Windows’ta başlangıçta açılan programlar nasıl kapatılır?

Bilgisayarınızı açtığınız zaman yüklenen programlar ile açılıştan saatler sonra bilgisayarınızı yavaşlatanlar arasında kesin bir bağlantı yoktur. Açılış sırasında otomatik yüklenen programların çoğu, işlerini hallettikten sonra kenara çekilse de, kimisi açılıştan çok uzun süre sonra bile devam eden işlemler oluşturabilir.

Yine de çoğu Windows bilgisayar açılış sırasında gereğinden fazla program yükler. Bu da kesin bir şekilde açılış sürecini yavaşlatır. Kimileri de çalışmaya devam ederek Windows’u yavaşlatabilir.

Bir programı ne kadar çok sevsek de, sürekli açık olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Örneğin uTorrent gibi dosya paylaşım programları, bilgisayarın açılmasıyla birlikte otomatik olarak açılır. Ancak daimi bir kullanıcı değilseniz, uTorrent’in sürekli açık durmasına gerek yoktur. Ancak bilgisayarlarımıza aşırı yük bindiren antivirüsler, açılışta çalışmasına ses etmeyeceğimiz programlar arasındadır.

Windows 8 ile birlikte Başlangıç programlarını yönetmek ciddi şekilde değişerek kolaylaştı. Windows 7’de ise biraz uğraşmak gerekiyor. İki işletim sistemi için de başlangıç programlarını nasıl kapatabileceğinizi anlattık.

Windows 7 ve önceki sürümler

Windows 7 ve önceki sürümlerde Başlangıç programlarına erişmek için Başlat‘a bastıktan sonra “msconfig” yazıp Enter‘a basın. Karşınıza Sistem Yapılandırma sayfası çıkacak. O sayfada Başlatma sekmesine gelin. Karşınıza bilgisayarın açılmasıyla birlikte otomatik olarak yüklenen programlar çıkacak. Bunlar içerisinde istemediklerinizin kenarındaki tik işaretini kaldırın.

Ek olarak Windows Tuşu + R kombinasyonuyla Çalıştır penceresini açtıktan sonra da

“msconfig” yazarak Sistem Yapılandırması’na ulaşabilirsiniz.

Ama bu işlemi yapmadan önce, her bir programın ne yaptığından emin olmalısınız. Genelde program isimleri, görevlerini açık etse de, bazen bunu anlamak mümkün olmayabiliyor.

Program adından ne iş yaptığını anlayamadıysanız, hemen yanındaki Üretici kısmına bakabilirsiniz. Yazılımı hangi firmanın ürettiğini ve programın nerede kurulu olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Yine programın ne işe yaradığını anlamadıysanız, Google’a yazıp ne olduğunu bularak programı kaldırıp kaldırmamaya karar verebilirsiniz.

Bu sayfada her zaman deney yapabileceğinizi unutmayın. En sağdaki sekmede, Devre Dışı Bırakılma Zamanı bilgisi size sunuluyor. Bu zamanı da göz önünde bulundurarak başlangıç için kapattığınız veya açtığınız programların cihaz performansını nasıl etkilediğine bakarak işlemleri yineleyebilirsiniz.

Windows 8

Windows 8’de Başlangıç öğelerini kapatmak ise oldukça kolay. Masaüstü‘nde Araç Çubuğu‘na sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi‘ni açın. Burada eğer kapalıysa “Daha Fazla Ayrıntı” seçeneğine tıklayarak pencereyi büyütün. Ardından 4. sıradaki Başlangıç sekmesine gelin. Eski Sistem Yapılandırması menüsüne göre nispeten az bilgi verse de, Başlangıç sekmesi de işimizi çok kolay bir şekilde işimizi halletmemizi sağlıyor.

Bu sekmede en dikkat edilmesi gereken kısım, son sütun. Başlangıç Etkisi başlığı altında sunulan bu sütunda, hangi programın bilgisayarın açılış hızını ne kadar etkilediği bilgisi size veriliyor. Bu bilgiler ışığında işlemleri uygulamak, cihazınızın performansına önemli bir etki yapabilir.

Bu pencereden bilgisayar ile birlikte açılan programları kapatmak için, herhangi birine sağ tıklayarak “Devre dışı bırak” diyin. Yine programların ne işe yaradığından emin değilseniz, sağ tık ile programın nerede bulunduğuna veya özelliklerine bakabilir, ek olarak Web’de arama yapabilirsiniz.

Ne yazık ki Başlangıç sekmesinde Devre Dışı Bırakılma Zamanı bilgisi sunulmuyor. Eğer bu alanda deney yapmaya karar verirseniz, hangi programı ne zaman değiştirdiğinizi bir kenara not edin. Sonrasında çıkabilecek sorunları da bu şekilde önleyebilirsiniz.