Android cihazlarda hafıza artırma yöntemleri

Akıllı telefonlar ve tabletler, bildiğimiz bilgisayarlara benzemedikleri için, kasayı açıp da içerilerine yeni bir harddisk takarak depolama alanları artırılabilen cihazlar değildir. Ancak Android cihazlarınızda depolama alanını arttırmanın ve daha da önemlisi elinizde bulunan alanı daha iyi bir şekilde yönetmenin birçok yolu var. Biz de yazımızda, telefon veya tabletinizdeki alanı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştık.
microSD kart
Android cihazınızda daha fazla depolama alanı elde etmek için başvurabileceğiniz en basit yollardan birisi, microSD kart alıp cihaza takmaktır. 64 GB boyutunda bir kartı 120 TL gibi bir fiyata bulmanız mümkün olacaktır. Elbette telefonunuzda kart girişi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yeni telefonların bazılarında kart girişi bulunmasa da, Android telefonlar, diğer platformların aksine bu konuda daha özgür olmanızı sağlıyorlar. Telefonunuz veya tabletinize kart almaya karar verirseniz, Ayarlar > Depolama yolu üzerinden kartınıza nelerin kaydedilmesini istediğinizi belirleyebilir ve mevcut dosyaların taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Bulut
Android cihazlarda yer açmak için bir diğer seçenek de, telefon veya tabletinizde bir bulut hizmeti kullanmanız. Fotoğraf depolama için oldukça uygun olan bulut hizmetlerinde, diğer belgeler veri bağlantısı kullanarak erişimin değmesi için ya çok küçük, ya da çok büyük kalıyor.
Dropbox benzeri bir bulut hizmeti kullanırsanız, otomatik olarak tüm fotoğraflarınızın bulut üzerinde depolanmasını sağlayabilirsiniz. Bu raddede yapmanız gereken tek şey, fotoğraflarınızın buluta upload edildiğini doğruladıktan sonra gerçek fotoğrafları telefonunuzdan silmek olacaktır.
Ortalama kullanıcılar için bulut kullanımı, yer açmak açısından oldukça faydalı olsa da, fotoğrafları kullanmak için sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor olmanız sistemi biraz sekteye uğratıyor. Yine de internet benim için sorun yaratmaz diyorsanız, telefonunuzda bulut hizmetleri ile oldukça boş alan yaratmanız mümkün olacaktır. En güvenli bulut depolama hizmetleri rehberimizi buradan okuyarak bir fikir edinebilirsiniz.
Müzik
Yeni nesil cihazlarımıza bu denli bağımlı olmamızın bir sebebi de, her şeye onlar üzerinden erişebiliyor olmamız. Müzik dinlemek de akıllı cihazlarımızla en sık yaptığımız aktivitelerden birisi olabilir. Bunun için klasik şekilde bilgisayarı bağlayarak telefona şarkı atmak hepimizin ilk başvurduğu yöntem olsa da, hali hazırda kısıtlı olan hafızanızı iyice daraltan en önemli faktörlerden biri oluyor. Spotify, Deezer ve Fizy benzeri uygulamalar ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Elbette yine bu yöntemle depolama alanından kar etmek için de bulutta olduğu gibi internet bağlantısı gerekiyor.
Uygulamalar
Yeni bir Android telefon almışsanız ve yeriniz hızla tükeniyorsa, o çok değerli megabaytları, bloatware adı verilen ve yüksek miktarda bellek kullanan uygulamaları silerek kurtarabilirsiniz. Telefonunuza kendiliğinden kurulu olarak gelen bazı uygulamaları silmeniz mümkün olmasa da, hangi uygulamalara ihtiyacınız olmadığını belirleyip onları silmek tamamen size kalmış bir şey. Buradaki tek karar merci olarak uygulamaları silmek istediğinizde Ayarlar üzerinden Uygulamalar kısmına gidin ve silmek istediğiniz uygulamayı seçip Kaldır‘a basın.
Kablosuz harddisk
Android cihazınızda yer açmak içi size sunacağımız son seçenek ise kablosuz harddiskler. Kablosuz harddiskler de bildiğimiz taşınabilir harddiskler gibi kullanılır ancak diski, cihaza Wi-Fi üzerinden bağlarsınız. Diğer tüm tavsiyelerden sonuç alamadıysanız, son çare olarak bütçenize uygun bir harddisk alarak tüm dertlerinizden kurtulabilirsiniz.
ecem
Ekim 8, 2014 at 7:16 pm
Emeğe saygı ama yeni bir SD kart almadan nasıl yapabilirim???
