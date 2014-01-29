Telefon görüşmeleri nasıl kaydedilir?

Telefonunuzla konuşurken isterseniz sıradan bir görüşme yapın, isterseniz önemli bir iş görüşmesi yapın, isterseniz de bir suçu ispatlamaya çalışın, o telefon konuşmasını kayıt etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğer akıllı telefonunuz varsa bu ihtiyacı karşılamanız oldukça kolay. Bunun için geliştirilmiş uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar sayesinde yaptığınız telefon görüşmelerini kolayca ve ücretsiz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu tür bir işleme başlamadan önce bazı önemli kurallar da mevcut tabii ki. En güvenli ve akıllıca yol, konuşma sırasında tüm kullanıcıların konuşmanın kaydedildiğinden haberdar olması ve böylelikle onaylarının alınması. Zaten Google Voice ve Call Recording Pro uygulamaları aradığınız kişiyi, konuşmanın kaydedildiğine dair otomatik olarak bilgilendiriyor.

Android ve iPhone uygulamaları

App Store ve Google Play Store, telefon görüşmelerini kaydeden bazı uygulamalara sahip. Bunlardan bazıları ücretliyken bazıları ücretsiz, bazıları kullanışlıyken bazıları kullanışsız olabiliyor.

Bu alandaki en iyi uygulamalardan biri TeleStar’ın geliştirdiği Call Recorder – IntCall uygulaması. Uygulama hem App Store’da hem de Google Play Store’da mevcut. Ancak yalnızca giden aramaları düzgün bir şekilde kaydeden uygulama, dakikaya göre ücretlendirme yapıyor. ABD’deki fiyat, dakika başına 10 sent. Call Recorder – IntCall uygulamasıyla herhangi bir konuşmayı kaydettikten sonra tekrar dinleyebiliyor ya da wav uzantılı dosyayı istediğiniz yere e-posta olarak gönderebiliyorsunuz.

Eğer bu pahalı geldi de daha ucuzunu arıyorsanız, Handsfree.ly’sin iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirdiği Call Recording Pro uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem gelen hem de giden aramalarda kayıt yapabilen uygulama, dakika değil de görüşme başına ücretlendiriliyor. Bu ücret ise 99 sent. Ancak bu görüşmeler telefonunuza değil de buluta kaydediliyor. Yine de mp3 uzantılı dosyanın e-posta linkini telefonu kapatır kapatmaz alıyorsunuz. Uygulamanın en sıkıntılı yanı ise 45 dakikadan uzun konuşmalarda kayıt yapamıyor olması.

Android kullanıcıları ise Clever Mobile’ın geliştirdiği Call Recorder uygulamasına göz atabilirler. Uygulama ücretsiz olup gelen ve giden aramalarda kayıt yapabiliyor. Ancak yaptığınız görüşme kaydının başarısı, telefonunuzun modeline ve kullandığınız kaydetme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Evrensel bir çözüm: Google Voice

Eğer istediğiniz gibi bir uygulama bulamıyorsanız ya da bulduğunuz uygulamayı telefonunuz desteklemiyorsa, sizin için harika bir alternatif uygulama mevcut: Google Voice. Ne zaman bir konuşma yapsanız, 4 tuşuna basarak konuşma kaydını başlatabilir ve yine 4 tuşuna basarak kaydı durdurabilirsiniz. Kayıt başladığında, başladığına dair çıkan bir ses, görüşmedeki kullanıcıların bu durumdan haberdar olmasını sağlıyor.

Arama bittikten sonra Google Voice hesabınıza girerek konuşmanızı internet üzerinden dinleyebilir, indirebilir veya paylaşabilirsiniz. Üstelik bunlar için hiçbir bedel ödemeyeceksiniz.

Google Voice uygulamasının dezavantajı ise sadece gelen aramalarda kayıt yapabiliyor olması. Bunu saymazsak, Google Voice telefon görüşmesi kaydetmek için hemen hemen her telefona uyum sağlayabilecek en iyi uygulamalardan biri.