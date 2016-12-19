Rehber: VPN bağlantınız bilgi sızdırıyor mu?

Gizlilik ve mahremiyet için VPN güzel bir çözüm ancak doğru yapılandırılmadıysa işler düşündüğünüz kadar gizli kalmayabilir.

Sanal özel ağ (Virtual Private Network – VPN), evde ya da herkese açık Wi-Fi bağlantılarında internet kullanımınızı güvenli ve özel kılmak için mükemmel bir yoldur. Ancak VPN üzerinden yaptığınız etkinlikler ne kadar özel kalıyor? VPN bağlantısının işini doğru yaptığını olup ya da siz farkında olmadan faaliyetlerinizi gözetlemeye çalışan kişilere bilgi sızıp sızmadığını nasıl anlarsınız?

VPN’in çalışıp çalışmadığını anlamanın için basit bir yolu Google’daki “what is my IP” araması yapmaktır. Google sonuçlarında ilk sırada (eğer getirmez ise gelen sonuç sitelerinin birinde de bu aramayı yapabilirsiniz) geçerli genel İnternet Protokolü (IP) adresinizi gösterir. Bir VPN bağlantınız varsa VPN’in IP’sini görmelisiniz. Eğer gördüğünüz IP kendi IP’niz ise (VPN bağlantısı yapmadan gördüğünüz IP ile aynı ise) o zaman bir sorun var demektir.

Daha derinlere dalmak

Herkese açık IP adresiniz VPN üzerinden sızdırılabilecek en temel ve özel bilgilerinizden birisidir. Ne kadar gizli kaldığınızı anlamak için IPLeak.net‘i ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitesi, WebRTC (tarayıcı tabanlı bir iletişim teknolojisi), DNS sızıntıları, torrent ve coğrafi konumlandırma da dahil olmak üzere IP adresinizin ve diğer bilgilerinizin açığa çıkıp çıkmadığını kontrol eder.

Bu testlerin hepsi otomatik olarak gerçekleşmez. Örneğin torrent testi, torrent bağlantılarının VPN bağlantınız üzerinden gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için küçük de olsa bir Torrent dosyası indirmenizi gerektirir.

Coğrafi konum testi oldukça faydalıdır ancak konumunuzu güvence altına almak oldukça basittir. Bir VPN bağlantısı kurduğunuzda herhangi bir web sitesinin konumunuzu kullanmasına izin vermezseniz bunu güvence altına almış olursunuz. Bunu yapmanın en basit yolu sadece VPN için bir tarayıcı kullanmak ve bu tarayıcı size sorduğunda konum isteklerine izin vermemektir. Alternatif olarak, konum isteyen web sitelerine sahte bir konum sağlayan bir tarayıcı eklentisi de kullanabilirsiniz.

Ancak genellikle bilgi sızdırmanın en muhtemel suçlusu Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) üzerinden gerçekleşir. Web’de gezinmek için makineniz, web adreslerinin adlardan sayısal IP adreslerine çevirilmesine yardımcı olması için DNS sunucularıyla iletişim kurmanızı gerektirir. Genellikle PC’ler internet servis sağlayıcıların DNS sunucularını otomatik olarak kullanır. Sorun şu ki bir VPN kullanıyorsanız ve yerel bir servis sağlayıcının DNS adreslerini kullanıyorsanız bu DNS sunucular üzerinden attığınız adımlar takip edilebilir.

Birçok kur ve unut türü VPN’ler DNS isteklerini kendi sunucuları aracılığıyla süzdükleri halde bazıları bunu yapmak için bir ayar değişikliği gerektirir. DNS sağlayıcısının yardım sayfalarını göz atarak DNS ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu sorunu çözmenin bir başka yolu da Google, OpenDNS veya Comodo Secure DNS gibi alternatif bir DNS sağlayıcısına kalıcı olarak geçiş yapmaktır. İnternet üzerinde bu DNS sunuculara nasıl geçerek kullanacağınızı anlatan pek çok rehber bulabilirsiniz.

DNS sorunlarınızı düzelttikten sonra yeni raporlarını görmek için IPLeak sitesine geri dönün. Eğer internet servis sağlayıcınızın DNS sunucularını göstermiyorsa ve genel konumunuzla ilişkili bilgiler VPN bağlantısı yaptığınız noktaya ait ise VPN bağlantınız üzerinden gizliliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Elbette en güzel gizlilik kimseden gizleyecek bir şeyler yapmamaktan geçer.