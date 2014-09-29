Windows’ta Temp klasörü nasıl silinir?

Windows’ta bulunan Temp klasörü, geçici olarak ihtiyaç duyulan dosyaları içeren klasördür. Ancak bu dosyalar her zaman ihtiyaç ortadan kalktığında silinmez. Bu yüzden de gereksiz bir şekilde yer kaplar.

Temp klasörünü açmak için Windows’un arama kısmına %temp% yazın ve çıkan klasöre girin. Klasördeki belgeleri ve diğer klasörleri manuel olarak silebilirsiniz. Ancak tüm dosyaların silinmeme ihtimali yüksektir. Windows hali hazırda kullanılan dosyaları silmenize izin vermez. Zaten onları silmek de istemeyiz.

Hatta bilgisayarın son açıldığından bu yana geçen süreçte oluşan dosyaların hiçbirini silmek istemeyiz. Windows’u her gece kapatıp, sonraki kullanımda geri açıyorsanız, her açılışı temiz bir Temp klasörüyle yapma imkanınız var.

DOS tarzı bir batch dosyası oluşturarak, her açılışta eski klasörün temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Not Defteri’ni açıp alttaki iki satırı yapıştırın:

rd %temp% /s /q

md %temp%

Ardından kaydet kısmında üstteki adres çubuğuna %AppData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup yolunu yapıştırın ve dosyayı cleantemp.bat ismiyle kaydedin. Böylece Başlat Menü’sünün Başlangıç bölümünde her açılışta Temp klasörünü temizleyecek bir dosyanız oluşur ve bir daha Temp klasörünü dert etmeniz gerekmez.