Windows’ta Temp klasörü nasıl silinir?

Windows’ta bulunan Temp klasörü, geçici olarak ihtiyaç duyulan dosyaları içeren klasördür. Ancak bu dosyalar her zaman ihtiyaç ortadan kalktığında silinmez. Bu yüzden de gereksiz bir şekilde yer kaplar.
Temp klasörünü açmak için Windows’un arama kısmına %temp% yazın ve çıkan klasöre girin. Klasördeki belgeleri ve diğer klasörleri manuel olarak silebilirsiniz. Ancak tüm dosyaların silinmeme ihtimali yüksektir. Windows hali hazırda kullanılan dosyaları silmenize izin vermez. Zaten onları silmek de istemeyiz.
Hatta bilgisayarın son açıldığından bu yana geçen süreçte oluşan dosyaların hiçbirini silmek istemeyiz. Windows’u her gece kapatıp, sonraki kullanımda geri açıyorsanız, her açılışı temiz bir Temp klasörüyle yapma imkanınız var.
DOS tarzı bir batch dosyası oluşturarak, her açılışta eski klasörün temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Not Defteri’ni açıp alttaki iki satırı yapıştırın:
rd %temp% /s /q
md %temp%
Ardından kaydet kısmında üstteki adres çubuğuna %AppData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup yolunu yapıştırın ve dosyayı cleantemp.bat ismiyle kaydedin. Böylece Başlat Menü’sünün Başlangıç bölümünde her açılışta Temp klasörünü temizleyecek bir dosyanız oluşur ve bir daha Temp klasörünü dert etmeniz gerekmez.
umut
Ocak 31, 2015 at 9:53 am
silersek birşey olmaz dimi bilgisayara
Emirhan
Şubat 11, 2016 at 6:31 pm
Olmaz ben siliyorum içinde geçmişte yaaptığın işlemler var bildiğim kadarıyla ama silebilirsin.
soner
Ağustos 22, 2016 at 7:05 am
temp dosyaları sadece %temp% şeklinde mi olcak yoksa % siz temp yazdığımız dosyaları da silinebilir mi 2 sinin ayrı bir görevi var sanarım ondan bir sorayım istedim
Şehirlerarası kurye
Şubat 14, 2016 at 9:07 pm
saol admin tam aradığım bilgiydi günlerce arasam bulamazdım..teşekkürler
hilal
Ağustos 1, 2016 at 5:48 am
benim not defterimde adres çubuğu çıkmıyor :/
msd
Ağustos 27, 2016 at 8:46 am
adres çubuğu not defterinde çıkmaz klasörlerde çıkar
Salih
Şubat 19, 2017 at 2:42 pm
Silsek bişey oluyormu ? Acil