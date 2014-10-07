Nasıl Yapılır

Videoların yönü nasıl değiştirilir?

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Akıllı telefonların 1080p kalitesinde video çekmeye başlamasıyla birlikte, özel anlarımızı hiç kaçırmadan kaydeder olduk. Ancak bazen bu videolar bilgisayara atıldığında veya telefonda oynatırken ya istemediğimiz şekilde dik, ya da istemediğimiz şekilde yan veya ters olabiliyor. O özel anlarımızı da kafamızı eğip seyretmek istemeyiz. Bu yüzden Windows ve Mac OS X bilgisayarlarda videoların yönünü nasıl değiştirebileceğinizi anlattık.

PC’de video yönü değiştirme
Apple’ın ünlü video düzenleme programları gibi, Microsoft da Windows Live Movie Maker’ı tüketicisiyle buluşturuyor. Ancak ciddi miktarda işlemci gücü istediğinden, bu program yerine ücretsiz bir video düzenleme ve dönüştürme programı olan Freemake Video Converter‘ı kullanacağız.

Programı kurarken, ücretsiz program kurulumlarında sıkça karşılaştığımız yazılım yükleme önerileri karşınıza çıkacak. Gelişmiş kurulumu seçerek onları iptal etmeyi unutmayın. Kurulum tamamsa artık Windows’ta videoları nasıl çevireceğinizi anlatmaya başlıyoruz.

Türkçe dil seçeneği bulunmayan Freemake’i açtıktan sonra, sol üstte bulunan “+video” tuşuna basın. Yönünü değiştirmek istediğiniz videoyu seçin ve dosyanın sağ tarafındaki düzenleme simgesinin bulunduğu tuşa basın.

video convert 1

Düzenleme paneli açıldığında, videonuzu oynatmaya başlayın ve yeşil renk ile belirtilmiş Rotate tuşuna basarak videonun yönünü değiştirin. Saat yönünde 90 derecelik değişimlerle her yönü ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz yönü seçtikten sonra OK tuşuna basın.

video convert 2

Son olarak da, videonuzu kaydetmek için dilediğiniz cihaz veya dosya formatını seçin, Convert’e basın ve videonuzun kaydedilmesini bekleyin.

Mac OS X’te video yönü değiştirme
Mac bilgisayarlar söz konusu olduğunda, fotoğraf ve video düzenleme için Apple’ın kendi yazılımlarına güven oldukça yüksektir. Ancak desteklenmeyen dosya türleriyle çalışırken, iMovie’nin pek de faydalı olmadığını gördük. iMovie yerine Mac bilgisayarlarda video düzenlemesi için ücretsiz bir program olan VideoBlend‘i kullandık.

Küçük boyutlu bir program olan VideoBlend’i indirip kurduktan sonraki kullanım da oldukça kolay. Programı açtıktan sonra pencerenin üst kısmından döndürme seçeneğine basın ve videonuzu programın ekranına sürükleyin.

How-to-rotate-video---mac---rotation-3

Sonra da ekranın altındaki ok tuşlarından birine basarak videonuzu 90 derece döndürün. Dilediğiniz yere geldiğinde durun ve sağ altta bulunan Save’e basarak düzenlediğiniz videoyu kaydedin. Dilerseniz kayıt sırasında video formatını da değiştirebilirsiniz.

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24 Comments

  1. huzeyfe

    Ocak 23, 2015 at 12:09 am

    Bu programların videoların kalitesini düşürmeyeceğinden emin olabilir miyiz?

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  2. Işıl

    Şubat 7, 2015 at 9:06 pm

    Oldu wallaha, bıraz ögrenmek ıcın ugrastım ama sonunda basardım tesekkurler.

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  3. çiğdem

    Mart 24, 2015 at 12:19 pm

    windows media playerda çalıştırmak için alttakilerden hangisini seçmem gerekiyor?

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  4. recai özbilen

    Nisan 16, 2015 at 10:21 pm

    Sağolun Çok Yardımcı oldu

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  5. akın

    Nisan 27, 2015 at 9:23 pm

    gerçekten çok teşekkür ederim kullanımı çok kolay herkese tavsiye ederimm….

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  6. Bilal

    Mayıs 2, 2015 at 11:14 am

    Teşekkürler

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  7. oğuz

    Mayıs 28, 2015 at 11:16 am

    Süpersiniz

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  8. mustafa

    Haziran 1, 2015 at 1:27 pm

    Super be oldu bunu yapandan allah razı olsun

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  9. Ömer

    Haziran 18, 2015 at 12:44 am

    KARDESİM DÜZELTİYOR AMA VİDEO BOK OLUYOR ?

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  10. Enes

    Ağustos 20, 2015 at 2:23 pm

    tşkler

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  11. fuat

    Ağustos 25, 2015 at 1:51 pm

    Flaş belek te nasl yön değişiyor bi cvp alayım ?

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  12. Cengiz

    Ekim 1, 2015 at 12:35 pm

    Program işe yarıyor, lakin video kalitesi düşüyor.

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  13. Eylül

    Ocak 29, 2016 at 2:44 pm

    Nası kaydedeceğiz peki

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  14. Eylül

    Ocak 29, 2016 at 2:53 pm

    SAVE kelimesi die bişi göremiyorum

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  15. doğanay

    Nisan 3, 2016 at 1:41 pm

    çok işime yaradı sağolun youtube de paylaşacağım bir video

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  16. ali

    Mayıs 7, 2016 at 4:01 pm

    Teşekkür ederim ustam sağol

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  17. muhammed

    Mayıs 17, 2016 at 5:47 pm

    Teşekkürler

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  18. memoly

    Temmuz 1, 2016 at 9:01 am

    boşuna yüklemeyin virüs buldu benim pc

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  19. cumhur

    Temmuz 3, 2016 at 4:21 pm

    videonun başına ve sonuna reklamını atıyor, benim işime yaramadı

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  20. omer

    Temmuz 24, 2016 at 9:32 pm

    reklam atıyor basta sonda

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  21. Ertan

    Ekim 2, 2016 at 11:24 am

    Videoya reklam attığı yazıda belirtilmeliydi. Benim de işime yaramadı, boşuna yüklemiş oldum.

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  22. yatay

    Ekim 19, 2016 at 3:29 pm

    Kalite düşüyormuş.Convert işini düşünmek lazım.

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  23. Cenk Yıldıray

    Aralık 9, 2016 at 10:03 pm

    Videolarınız, bazı proğramlar aracılığıyla yönünü degistirebilirsiniz.
    Ama bu programlar genellikle yönünü değiştirdiği gibi son olarak convert (video formatınıda değiştirerek) ederek videolarınızı kayıt etmek istiyorsa kalite kaybı yaratabilir. Bu yüzden bu işlemi yaparken,önce orjinal video format detaylarınızın orijinaline sadık kalarak (medya bilgilerinden, kontrol ederek) convert programında bu değerleri eşitleyebileceğiniz, gerekli ayar sekmeleri mevcut ve destekliyorsa ki, bazı programlarda bu değerlerin bir kısmı mevcut olmayabilir.. aynı değerleri girerek orjinal videonuzun yönünü değiştirmekle kalmayıp, kalitesindende ödün vermeden istediğiniz bir sonuç elde etmeniz, bu şekilde mümkün olabilir.

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  24. ismail b.oğlu

    Eylül 28, 2017 at 12:36 pm

    eline sağlık dostum..faydali bilgin için teşekkür ederim.saygılar.

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