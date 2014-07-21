Snapchat hesabı nasıl silinir?

Kısa süreli fotoğraf gönderme ile mesajlaşma teknolojilerinde çığır açan Snapchat, kimilerine kendini çok sevdirirken, kimi kullanıcılar için de varlığı rahatsız edici bir boyut alabiliyor. Gerekçeniz ne olursa olsun, Snapchat hesabını silmek isteyebilirsiniz. Aslına bakıldığında oldukça kolay olan bu işlem, Türkiye sınırları içerisinde biraz zorlaşıyor.
Normalde support.snapchat.com/delete-account adresinden Snapchat hesabı silinebiliyor ancak bilinmeyen sebeplerden ötürü, bu adrese Türkiye üzerinden giriş yapılamıyor. Bu adrese yalnızca Proxy veya VPN ile ulaşmak mümkün. Online Proxy hizmeti veren hidemyass sitesinden yönlendirme aldığımız hesap silme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada gerekli bölümlere Snapchat kullanıcı adınız ile parolanızı yazdığınız gibi hesabınız siliniyor.
Eğer bağlantıya güvenmiyorsanız, kendi kuracağınız ücretsiz bir VPN üzerinden veya direkt olarak bu sayfanın en altında bulunan alana üstte paylaştığımız linki yapıştırarak Snapchat destek sayfasından hesap silme bölümüne girebilirsiniz.
sanssız
Eylül 8, 2014 at 4:08 pm
hesap silindikten sonra my storydeki resimler gözüküyor mu? silmeden 2-3 dakika önce gönderdiğimiz snap eger biz silmeden önce bakılmadıysa sildikten sonrada bakılabilirmi? lütfen cevap verin cok zor durumdayım
Ahmed
Ekim 11, 2014 at 8:08 pm
Oncelikle cok tesekkur edıyorum.Ek bilgi olarak sunları eklemek istiyorum.Her ne kadar VPN yı degıstırmeye calıssanız bıle hesabınızı sılmek ıstedıgınızde sunucu guvenlık ıcın hangı bilgisayardan gırdıgınıze bakar vede bu türkiye olarak gözükür eger yukarıdakı bılgeri yapıp silemiyorsanız hotspot shield i kurun oyle giriş yapın ve silin. Tesekkur ederim tekrardan.
Yeşim
Kasım 21, 2014 at 5:55 pm
ben kullanıcı adımı değiştirmek istiyorum bunun için hesabını sil dıyorlar pekı hesabı sılınce tum puanlarda gıdecek mi??
vuska
Kasım 24, 2014 at 7:37 pm
bele lazimdi
bercem
Kasım 27, 2014 at 8:43 pm
ya ben parolamı değiştirmek istiyorum aynı sistemi denedim ama bende you must be captcha diyo allah içn yardım edin
elif
Aralık 1, 2014 at 8:00 pm
You must solve the captcha diyor.Ne yapmam gerek
Akhenaton
Aralık 5, 2014 at 7:22 pm
Çok yararlı bilgiler, teşekkür ederiz…
srym
Aralık 28, 2014 at 7:37 am
Snapchat uygulamasını ikinci kez sildim yüklediğimde ise hesabıma giremedim sebebi nedir ???
naz
Ocak 8, 2015 at 1:37 pm
aynen hacklendi benimki de ne yapmalıyız
Kübra
Ocak 12, 2015 at 9:12 pm
Art arda snap yolladığım için bloke oldu hesabım ne yapmam gerekiyor
humeyra
Ocak 20, 2015 at 6:36 pm
Bende hesabımı silmek istiyorum yapamadım bi türlü yardımcı olur musunuz
ESRA
Ocak 13, 2015 at 11:03 am
hesap sılme
Murad
Ocak 18, 2015 at 2:08 pm
Merhaba “/muradcobanoglu” kullanıcı adlı bir snapchat hesabım vardı. Şifre değiştirdim ne yaptıysam bir türlü hesabıma giremiyorum. Nedeni ve çözümü nedir? Kolaylıklar dilerim.
Nurdan
Ocak 22, 2015 at 11:23 am
Ben denilen yere tıklıyorum ancak yapamadım daha detaylı yardımcı olur musunuz?
nazlı
Ocak 23, 2015 at 5:09 pm
Ya arkadasima kameradan cekttigim bi fotografi snap olarak attim ekranda buyuk olarak cikiyor ve ne yaparsam yapayim o resim gitmiyo arkadasimin ekranindada benim ekranimdada cikiyo ve cok komik bi resim ne yapabilirim lütfeen bir yol lutfeen
Burak
Şubat 5, 2015 at 11:36 pm
Enter captcha sorunu yaşayanlar http://free-proxyserver.com/ bu adresten girsinler snapchat support sayfasına. Captcha = Resimdeki harfleri yaz
elena
Mart 7, 2015 at 9:43 am
sayfaya girdim silme yerini de açtım fakat resimdeki harfleri girdiğim halde yanlış diyor birde altta bi boşluk var o nedir ne yapmamız lazım
elena
Mart 7, 2015 at 9:29 am
gerekli bölümler nereler oluyor söyler misiniz
senay
Mayıs 13, 2015 at 10:30 am
Hotspotu indirdim şifre başarıyla değiştirildi deniyor fakat tekrardan snapchate girmeye çalıştığımda yine sifreyi kabul etmiyor ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler.
