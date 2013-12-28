Pinterest hesabı nasıl silinir?

Son pininizi de pinlediniz ve artık Pinterest hesabınızı kapatmak istiyorsunuz. İyi haber Pinterest’den ayrılmak çok kolay ama bu ‘bir nevi’ ayrılık ki bu da kötü haber oluyor. Pinterest hesabınızı tamamen silemezsiniz bunun yerine hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece profiliniz ve pinleriniz kaldırılmış olur ve hesabınız askıya alınır.

Hesabınızı dondurmak için öncelikle Pinterest.com adresine girin, sağ üstteki kullanıcı adınıza tıklayın Ayarlar menüsüne ulaşın. Daha sonra sayfanın en altındaki Hesabı devre dışı bırak butonuna tıklayın.

Bu noktada, Pinterest hesabınızı gerçekte silip silmek istemediğinizi soracak. Şimdi devre dışı bırak butonuna tıklayın ve Pinterest hesabınızı, pinlerinizi siteden kaldırsın. Eğer hesabınızı Twitter ve Facebook ile ilişkilendirdiyseniz bu bağlantı da ortadan kalkacaktır. Unutmayın ki, Pinterest hesabınızı devre dışı bırakmak için web sitesine girmelisiniz yani telefon ya da tabletinizdeki uygulamayla bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

Devre dışı bırakma işleminden sonra, Pinterest kullanıcı adınızı ve şifrenizi muhafaza edecek ve tekrar hesabınızı aktifleştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken tekrar giriş yapmak olacak.