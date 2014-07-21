Snapchat hesabı nasıl silinir?

Kısa süreli fotoğraf gönderme ile mesajlaşma teknolojilerinde çığır açan Snapchat, kimilerine kendini çok sevdirirken, kimi kullanıcılar için de varlığı rahatsız edici bir boyut alabiliyor. Gerekçeniz ne olursa olsun, Snapchat hesabını silmek isteyebilirsiniz. Aslına bakıldığında oldukça kolay olan bu işlem, Türkiye sınırları içerisinde biraz zorlaşıyor.

Normalde support.snapchat.com/delete-account adresinden Snapchat hesabı silinebiliyor ancak bilinmeyen sebeplerden ötürü, bu adrese Türkiye üzerinden giriş yapılamıyor. Bu adrese yalnızca Proxy veya VPN ile ulaşmak mümkün. Online Proxy hizmeti veren hidemyass sitesinden yönlendirme aldığımız hesap silme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada gerekli bölümlere Snapchat kullanıcı adınız ile parolanızı yazdığınız gibi hesabınız siliniyor.

Eğer bağlantıya güvenmiyorsanız, kendi kuracağınız ücretsiz bir VPN üzerinden veya direkt olarak bu sayfanın en altında bulunan alana üstte paylaştığımız linki yapıştırarak Snapchat destek sayfasından hesap silme bölümüne girebilirsiniz.