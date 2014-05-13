Suya düşen telefonlar nasıl kurutulur?

Yeni dönemin modası su geçirmez telefonlar olsa da, yaz ayları yaklaşırken o güzel akıllı telefonunuzu tatilde havuza veya denize düşürme ihtimaliniz daha da artıyor. 2000 TL’ye kadar çıkan fiyatlarıyla bu akıllı telefonlar da suya düşürülmeyecek kadar değerli. Biz de olur da telefonunuz suya düşerse neler yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştık.
Her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey, telefonu bir an önce sudan çıkardıktan sonra kapatmak ve SIM kartı çıkarmak. Hiçbir şekilde, asla ama asla ıslak bir telefonu kullanmayın. Derhal yakınlardaki bir havlu vb. bir araç ile telefonu ve SIM kartınızı kurulayın. İçeride kalan suyu çıkarmak için de telefonunuzu hafif bir şekilde sallamanız faydalı olabilir.
Telefonunuzun bir kez suya düştükten sonra tamir edilemez şekilde bozulmuş olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Yine de anlatacağımız önerileri denemekten zarar gelmez. Şimdi telefonumuzun içini nasıl kurutacağımıza bakalım.
Pirinç kullanımı bu tarz durumlar için ilk başvurulacak yöntemdir. Su emme konusunda her şeyi geride bırakan pirinci, telefonunuzu büyük bir kaseye koyduktan sonra etrafını kaplayacak şekilde kaseye dökün. En az 24 saat hiç dokunmadan bekletin. Süre sonunda telefonunuzu açmayı deneyin, açılmazsa bir 24 saat daha beklemeyi deneyin. Yine olmazsa da artık yeni bir telefon arayışına başlayabilirsiniz.
Evinizde küçük ve ılık bir dolap varsa, telefonunuzu o dolapta 2-3 gün kadar bırakmak, istenmeyen nemi almaya yardımcı olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, dolabın ılık olması. Sıcak olan her şeyden kaçının.
Ek olarak, kıyafet aldığımız zaman küçük bir pakette “açmayınız” yazısıyla birlikte gelen silika jeli de pirinç yerine deneyebilirsiniz.
Şimdi de telefonunuz suya düştüğünde yapılması tavsiye edilecek ama kesinlikle yapılmaması gereken şeylere gelelim.
– Öncelikle sinirlenip telefonunuza zarar vermeye çalışmayın, umudumuzu kaybetmedik.
– Asla telefonu kalorifer üzerinde bırakmayın.
– Asla telefonu saç kurutma makinesiyle ısıtmayın.
– Bunu söylediğimiz için de biraz çekiniyoruz ancak yapan çok fazla insan olduğu için, telefonunuzu derin dondurucuya koymayın.
Eğer telefonunuzu kurtaramadıysanız, yeni bir akıllı telefon arayışına başlayabilirsiniz.
melis
Mayıs 24, 2014 at 8:45 am
Benm s4 mini 4 defa dustu sapasaglam ilk dustugunde servise yolladim. 900 lira isteyice yaptirmadim telefonu alip eve geldim actm calisiodu
Badi
Temmuz 5, 2015 at 3:41 pm
Bende s6 edge var suya duşdu 5gum guneşte bekledi oldu
emirhan
Eylül 12, 2015 at 11:11 pm
bende de s6 edge var suya düştü şu anda pirinci n içinde
osmanlı
Temmuz 7, 2015 at 8:24 pm
PARDON PARDON PARDON
Denature denilen alkol kullanılabilirmiş
serhat
Eylül 6, 2015 at 9:45 pm
kardeşim bnm telefonum avea intouch 4 denize düştü 2-3 gün pirinçte beklettim bi işe yaramadı ne yapmalıyım çözüm lütfen
Alihan
Temmuz 1, 2016 at 1:11 pm
Denizde zor tuzlu su telefonu bitiren 1.sırada sonra şerefli şu ve havuz gelir gümüş olabilirmisiniz
Mert
Şubat 1, 2016 at 8:40 am
Benimkide 2 kez suya düştü hiç bişey olmadı hahaha
enes
Haziran 4, 2016 at 7:23 am
Telefonun markası ney
mert
Temmuz 8, 2016 at 6:00 pm
benim avea intouch 4 suya düştü ilk bilmediğim için fön çektim sonra da pirince koydum sizce ne olur lütfen yardımcıu olun
Ali
Kasım 29, 2016 at 11:57 am
Benim ki samsung suya dustu hemen bataryasini sim karti c cikarttim sac kurutma ile iyice kuruttum yarim saat sonra bataryayi taktim eskisi calismaya basladi daha oncede ayni yontemle nokia marka telefonumu kurtarmistim
Mustafa
Aralık 6, 2016 at 7:06 am
Benim s6 edge telefonum yaklasik 8-10 cm derinligindeki suya düştü ve 2-3 saniye gibi bir sürede cikardim ve hemen kapatip sim kartini cikardim. Suyun süzülmesi için 10 dk dik olarak biraktim sonra fanli isiticiyla arasina 1 metre kadar mesafe koyarak(ne sicak ne ilik) 7 saat kadar bir sim kart tarafi bir sarj tarafi gelicek sekilde biraktim. Sonra actigimda 100 yuz calisiyordu. Belki sansima cabuk davranmam suyun cok icerilere girmesini engelledi.
cebeci cilingir
Aralık 30, 2016 at 12:41 pm
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.