark gösterebilir ghz ram hangi donanım cekirdek sürümü derleme gibi vs seyler oldugunuda var sayarsak buradaki sıralama yanlış olduğunu düşünüyorum.
mesala ben reeder marka tablet kullanıyorum A8İW 32 GB 1.90 GHZ 1 GB RAM BULUNUYOR
iphone samsung sony lg gibi telefonlardan daha erken girebiliyor internete artı indirme konusundada bi yönden çok basarılı dünyanın parasını ödemeyin gidin başka markalara bakın.:D
Ahmet Ugurlu
Haziran 2, 2015 at 4:58 pm
bana göre telefon almak isteyen arkadaşlar performans kıyaslaması o kadar ciddiyete almamalı her akıllı telefon performansları birbirine yakındır.önemli olan yazılımdır.tercihlerde yazılımı sorunu olmayan cihazları tercih edilmelidir.yorumları baktım 10 aydır Lg G3 kullanmaktayım.oyun ve İnternet için performası oldukça iyi özellikle oyun sever oldugum için 3d oyunları kasmadan zevkle oynuyorum ama LG g3 yazılımı kısa surede gunceleme istemektedir.diger markalara göre daha kısa zamanda güncelleme istemektedir. LG G3 aylık aşamalı guncelliyor en son Android 5.0 Lollipop yazılımından sonra telefonda ısınma,wifi,mail kurulumu algılamıyor,kamera fotograf çekiminde donma oluyor bunun gibi küçük sorunlar ortaya çıkıyor.ve bu sorunları yaşadım tekrar fabrika ayarlarına dondum .detaylarını teknoloji gundemde web sayfasına bakabilirsiniz.telefon almak isteyen arkadaşlar yazılım performans birbirini destekleyen özellik olması önemlidir. almadan önce bazı web sitesine (sorunları belirten web sayfaları)gözatmada fayda vardır.
Şafak Ürkmez
Temmuz 15, 2015 at 5:32 pm
Elinizdeki telefon 32 gb’lık mı yoksa 16 gb’lık mı? 16 gb olanda 2 gb ram 32 gb olanda 3 gb ram oluyormuş yanlış bilmiyorsam.
Emir
Eylül 4, 2015 at 7:57 pm
Kardeşim bende 10 aydır lg3 kullaniyorum cok memnundum ama 3 gun once son guncellemeyi yaptim telefon asiri donuyor komutlara cevap vermiyor bende servise durumu anlattim pc uzerinden yeni guncellemeyi yapacaklarini ve caydasi olacaklarini soylediler.sence fabrika ayarlarina geri mi donmeliyim yoksa servise mi gotureyim?
Agah
Haziran 12, 2015 at 3:54 am
Sevgili arkadaşlar yorumlarınızı gülerek okudum. Ortaya attığınız iddalar ciddi anlamda belirsiz ve kafanıza göre attığınız gereksiz iddalardır. Burada pek çok arkadaşı aydınlatmak isterim. Bazı arkadaşların belirttiği gibi marka değildir tüm mesele. Android şişen bir sistemdir. Arka planda çalışan gereksiz uygulamalar, kapatılamayan gereksiz özellikler, gereksiz aşırı ekran çözünürlügü v.s. Bunlar işlemciyi ve ram’i büyük ölçüde kullanan şeyler. Yani yeni çıkan telefon olan galaxy s6 da 3 gb ram var 8 çekirdek işlemci. 3 gb ramin 1 gb alanını android kullandı. E tabi sen bu telefona bir suru uygulama, sosyal medya programları kurdun. Gittimi 1 gb alan daha. Kalan 1 gb alanda telefon güncellendikcede o kalan 1 gb zaten doluyor. İşlemci ayri hikaye tek çekirdek performansı berbat çoklu çekirdek performansinda hadi biraz yırtıyor. Ama I phone 6 ya geçecek olursak. 