Yapışkan tuşlar nasıl kapatılır?

Klavyenizdeki Shift tuşlarından birine beş kez üst üste bastığınız zaman, Windows karşınıza bir uyarı çıkararak, Yapışkan Tuşları etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Yanlışlıkla veya bilerek Yapışkan Tuşlar’ı etkinleştirdiyseniz, nasıl kapatacağınızı bu yazımızda anlatacağız.

Öncelikle Yapışkan Tuşlar’ın ne olduğuna bir bakalım. Yapışkan Tuşlar, Windows’un klavye kısayollarını kullanmaya olanak sağlayan Erişim Kolaylığı bölümünün bir özelliğidir. Normalde, bir harfi büyük olarak yazmak istediğinizde Shift tuşuna basılı tutmanız gerekir veya bir dosya kaydedeceğiniz zaman Ctrl tuşuna basmak durumunda kalırsınız. Üç ve daha fazla tuşa birlikte basmanızı gerektiren kısayollar da durumu iyice zorlaştırabilir. Yapışkan Tuşlar’ı etkinleştirdiğiniz zaman, Ctrl, Shift veya Alt tuşlarına bastıktan sonra elinizi çekebilir ve başka bir tuşa basarak kısayolun gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Windows, o tuşlara basıldığını kaydeder ve sanki aynı anda basılıyormuş gibi algılar. Bu özellik devreye girdiğinde hoparlörlerinizden bir de bip sesi duyarsınız.

Engelli bireyler veya aynı anda iki tuşa basamayan kişiler için oldukça faydalı olabilecek bu özellik, çoğumuz için kullanımı nispeten zor ve gereksiz bir şey haline gelir. Bazen Shift’e çok uzun süre basılı tuttuğumuzda çıkan uyarı, oldukça can sıkıcı olabilir. Eğer Yapışkan Tuşlar’ınız etkinse, tekrar o uyarıyı çıkarmak için de Shift’e beş kez basamazsınız. Bu durumda yapmanız gereken şey, Windows’un hangi sürümünde olursanız olun Denetim Masası, Erişim Kolaylığı, Erişim Kolaylığı Merkezi, Klavye kullanımını kolaylaştır yolu üzerinde Yapışkan Tuşları Ayarla bölümüne gelmektir.

Yapışkan tuşları etkinleştir yazısının yanındaki kutudan tik işaretini kaldırdığınız zaman bir daha yapışkan tuşlarla karşılaşmazsınız. Ek olarak Yapışkan Tuşlar uyarısının karşınıza çıkmasına sebep olan Shift tuşuna beş kez basma özelliğini de bu ayarlardan kapatabilirsiniz.