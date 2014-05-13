Suya düşen telefonlar nasıl kurutulur?

Yeni dönemin modası su geçirmez telefonlar olsa da, yaz ayları yaklaşırken o güzel akıllı telefonunuzu tatilde havuza veya denize düşürme ihtimaliniz daha da artıyor. 2000 TL’ye kadar çıkan fiyatlarıyla bu akıllı telefonlar da suya düşürülmeyecek kadar değerli. Biz de olur da telefonunuz suya düşerse neler yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştık.

Her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey, telefonu bir an önce sudan çıkardıktan sonra kapatmak ve SIM kartı çıkarmak. Hiçbir şekilde, asla ama asla ıslak bir telefonu kullanmayın. Derhal yakınlardaki bir havlu vb. bir araç ile telefonu ve SIM kartınızı kurulayın. İçeride kalan suyu çıkarmak için de telefonunuzu hafif bir şekilde sallamanız faydalı olabilir.

Telefonunuzun bir kez suya düştükten sonra tamir edilemez şekilde bozulmuş olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Yine de anlatacağımız önerileri denemekten zarar gelmez. Şimdi telefonumuzun içini nasıl kurutacağımıza bakalım.

Pirinç kullanımı bu tarz durumlar için ilk başvurulacak yöntemdir. Su emme konusunda her şeyi geride bırakan pirinci, telefonunuzu büyük bir kaseye koyduktan sonra etrafını kaplayacak şekilde kaseye dökün. En az 24 saat hiç dokunmadan bekletin. Süre sonunda telefonunuzu açmayı deneyin, açılmazsa bir 24 saat daha beklemeyi deneyin. Yine olmazsa da artık yeni bir telefon arayışına başlayabilirsiniz.

Evinizde küçük ve ılık bir dolap varsa, telefonunuzu o dolapta 2-3 gün kadar bırakmak, istenmeyen nemi almaya yardımcı olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, dolabın ılık olması. Sıcak olan her şeyden kaçının.

Ek olarak, kıyafet aldığımız zaman küçük bir pakette “açmayınız” yazısıyla birlikte gelen silika jeli de pirinç yerine deneyebilirsiniz.

Şimdi de telefonunuz suya düştüğünde yapılması tavsiye edilecek ama kesinlikle yapılmaması gereken şeylere gelelim.

– Öncelikle sinirlenip telefonunuza zarar vermeye çalışmayın, umudumuzu kaybetmedik.

– Asla telefonu kalorifer üzerinde bırakmayın.

– Asla telefonu saç kurutma makinesiyle ısıtmayın.

– Bunu söylediğimiz için de biraz çekiniyoruz ancak yapan çok fazla insan olduğu için, telefonunuzu derin dondurucuya koymayın.

Eğer telefonunuzu kurtaramadıysanız, yeni bir akıllı telefon arayışına başlayabilirsiniz.