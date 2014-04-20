Telefondan bilgisayara nasıl erişim sağlanır?

Google, akıllı telefonlar üzerinden Windows veya Mac bilgisayarlara erişim sağlamayı mümkün kıldı. Bunun için ise elinizde iki şey olması gerekiyor, bir Android akıllı telefon ve bir de Chrome tarayıcı. Biz HTC One M8 ve Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro ile bu testi gerçekleştirdik.

İlk olarak, Windows veya Mac bilgisayarınızda, Chrome Web Mağazası’ndan Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu süreçte, telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki uzaktan bağlantıyı yetkilendirecek olan altı haneli bir parola oluşturmanız istenecek.

Sonrasında, Android telefonunuza da aynı şekilde Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını indireceksiniz. Bağlantıyı az önce belirlediğiniz parolayla onayladıktan sonra akıllı telefonunuzun ekranında masaüstünüz görünecek.

Bu adımları tamamladığınızda, telefonunuz veya tabletiniz üzerinden bilgisayarınıza uzaktan erişebilir, dilerseniz başka birisini bir kod paylaşarak bilgisayarınız üzerinde yetkilendirebilirsiniz. Google’ın bu yeni uygulaması, Play Store’da henüz bir haftasını doldurmamasına rağmen 4 puan ile oldukça iyi yorumlara sahip.

Bilgisayarınızı uzaktan kontrol ederken bilmeniz gereken birkaç şey var. Bilgisayar kontrolüne geçtiğiniz zaman, akıllı telefonun ekranı, bilgisayarın faresi gibi işlev görecek. Yani laptoplardaki touchpad olacak. Yazı alanına tıkladığınızda aynı telefondaymış gibi, klavye açılacak. Yolda giderken belgelerde düzenleme yapmak için oldukça makul bir yöntem olabilir.