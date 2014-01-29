Telefon görüşmeleri nasıl kaydedilir?

Telefonunuzla konuşurken isterseniz sıradan bir görüşme yapın, isterseniz önemli bir iş görüşmesi yapın, isterseniz de bir suçu ispatlamaya çalışın, o telefon konuşmasını kayıt etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğer akıllı telefonunuz varsa bu ihtiyacı karşılamanız oldukça kolay. Bunun için geliştirilmiş uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar sayesinde yaptığınız telefon görüşmelerini kolayca ve ücretsiz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu tür bir işleme başlamadan önce bazı önemli kurallar da mevcut tabii ki. En güvenli ve akıllıca yol, konuşma sırasında tüm kullanıcıların konuşmanın kaydedildiğinden haberdar olması ve böylelikle onaylarının alınması. Zaten Google Voice ve Call Recording Pro uygulamaları aradığınız kişiyi, konuşmanın kaydedildiğine dair otomatik olarak bilgilendiriyor.
Android ve iPhone uygulamaları
App Store ve Google Play Store, telefon görüşmelerini kaydeden bazı uygulamalara sahip. Bunlardan bazıları ücretliyken bazıları ücretsiz, bazıları kullanışlıyken bazıları kullanışsız olabiliyor.
Bu alandaki en iyi uygulamalardan biri TeleStar’ın geliştirdiği Call Recorder – IntCall uygulaması. Uygulama hem App Store’da hem de Google Play Store’da mevcut. Ancak yalnızca giden aramaları düzgün bir şekilde kaydeden uygulama, dakikaya göre ücretlendirme yapıyor. ABD’deki fiyat, dakika başına 10 sent. Call Recorder – IntCall uygulamasıyla herhangi bir konuşmayı kaydettikten sonra tekrar dinleyebiliyor ya da wav uzantılı dosyayı istediğiniz yere e-posta olarak gönderebiliyorsunuz.
Eğer bu pahalı geldi de daha ucuzunu arıyorsanız, Handsfree.ly’sin iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirdiği Call Recording Pro uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem gelen hem de giden aramalarda kayıt yapabilen uygulama, dakika değil de görüşme başına ücretlendiriliyor. Bu ücret ise 99 sent. Ancak bu görüşmeler telefonunuza değil de buluta kaydediliyor. Yine de mp3 uzantılı dosyanın e-posta linkini telefonu kapatır kapatmaz alıyorsunuz. Uygulamanın en sıkıntılı yanı ise 45 dakikadan uzun konuşmalarda kayıt yapamıyor olması.
Android kullanıcıları ise Clever Mobile’ın geliştirdiği Call Recorder uygulamasına göz atabilirler. Uygulama ücretsiz olup gelen ve giden aramalarda kayıt yapabiliyor. Ancak yaptığınız görüşme kaydının başarısı, telefonunuzun modeline ve kullandığınız kaydetme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.
Evrensel bir çözüm: Google Voice
Eğer istediğiniz gibi bir uygulama bulamıyorsanız ya da bulduğunuz uygulamayı telefonunuz desteklemiyorsa, sizin için harika bir alternatif uygulama mevcut: Google Voice. Ne zaman bir konuşma yapsanız, 4 tuşuna basarak konuşma kaydını başlatabilir ve yine 4 tuşuna basarak kaydı durdurabilirsiniz. Kayıt başladığında, başladığına dair çıkan bir ses, görüşmedeki kullanıcıların bu durumdan haberdar olmasını sağlıyor.
Arama bittikten sonra Google Voice hesabınıza girerek konuşmanızı internet üzerinden dinleyebilir, indirebilir veya paylaşabilirsiniz. Üstelik bunlar için hiçbir bedel ödemeyeceksiniz.
Google Voice uygulamasının dezavantajı ise sadece gelen aramalarda kayıt yapabiliyor olması. Bunu saymazsak, Google Voice telefon görüşmesi kaydetmek için hemen hemen her telefona uyum sağlayabilecek en iyi uygulamalardan biri.
Yaser usta
Ocak 17, 2015 at 1:45 am
Asus zenfone 6 aldım telefon görüşmelerinin tümünü kayıt ediyor hem gelen aramaları hemde giden aramaları Telefonun bu özelliği çok hoşuma gitti 🙂
Memo sen
Nisan 10, 2016 at 6:42 pm
Asus ile kendinden kayıt yapıyorsun program aramaya gerek yok.
Mehmet
Haziran 4, 2016 at 5:41 am
Ben nasıl kayıt yaparım arkadaşlar
rana
Ocak 25, 2015 at 1:49 pm
telefonun sahibi bilmeden kurulabiliyomu konusmalarda haber ediyomu kayıt oluyor diye
gülen
Şubat 13, 2015 at 2:50 am
Ayfon telefonlarda sahibi bilmedwn nasil kayit edilir karsilikli konusmalar
Yusuf
Temmuz 21, 2015 at 3:33 pm
Benim canımı sıkan ne biliyormusunuz? ittiriboktan akılsız telefonlarda bu özellik varken, bi çuval paraya aldığımız sözde akıllı telefonlarda bu özelliği niye koymamışlar? önceki telefonum samsung c300 dü. sd kartımın kapasitesine göre istediğim kadar hem aradığım da hemde arandığım da kayıt yapabiliyordum. karasal fm radyolarını dinliyordum. ama note4 zıkkımıda ikisi de yok ve ben yürüyüş yaparken radyo dinlemek için eski telefonumu hala yanımda taşımak zorunda kalıyorum.iyiki o telefonu satmamışım. 🙁
DIZO
Eylül 7, 2015 at 3:35 pm
haklısın bencede
Memo sen
Nisan 10, 2016 at 6:53 pm
Asus arama ayarlarının içinden ses kayıt ayarlarının açtım bir de e-posta programı indirip kurdum yakınım olan birine verdim ne konuda konuşsun benim haberim oluyorum.
Azra
Eylül 26, 2016 at 4:43 pm
Nasıl yaptınız bizede tarif edermisiniz
Kamile
Kasım 22, 2016 at 7:10 pm
kore dizilerinde tel aramalarda ses kaydi yapilir,samsung kullaniyorum ama o fonksiyon yok.bilen var mi
şükrü
Kasım 30, 2016 at 4:10 pm
iphonede yokmu bu uygulama bilen varmı
filiz kara
Mart 6, 2017 at 1:36 pm
Yeni yayınlanan Ses Kaydedici 2017. Başarılı bir uygulama olmuş indirmenizi tavsiye ederim.
smobiletec uygulaması Ses Kaydedici 2017
googleplay indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=voicerecorder.smobiles.com.smobilevoicerecorder