2 çekirdek işlemci ve 1 gb ram’i var çok kötü geldi dimi kulaklara? Apple bunun yeteceğini düşünmüş ki çok hakli. Bu 2 çekirdek işlemcinin içinde tam 2 milyon transistör var 🙂 64 bit mimarisi ile, ekran bileşeni, işlemci ve ram’i ile sana 3-4 yıl boyunca hiç kasmayacak, seni üzmeyecek bir telefon veriyor. İdda ediyorum. Galaxy s6 ile ı phone 6 yı 8 er ay kullanın. Android telefonun sıçışlara geçtiğini çok bariz görüceksiniz. İos öyle değil. Hala tazeliğini koruyor olacak hala tam performana çalışıyor olacak. Eğer bu 2 telefon arasinda kaldiysaniz size ı phone 6 yı şiddetle tavsiye ediyorum 🙂 pişman olmayacaksınız 🙂
Oğuzhan
Temmuz 4, 2015 at 2:36 am
Sana hak veriyorum hiç ıphone veya ios işleri sistemi kullanmadım ama ıphoneların ne kadar yıl gittiğini ve yarı yolda bırakmadığını biliyorum bende lumiankullanıyorum Windows işlemci uygulama takıntısı olmayan bir insan ucuz yollu telefon istiyorsa bence lumia almalı android kasan bir sistem belli bir sure geçtikten sonra ama ios ve Windows işlemcide ram temizleme virüs programınkurma gibi bir derdin yok telefonlar kapalı sistem ve arka planda kalan uygulamalar belli bir sureden sonra kendini otomatik durduruyor sistem yavaşlamasın diye lumia 820 kullanıyordum canavar gibi geldi şuanda elimde lumia 830 var o da canavar gibi telefon samsung galaxy e5 var annemde özellikleri aynı ama 830la arasında dağlar kadar fark var
Maviay
Eylül 23, 2015 at 3:29 am
Bence siz tlf kullanmayı bilmiyorsunuz ben samsung galaxy s3 den beri samsung kullanıyorum galaxy s3 ü 2 sene sorunsuz kullandım bazı arkadaşlarım i Phone 4 4s kullandılar bir sürü şikayet ettiler s5 de kullandım mükemmel bir telefon şu an s6 kullanıyorum bunuda kullanayım onunda performansini söylerim s5 s6 ya göre daha uzun şarj gidiyor performanslar birbirine yakın sayılır ama yinede s6 daha iyi şimdilik s6 1 aylık onun için ancak bukadar şunuda söyleyeyim tlf kullanmasını bilmeyenler i Phone kullansınlar i Phone kullanmak yazılım özelliği sebebiyle daha kolay performansını uzun süre koruyor ancak tlf kullanmasını biliyorsanız samsung daha iyi
Hknsulumoglu
Haziran 24, 2015 at 1:57 am
Asus Zenfone 6 bence tek sıkıntisi cebe sigmiyo 🙂
İLKİN
Eylül 6, 2015 at 12:07 am
🙂
camur
Temmuz 10, 2015 at 4:27 pm
arkadasim testler guzel tamamda grafik testine agirlik vermissin neden iphone larin ekrani daha fhd bile degil bundan dolayi alinan fps ler yuksek diyemiyosunuz kac para aldinz appledan
ahmet
Temmuz 12, 2015 at 1:34 am
Ben 5s kullanıyorum ve oldukça memnunum. Ne iphone 6’ya ne de samsung’un herhangi bir serisine ihtiyaç duyuyorum. İş ve özel hayatımda oldukça kullanışlı, rahat ve performanslı. Telefon seçeceklere öneririm.
mutat
Temmuz 19, 2015 at 6:16 pm
BlackBerry yok neden.
emre
Temmuz 31, 2015 at 4:29 pm
Beyler ben 3 gündür telefon alcam bir türlü karar veremedim.Oyun oynamayı çok seviyorum sony xperia z3 nin oyun konsolu ile oynama özelliği bna cazip geliyo ama :
Sony Xperia Z3’te Karşılaşılan 6 Sorun:
Kameradaki Renk Bozulmaları
Tepki Vermeyen Dokunmatik Ekran
Düşük Performans
Çok Yavaş Şarj Olma
Wi-Fi Bağlantısındaki Sorunlar
Hızlı Biten Batarya
Bunlar acaba yazılımdamı sorun vardır güncellemede düzelirmi?