Berkcan Polat
Mayıs 19, 2015 at 10:04 am
Silmek istediğimde isim ve şifreyi giriyorum fakat giriş sayfasına geri dönüyor. Bir türlü çözemedim bu olayı. Bug var kocaman sitede.
zeliha
Temmuz 7, 2015 at 6:43 pm
captcha yok yani giriyom sayfaya ama yazmam için captcha yok . ne yapmalıyım şimdi ?
Emel
Temmuz 15, 2015 at 5:59 pm
O sayfaya giriyorum ama kutuya yazacağım yazılar yok nasil halledebiliriz
Tuce
Ağustos 7, 2015 at 4:22 pm
Ben hic birsey anlamadim proxy vpn falan dediginiz yerlere giriyorum ama nasil biyere girmisim anlamiyorum daha ayrintili gosterseniz gorsellikle destekleyerek hani
MEHMWT
Ağustos 10, 2015 at 5:10 pm
hotspot shield i kurun oyle giriş yapın ve silin. Işe yarıyor ben sildim.
Ömer
Ağustos 11, 2015 at 4:24 pm
Ben önce bi tane hesap açmıştım sonra kullanamadım sildim. Sonra tekrar indirdim yeni hesabı açtım kullandım baya arkadaş falanda ekledim. Sonra şifresini degistirdim hesabin. Bugünde teli sıfırladım yükledim snapchati girdim kullanıcı adını ve sifresini hesap açıldı ama eski hesap acildi. Arkadaş felan yok hic. Şimdi en baştan mı eklemem gerek o kadar kişiyi?
Bukettkaratut
Eylül 23, 2015 at 6:24 pm
Silsem iyi olacak snapchati
bukettkaratut
Eylül 23, 2015 at 6:26 pm
Silsem iyi olacak snapchati çünkü kullanamıyoruz
bukettkaratut
Eylül 23, 2015 at 6:27 pm
Snapchat i sevmedim p yüzden hesabimi silmek istiyorum
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Ekim 2, 2015 at 9:04 pm
Hic sevmedim
Sngl
Ekim 3, 2015 at 4:51 pm
Silinmiş olan snapchat hesabi geri alınabiliyor my? Yardımcı olursanız çok evinizin…
Aysegul
Ekim 26, 2015 at 10:17 pm
Merhabaa kendi yerime girdiğimde yani hani arkadaslarim arkadas ekle filan diyo ya o kısımda ki snap ifadesine kendi fotomu yukledim oynayip oynayip duruyo ve cokk komik bisey kaldirmak lazim ama silemiyorum bi turlu yardimci olur musunuz
Ebru
Kasım 2, 2015 at 11:41 am
https://support.snapchat.com/delete-account
Burcuozgenc
Kasım 3, 2015 at 7:55 pm
İyi günler ben snap Şifremi unuttum. Şifreyi unuttum yapıyorum ama snapimin hangi hesaba bagli oldugunu hatırlamıyorum dolayısıyla giremiyorum. Snapimin hangi e posta hesabina bağlı olduğunu nasıl bulabilirim ?? Lütfen yardım edin çok acil
zeynep
Ocak 23, 2016 at 1:01 pm
snapchat şifremi unuttum hesabı silmeye gerek yok sadece yeni hesabımı telefon numaramla doğrulayamıyorum telefon numaramı nasıl yeni hesaba doğrularım?
ecrin
Şubat 4, 2016 at 9:34 pm
Meraba ben snapchat sifremi unuttum ve yeni şifre almadim bana yardımcı olursanız sevinirim
İrem
Şubat 24, 2016 at 9:42 pm
Sillin
isimsiz
Nisan 22, 2016 at 5:13 pm
hiçbi şekilde silinmiyor şifreyi girdikten sonra kutucuğu işaretle diyor lakın ortada kutu yok gerçekten biri çözüm bulsun çok can sıkıcı
Helin
Ağustos 9, 2016 at 8:04 am
Merhaba ben snapchat hesabımı silemiyorum bana yardımcı olurmusunuz
İsimsiz
Ekim 5, 2017 at 11:38 pm
Merhaba. Arkadaşım karşı taraftan gönderdiğim mesajı üzerine basili tutarak kaydetmiş ve ben ne yaparsam o mesajlar silinir onu engelledim silinmedi hesabi dondurdum yine silinmedi nasıl silinir lütfen yardim olur musunuz ?
İsimsiz
Ekim 5, 2017 at 11:39 pm
Lütfen yardımci olun ?