İrem
Temmuz 31, 2015 at 12:41 pm
Clean masteri indir ordan gereksiz dosyaları dilersen hafızan genisler
Zeynep
Ocak 29, 2016 at 8:47 am
Clean Masterda geniş temizlemede uygulamalarıda işaretlersem silermi hepsini
zeynep
Aralık 6, 2014 at 11:27 pm
acaba 10 GB sd kart yetermi ?
memleketefe
Ocak 6, 2015 at 5:27 am
en kolay teli değiştir daha iyi:D
corumluhakan
Eylül 1, 2015 at 2:23 pm
telefonu değiştirecek öylemi lan salak teli değiştirse yine para lazım ona para verene kadar gitsin sd kart alsın
corumluhakan
Eylül 1, 2015 at 2:24 pm
teli değiştirene kadar sd kart alsın
Fatih
Mart 12, 2016 at 7:00 am
Yetmiyo hacı
Meraklı Misafir
Ocak 4, 2015 at 5:14 pm
Ben 16 gb kart aldım fakat uygulama yöneticisindeki depolama alanım az. Uygulamaları hafıza kartına atayım diyorum, bazı uygulamalarım atılmıyor. Ben bu depolama alanını nasıl genişletebilirim? Lütfen yardımcı olun…
isimsiz Soyisimsiz
Ocak 13, 2015 at 11:31 pm
arkadaşım sen de onları atmaaa . diğerlerini at . adamın dert ettiği seye bak yhaqaa .
bahadir
Mayıs 2, 2015 at 7:00 am
Ya onemli bir dosyaysa o zaman ne yapican kafani caliştir biaz mesela ben istedigim dosya acilmio die ne kadar dert ettim
Ayrica sd kart telefonun kendi hafizasini yükseltemez sadece yedek alan acar buda onu sadece resim atmaya yarar bosuna almayin
fatih
Ocak 26, 2015 at 2:58 pm
bosuna hafıza almayın 10-36 gb felan telefonunuz kaldırmnaz paranız boşuna gitmesin… 😀
fatih
Mart 20, 2015 at 9:51 am
sen ne biliyonda konuşuyon 😀
gereksiz bilgi
Şubat 15, 2015 at 7:59 pm
tabletime micro sd card aldım ama hafızası yükselmedi yardımmmmm 🙁
fatih
Mart 20, 2015 at 9:51 am
sana belediye baksın 😀
Furkan
Eylül 20, 2015 at 1:30 am
Milletle dalga geçmeyemi geldin amına koyim. :d
CevapVeren Misafir
Mart 17, 2016 at 3:37 pm
SD kartın kaç gb olduğunu söylersen daha ayrıntılı cevap verebilirim.Diğer türlü aldığın SD kartı tablet desteklemiyordur.Yada sen yanlış anlamışsındır.SD kart andoid cihazın hafızasını yükseltmez.Yeni bir hafıza açar.Sen telefondaki (uygulamalar gibi) verileri SD kartına atarsan telefonun hafızasında yer açmış olursun.Eğer bu dediklerimin tamamı sana yardımcı olmamışsa şunu söyleyebilirim;eğer aldığın SD kart yeni ise ve tabletin almıyorsa tabletinin modelini Google’da arattırıp özelliklerine bak.Orda tabletinin kaç gb SD kart desteklediğini yazar.SD kart tabletin desteklediği türdense SD kartı aldığın yere götürüp durumunu açıkla.Eğer SD kartın eski ise onların kullanma ömrü vardır.O süre dolmuşsa SD kart hiçbir cihazda çalışmaz.Eğer başka cihazlarda çalışıyor ve sadece seninkinde çalışmıyorsa SD kart soketinde soru vardır.Onu garantiye götürmen lazım (ki tabletinin garantisi dolmuşsa senden ek ücret alabilirler).Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Hacker
Ağustos 15, 2016 at 10:50 am
Arkadaşlar sd kart almak çok bi işe yaramıyor benim 4 Gb sd kartim var ama telefonun ram i 1.5 Gb çoğu uygulama zaten sd karta atilmiyo sadece müzik resim dosyalar vs. Atilabiliyor. Benim de sorunum var telefonumda 6 7 uygulama var sadece % 90 dolu telefon çok yavaş kasiyo sürekli yapacak bisey yok rami yüksek telefon almakdan başka
utku
Şubat 22, 2015 at 10:30 pm
Bir sd card aldım önbelleğe tanıttıktan sonra oyun indirmeyi denedim ama oyun sd card yerine telefona inmeye çalışınca hafıza yetmediği için yüklenemedi bu indirme işlemini sd card a yönlendirebilirmiyim veya direkt olarak sd card a yüklemenin bir yolu varmı?
yok
Mart 15, 2015 at 3:39 pm
Utku ilk önce internet Explorer i aç tabletler sonra ayarlar a bas sonra kaydetme yeri ile ilgili bir yer çıkınca orayı sd card yap artık kullanabilirsin 🙂
tshiluba_uinal
Mart 12, 2015 at 2:18 pm
çok saçma olmuş bu tespitler. herkezin ortak sıkıntısı, dahili depolama birimi(Internal Storage) 3-4 uygulama yükleyince “internal storage run out of space” “dahili hafıza doldu / yer kalmadı “ hatasıdır. sd kart alınsa bile her uygulama sd karta taşınmaz taşınsada sistemde yer kaplamaya devam eder. dahili depolama birimini genişletmek yani 512mb ise 2512mb’a yükseltmek root yetkisine sahip programlar ile mümkündür. pc world keşke bunlarıda detaylı yazsaydınız.