Yoksa Htc One M9 MU alsam ama foto kalitesi kötüymüş….
Bi de beyler lg g4 nasıl iyimi .
Son olarak bn Z3 alasım var ama Z3 COMPACT DAHA ÇOK SEVİLMİŞ GİBİ AMA bundada oyun zevki çıkmazki küçük deilmi
YANITLARINIZI BEKLİYORUM…:(
Evren
Ekim 9, 2015 at 2:41 am
Allah’tan kork be kardeşim 7 aydır z3 compact kullanıyorum dediklerinden sadece yavaş şarj olması doğru… Onun dışında alet her şeyi ile canavar… Düşük performans demişsin, iphone 6 ile kapışır hız konusunda.
CEMRE
Ağustos 4, 2015 at 4:21 pm
Merhaba arkadaşlar uzun süredir bir telefon arayışındayım şuan aklımda samsung s6, ıphone 6, ıphone 6 plus ve htc one m9 var özelliklerine baktığımda en iyi işlemci ve özellik bakımından ıphone 6 serisi dikkatimi çekti . Benim için kamerada çok önemli kullanan arkadaşlar varsa ıphone 6 veya htc one m9 u yorum yazıp bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
merve
Ağustos 14, 2015 at 5:45 pm
ben HTC desire eye almak istiyorum bütün markaları özellikleriyle inceledim aklıma yatan tek telefon o oldu. Ama yinede kullananlar varsa sorayım siz ne dersiniz ?
erhan
Ağustos 18, 2015 at 1:04 pm
Samsung Galaxy S6 edge kullanıyorum ve bana göre şuan piyasadaki en iyi cep telefonu s6 dır üstelik telefonda dış görünüşü bir harika aynı zamanda işlemcisi ram hızı olduk iyi herkese tavsiye ederim iphone falan hikaye
z3
Ağustos 24, 2015 at 12:22 am
samsung ve iphone kullandım ve rastgele olarak sony z3 aldım verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum saatlerce video izleyip oyun oynuyorum pili bitmiyor ikinci kattan aşaığı attlar çocuklar tek bir çicik bil oluşmadı telofonuy hep çeşmede yıkıyordum yanlız telefon üşüp darbe aldıktan sonra ne yazıkki su geçirme testi yapmıştım ve bi kapandı bir daha açılmadı ben ce perfermansı çok güzel şimdi telefonu servise gönderecem belki yaparlar hayrına şu garibe bir iylik yapalım derler yapmazlarsada saten yarın bir tane daha z3 compact alcam
emre
Ağustos 27, 2015 at 7:00 am
700 tl var ne telefon almalıyım
Sefer
Eylül 19, 2015 at 11:32 pm
Bilgilendirme için teşekkürler.
Telefon uzmanı
Ekim 12, 2015 at 11:40 pm
Beyler Bayanlar bir çok telefon kullandım android olsun ios olsun tüm marka telefonları inceledim tasarım açısından sağlamlık açısından servis memnuniyeti açısından her yönden çogu cep tlefonu markasının cep tlelfonunu inceledim markalar şunlar : apple sony general mobile samsung Lg nokia casper vesltel venüs huwaie lenovo asus vodafone avea intoch turkcel şuan aklıma gelenler bunlar ve sonuç olarak Apple ve Sony markası diğer markaların çogu açıdan öndeler daha fazla tartışmayın malesef apple ve sony nin cep tlefonları biraz tuzlu bu yüzdende herkez ucuza kacıyor ucuza kaçmayın neymiş samsungta iyimiş lg de iyi olum geçin bunları onlar kullan at telefon bi bo*ka yaramaz apple al sony al kafanat rahat olsun hadi allaha emanet olun ben kaçar 🙂
mehmet
Mart 23, 2017 at 6:28 pm
Arkadaşlar merhaba ben vestel venüs3 5580 almayı düşünüyorum nasıl bilginiz varmı