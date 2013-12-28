Twitter hesabı nasıl silinir?

Twitter hesabınızı silmek için birçok sebebiniz olabilir. Belki kullanmıyorsunuz. Belki bir hashtage daha tahammülünüz yok. Belki de çok aptalca bir şey söylediniz ve internet dünyasının yarısı size kızgın (Tamam, bu biraz abartılı oldu). Sebebiniz ne olursa olsun birkaç tıklamayla twitter hesabınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Başlangıç olarak Twitter.com adresine girip hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ayarlar menüsünü bulun (dişli çark şeklindeki simge) ve tıklayın. Daha sonra menüden ayarları seçin ve açılan sayfada en altta yazan Hesabımı devre dışı bırak yazısına tıkayın. Twitter, size gerçekten hasabınızı silip silmek istemediğinizi soracaktır. Eğer istiyorsanız, devre dışı bırak butonuna tıklayın ve Twitter’a elveda deyin.

Peki bu işlemle ne gerçekleştirmiş olduk? Twitter siteden profilinizi, tweetlerinizi kaldıracak ve eğer biri profilinizi görüntülemeye çalışırsa hesabınızın olmadığını söyleyen bir mesaj alacak. Şirket, hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonraki birkaç gün için bazı içeriklerin görülebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, gönderdiğiniz tweetler ve diğer içerikler arama motorlarında hala ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle, internetten hiçbir şeyi tamamen silemezsiniz.

Eğer hesabınızı sildiğiniz için pişman olursanız, fikrinizi değiştirmek için 30 gününüz var. 30 gün boyunca, twitter, hesabınızı ve kullanıcı bilgilerinizi muhafaza edecek ve hesabınızı etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey Twitter.com adresine girip kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmak olacak.