saygılar…
İrem
Mart 12, 2016 at 3:22 pm
Root yetkisine sahip programlar ile mümkündur demissin. Ornek verebilir miskn? Cok lazim
SELİM
Mayıs 17, 2015 at 9:02 pm
nasıl oluyo
ramazan
Haziran 12, 2015 at 9:03 pm
Arkadaslar telefonunuzu 8 gb diye aliyorsunuz ama 5 gb geliyo. Telefonunuzu sd kartla birlikte bilgisayara takin telefondaki tum dosyalari hafiza kartina kopyalayin telefonunuzda 8 gb bos alan olcak
burak
Temmuz 6, 2015 at 1:00 pm
kardes oel olurmu olmuo denedımm sadece sd kart pc de gozukuo bn teleofn hafısasını bulamadım
Guest
Temmuz 29, 2015 at 2:49 pm
Pc ye tableti hafıza kartı ile takarsanız tablet hafızası ve sd card hafızası da gözükür…
Ve clean master programını yükleyin ama dikkatli kullanın gerekli dosyalarınızı silmesin
eren kara
Ağustos 9, 2015 at 9:05 am
Onu bende denedim olmuyo hayla dolu
Harun
Eylül 17, 2015 at 5:26 pm
Sirasiyla root yapin,link2sd kurun birde dahili bellegi on bellege ceviren bir program var onunla rom bellegi dusurup ram i 2 gb yada 3 gb yapin ama root sart.
salih
Ekim 2, 2015 at 9:53 pm
Benim telefonum samsung galaxy zoom telefonda çeşitli dosyalar diye bişey var 4,3 gb yer kaplıyo onu nası silebilirim?
TheTheatre
Şubat 3, 2016 at 10:06 am
Güzel bilgi! 9 numara 4 yıldız tebrikler! ama sd kart ile ilgili biraz daha açıklayıcı bilgi olsaydı daha iyi olurdu
Şükrü
Şubat 23, 2016 at 9:05 pm
Arkadaşlar benim telefon samsung galaksi not5 32GB hafıza 64GB SD Kart Toplam 96GB Ama hayla gözüm doymuyor 😀
emre
Şubat 24, 2016 at 8:26 pm
Arkadaşlar benim tabletin 8gb ben 16gb bir hafıza kartı taksam oyun vb şeyleri rahatlıkla indirebilir miyim? 😀
hüseyin
Mart 28, 2016 at 9:08 am
benimki c3 hafızası azaldı 16 gb di 2 gb oldu
AAK
Mayıs 10, 2016 at 5:53 pm
Bak bu işin tek güvenilir çaresi SD kart.
32 gb SD kart aldım ve onu dahili belleğe
Çevirdim. 32 gb SD kartada 34 TL verdim zaten.
serdar
Haziran 30, 2016 at 10:18 am
Nasıl ceviriliyor dahili belleğe yardımcı olur musun ben de 16gb aldım boşuna duruyor öyle tablette ama öntanımlı disk seçeneği var oradan SD kartı seçiyorum ama yine de dahili indiriyor zaten 1gb hafızası var
Elif
Mayıs 29, 2016 at 3:06 pm
Ben de telefondaki fotoğrafları bilgisayarıma atıp telefonda yer açmak istiyorum ama telefonun kendi kamerasından çekilenler gözüküyor sadece. Retricadakiler gözükmüyor. Sanal hafızası doldu boşaltamıyorum. Pcye nasıl aktarabilirim?
Maykil
Ağustos 15, 2016 at 6:02 pm
Verileri temizle
eylul
Temmuz 10, 2016 at 8:07 pm
ben telefonda sd kartı var ama bazı uygulamalar gitmiyor sd kartına ve sürekli belekdolu yada yetersiz hafıza hatası ben anlamadım bunun sebebibi .
mehmet
Ağustos 4, 2016 at 2:36 pm
sd karta bazı uygulamalar aktarılmıyor o yüzden bana tel hafızası yetmiyor.Zaten sd karta aktarılabilecek herşeyi aktardım ne yapmam lazım??
şemsi
Kasım 25, 2016 at 8:57 am
telefondaki rehberi nasıl çoğaltırım 2000 kişi alması gerekli
Çaresiz
Mart 5, 2017 at 1:01 pm
Telefonda 16GB hafıza kartı var ama görmüyor neden acaba ne yapmam gerekiyor
umit
Mart 15, 2017 at 10:36 pm
Benim telefonum samsunggalaxy note4kore ben telefonumu kapatip actigimda telefonun ekraninda sd karti bicimledir yaziyor .bicimlediriyorum ama sorun cozulmuyor ?yardimci olabilirmisiniz
umit
Mart 15, 2017 at 10:40 pm
Sist arayuzunu on bellek temizle diyor ama temizlenmiyor verileride silemiyorum yardimci olabilirmisiniz umit samsung galaxy note 4 kore telefonun hafizasini nasil sifirlarim?