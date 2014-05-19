Akıllı telefonlar için en iyi fotoğraf uygulamaları

Akıllı telefonların, yavaş yavaş fotoğraf makineleri ile Photoshop benzeri uygulamaların yerini aldığı bir dönemdeyiz. Artık profil fotoğraflarımız, Instagram resimlerimiz görünür olmadan önce çok sayıda işlemden geçiyor. Bu işlemler için de çok sayıda fotoğraf düzenleme uygulaması bulunsa da hepsini birbirinden ayıran küçük özellikler var. Biz de fotoğraflarınızı düzenlerken kullanabileceğiniz en iyi 6 uygulamayı sizler için inceledik.

VSCO Cam

VSCO Cam, Camera + ile Instagram arasında bir yere sahip. Çok sayıda filtresi bulunan VSCO Cam’in de kullanımı oldukça kolay ve dilerseniz fotoğraflarınızı paylaşabileceğiniz bir yer de sunuyor. Uygulamanın gelişmiş özellikleri de gayet rahat kullanılıyor ve kolaylıkla pozlama, ısı ve kontrast ayarlarını yapabiliyorsunuz. İsterseniz tüm fotoğraflarınızı telif imkanı da sunan VSCO Grid’e yükleyebiliyorsunuz. Ücretsiz olması da artı bir özellik olarak öne çıkan VSCO Cam, çok kullanılmasa bile uygulamalar arasında bulunması faydalı olabilecek bir program. Uygulamanın Android sürümü buradan, iOS sürümü buradan indirilebilir.

Photo Editor by Aviary

Aviary’nin fotoğraf editleme programı, tüm fotoğraf uygulamaları arasındaki en kapsamlı uygulama olabilir. Bir fotoğraf uygulamasından bekleyebileceğiniz her şeyi yapıyor. Filtre uygulamaktan, leke silmeye, diş beyazlatmaya kadar aklınıza gelebilecek tüm düzenlemeleri yapan Aviary, aynı zamanda fotoğraflarınıza “meme” denilen yazıları yazabiliyor ve farklı eğlenceli etiketler eklemenize izin veriyor. Uygulamanın Android sürümü buradan, iOS sürümü buradan indirilebilir.

Camera+

Camera+, hızı, kolay kullanımı, özellikleri ve devamlı güncellenmesiyle en iyi fotoğraf uygulamaları arasında öne çıkıyor. Uygulama, birçok özelliğiyle üst sıraları zorlamasına karşın, en iyi özelliği odaklama ve pozlama ayarlarını ayrı ayrı sunuyor olması. Ek olarak çok sayıda çekim modu, sağlam bir dijital zoom ve fotoğraflarınızı ilginç kılmaya yarayacak bir menü bulunuyor. Camera+’ta ayrıca efekt ekleyebileceğiniz, katman yaratabileceğiniz, denge ayarı yapabileceğiniz, sahne ayarlayabildiğiniz bir sürü ayar daha bulunuyor. Yalnızca iOS sürümü bulunan uygulama buradan indirilebilir.

Facetune

Telefonunuzla çok sayıda portre veya selfie çekiyorsanız, Facetune ile bu fotoğrafları kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Uygulama yüzünüzdeki sivilceleri, kırışıklıkları ve siyah noktaları kaldırıyor, dişleri beyazlatıyor ve aklınıza gelebilecek tüm rötuşları yapıyor. Uygulamanın arayüzü de oldukça kullanışlı ve diğer gelişmiş fotoğraf uygulamalarıyla ilgilenmiyorsanız, Facetune ilginizi çekebilir. Yalnızca iOS cihazlarda bulunan uygulama buradan indirilebilir.

Pho.to Lab

Pho.to Lab, oldukça fazla özelliğe sahip bir diğer uygulama. Çerçeve seviyorsanız, size 500’den fazla seçenek sunuyor. Bunun yanında çok sayıda arka plan resmi, filtre, kolaj özellikleri ve popülerleşen, yüzünüzün yerine bir hayvan kafası koyan montaj özelliği bile bulunuyor. Ücretsiz sürümde logo ve reklam bulunurken, ücretsiz sürümde hepsi kalkıyor. Yani uygulamayı indirip denedikten sonra ödeme yapmak makul bir seçenek olabilir. Düzenleme özellikleri en temel seviyede kalmış olsa da, Pho.to Lab fotoğraflarınıza eklemek için çok sayıda şey sunuyor. Uygulamanın Android sürümü buradan, iOS sürümü buradan indirilebilir.

Snapseed

Snapseed de diğer uygulamalar gibi çok sayıda özelliği içerisinde barındırıyor. Kullanabileceğiniz bir sürü dahli efektin yanında, çerçeveler, filtreler, renk canlılığı, parlaklık, kontrast ve beyaz dengesi gibi özellikler bulunuyor. Efektler gayet yenilikçi bir kaydırma çubuğuyla kontrol ediliyor ve dilerseniz fotoğrafın tamamına, dilerseniz de belli bir kısmına uygulayabiliyorsunuz. Kolaylığı ve rahat kullanımı sayesinde, tek başına tüm fotoğraf ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek olan Snapseed’in Android sürümü buradan, iOS sürümü buradan indirilebilir.