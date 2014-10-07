Videoların yönü nasıl değiştirilir?

Akıllı telefonların 1080p kalitesinde video çekmeye başlamasıyla birlikte, özel anlarımızı hiç kaçırmadan kaydeder olduk. Ancak bazen bu videolar bilgisayara atıldığında veya telefonda oynatırken ya istemediğimiz şekilde dik, ya da istemediğimiz şekilde yan veya ters olabiliyor. O özel anlarımızı da kafamızı eğip seyretmek istemeyiz. Bu yüzden Windows ve Mac OS X bilgisayarlarda videoların yönünü nasıl değiştirebileceğinizi anlattık.

PC’de video yönü değiştirme

Apple’ın ünlü video düzenleme programları gibi, Microsoft da Windows Live Movie Maker’ı tüketicisiyle buluşturuyor. Ancak ciddi miktarda işlemci gücü istediğinden, bu program yerine ücretsiz bir video düzenleme ve dönüştürme programı olan Freemake Video Converter‘ı kullanacağız.

Programı kurarken, ücretsiz program kurulumlarında sıkça karşılaştığımız yazılım yükleme önerileri karşınıza çıkacak. Gelişmiş kurulumu seçerek onları iptal etmeyi unutmayın. Kurulum tamamsa artık Windows’ta videoları nasıl çevireceğinizi anlatmaya başlıyoruz.

Türkçe dil seçeneği bulunmayan Freemake’i açtıktan sonra, sol üstte bulunan “+video” tuşuna basın. Yönünü değiştirmek istediğiniz videoyu seçin ve dosyanın sağ tarafındaki düzenleme simgesinin bulunduğu tuşa basın.

Düzenleme paneli açıldığında, videonuzu oynatmaya başlayın ve yeşil renk ile belirtilmiş Rotate tuşuna basarak videonun yönünü değiştirin. Saat yönünde 90 derecelik değişimlerle her yönü ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz yönü seçtikten sonra OK tuşuna basın.

Son olarak da, videonuzu kaydetmek için dilediğiniz cihaz veya dosya formatını seçin, Convert’e basın ve videonuzun kaydedilmesini bekleyin.

Mac OS X’te video yönü değiştirme

Mac bilgisayarlar söz konusu olduğunda, fotoğraf ve video düzenleme için Apple’ın kendi yazılımlarına güven oldukça yüksektir. Ancak desteklenmeyen dosya türleriyle çalışırken, iMovie’nin pek de faydalı olmadığını gördük. iMovie yerine Mac bilgisayarlarda video düzenlemesi için ücretsiz bir program olan VideoBlend‘i kullandık.

Küçük boyutlu bir program olan VideoBlend’i indirip kurduktan sonraki kullanım da oldukça kolay. Programı açtıktan sonra pencerenin üst kısmından döndürme seçeneğine basın ve videonuzu programın ekranına sürükleyin.

Sonra da ekranın altındaki ok tuşlarından birine basarak videonuzu 90 derece döndürün. Dilediğiniz yere geldiğinde durun ve sağ altta bulunan Save’e basarak düzenlediğiniz videoyu kaydedin. Dilerseniz kayıt sırasında video formatını da değiştirebilirsiniz.